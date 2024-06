Zelensky discute reunião sobre paz em visita à Arábia Saudita

afp_tickers

2 minutos

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou nesta quarta-feira (12) à Arábia Saudita para uma visita não anunciada, durante a qual informou que discutiu os preparativos para a reunião de cúpula sobre a paz do próximo fim de semana.

Zelensky foi recebido em Jidá por funcionários sauditas de alto escalão, entre eles o assessor de segurança nacional e o embaixador em Kiev.

Nas redes sociais, o líder ucraniano publicou que teve “uma reunião enérgica” com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, cujo país tenta se manter neutro na guerra entre Ucrânia e Rússia.

“Também falamos sobre os preparativos para a reunião de cúpula, sobre os resultados esperados e sua possível implementação, e sobre as formas de se aproximar de uma paz verdadeira para a Ucrânia”, acrescentou.

O presidente ucraniano viajou pelo mundo nas últimas semanas com o objetivo de reunir apoio e assistência para a reunião de cúpula para a paz em seu país que acontecerá na Suíça no próximo fim de semana. Ele visitou aliados tradicionais da União Europeia, além de países do Oriente Médio e da Ásia que mantêm relações mais estreitas com a Rússia.

Representantes de cerca de 90 países devem se reunir na Suíça para discutir o plano de Kiev para encerrar a guerra.

Maior exportador mundial de petróleo bruto, a Arábia Saudita colabora estreitamente com Moscou em matéria de política petrolífera, mas também promoveu seus laços com Kiev desde que a Rússia lançou sua invasão à Ucrânia, posicionando-se como possível mediador do conflito.

O reino não informou se vai participar da cúpula, disseram diplomatas da região do Golfo à AFP na semana passada.

rcb/dv/hgs/mb/jb/aa/lb/rpr