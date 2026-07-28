Zelensky elogia reunião com Trump para alcançar mais apoio bélico contra Rússia

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou uma “boa reunião” com seu par americano, Donald Trump, na Casa Branca nesta terça-feira (28), enquanto busca mais apoio diplomático e militar contra a Rússia.

“O presidente e eu discutimos licenças para a produção de interceptores Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar”, explicou Zelensky em uma mensagem na rede X.

“Também discutimos diplomacia: é importante que o processo diplomático seja revitalizado”, acrescentou.

Ucrânia e Rússia estão intensificando seus ataques mútuos, enquanto os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para encerrar o conflito de mais de quatro anos estão estagnados.

Zelensky fortaleceu recentemente os laços com Trump, que neste mês ofereceu a Kiev licenças para fabricar sistemas de defesa aérea Patriot e sugeriu que ataques ucranianos contra a Rússia poderiam ajudar a encerrar a guerra.

Zelensky disse que autoridades de ambos os países realizarão novas conversas e acrescentou que estava grato pelo “forte apoio” de Washington.

O último mês foi o mais mortal para civis na Ucrânia desde abril de 2022. Só em julho, Moscou já lançou 120 mísseis balísticos e antinavios de alta velocidade contra a Ucrânia, dos quais apenas 35 foram interceptados, segundo a força aérea ucraniana.

Para efeito de comparação, a Rússia disparou entre 250 e 320 mísseis balísticos em todo o ano de 2024, segundo estimativas de especialistas.

As relações entre Zelensky e Trump têm sido há muito tempo tensas, por vezes turbulentas, mas o presidente americano tem demonstrado nas últimas semanas maior complacência com seu homólogo ucraniano.

Espera-se que Zelensky também participe de uma cerimônia em memória do senador republicano Lindsey Graham, firme defensor da Ucrânia, que morreu neste mês aos 71 anos.

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