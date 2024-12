Zelensky denuncia ataque ‘desumano’ russo contra rede de energia ucraniana no Natal

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, condenou nesta quarta-feira (25) um ataque “desumano” da Rússia com mísseis e drones contra instalações de energia do país, que celebra o Natal no dia 25 de dezembro pela segunda vez em sua história.

Os alarmes antiaéreos foram acionados no território ucraniano às 5H30 locais (0H30 de Brasília). Pouco depois, a Força Aérea informou que a Rússia lançou mísseis de cruzeiro Kalibr a partir do Mar Negro.

“(O presidente russo, Vladimir) Putin escolheu deliberadamente o dia de Natal para atacar. O que poderia ser mais desumano? Mais de 70 mísseis, incluindo mísseis balísticos, e mais de 100 drones de ataque. O alvo é nosso sistema de energia”, declarou Zelensky.

Ao menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, informaram as autoridades.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, afirmou que um míssil russo “passou pelos espaços aéreos da Moldávia e da Romênia, o que lembra que a Rússia não ameaça apenas a Ucrânia”.

A Romênia, no entanto, afirmou que não detectou nenhum míssil em seu espaço aéreo.

O ataque russo é o 13º em larga escala contra o sistema de energia ucraniano desde o início do ano, o mais recente da campanha russa contra a rede durante o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).

Zelensky destacou que “mais de 50 mísseis” e alguns drones foram abatidos, mas outros projéteis provocaram cortes de energia em várias regiões do país.

A empresa ucraniana de energia DTEK informou que o ataque provocou graves danos aos equipamentos de suas centrais térmicas.

“Privar de luz e calor milhões de pessoas pacíficas que celebram o Natal é um ato depravado e maligno ao qual temos que responder”, afirmou na rede social X o diretor geral da DTEK, Maxim Timchenko, que pediu aos aliados de Kiev mais recursos de defesa.

As autoridades de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, perto da fronteira com a Rússia, relataram “pelo menos sete bombardeios” na localidade.

Seis pessoas ficaram feridas, informou o governador da região, Oleg Sinegubov, no Telegram.

O ataque também atingiu a região de Dnipropetrovsk, no centro-leste. O governador Sergii Lisak afirmou que uma pessoa morreu no bombardeio.

– Cortes de energia –

“A manhã de Natal volta a mostrar que nada é sagrado para o país agressor”, disse Svitlana Onishchuk, governadora da região de Ivano-Frankivsk, que está parcialmente sem energia elétrica.

Na região de Poltava, centro do país, as autoridades relataram danos nas instalações de energia.

A empresa nacional de energia elétrica, Ukrenergo, anunciou vários cortes no abastecimento.

“O inimigo executa mais uma vez um ataque maciço contra o setor de energia”, escreveu o ministro da Energia da Ucrânia, German Galushchenko, no Telegram. Ele acrescentou que as autoridades estão adotando “as medidas necessárias para limitar o consumo, com o objetivo de minimizar as consequências negativas para o sistema”.

Os ataques acontecem no dia 25 de dezembro, quando a Ucrânia celebra, pela segunda vez em sua história moderna, o Natal, assim como os países ocidentais, e não em 7 de janeiro, como no calendário juliano seguido pela Igreja Ortodoxa Russa.

A mudança da data do Natal foi oficializada em 2023 por uma lei promulgada pelo presidente Zelensky, um ato de desafio à Rússia.

A Ucrânia enfrentando o inverno mais rigoroso em quase três anos de guerra com a Rússia, que intensificou os bombardeios à medida que suas tropas terrestres avançam no leste.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Rússia provocou danos consideráveis À rede de energia da Ucrânia, com bombardeios que provocam apagões frequentes.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu no domingo que a Ucrânia sofrerá ainda mais “destruição”, após um ataque de drones contra edifícios residenciais na cidade russa de Kazan, localizada a mil quilômetros da fronteira ucraniana.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças derrubaram 59 drones ucranianos durante a noite.

Os destroços dos drones abatidos danificaram uma linha de energia e provocaram leves danos materiais em várias casas na região de Voronezh, informaram as autoridades locais.

