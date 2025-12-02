Zelensky pede fim da guerra e não apenas ‘pausa’ nos combates
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, fez um apelo, nesta terça-feira (2), pelo fim da guerra com a Rússia, e não apenas um cessar-fogo temporário, durante uma coletiva de imprensa durante sua visita à Irlanda.
“Nosso objetivo comum é acabar com a guerra, não apenas conseguir uma pausa nos combates”, declarou Zelensky em Dublin, antes da reunião desta tarde em Moscou entre o presidente russo, Vladimir Putin, e os enviados americanos como parte das negociações para encerrar o conflito.
Em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, Zelensky destacou que “é necessária uma paz digna. Para que isso aconteça de verdade, todos devem estar do lado da paz”.
O presidente ucraniano afirmou que os Estados Unidos vão informá-lo “diretamente após sua reunião” com Putin.
O presidente russo recebe nesta terça-feira, no Kremlin, o enviado americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.
O governo americano se disse “muito otimista” na segunda-feira estar “muito otimista” sobre as possibilidades de alcançar um acordo para pôr fim a quase quatro anos de conflito entre Rússia e Ucrânia.
O presidente dos Estados Unidos e sua equipe “trabalharam muito arduamente neste assunto e desejam sinceramente que esta guerra termine”, assegurou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
Em sua coletiva de imprensa com Zelensky, o primeiro-ministro irlandês afirmou que seu país “continuará apoiando o povo da Ucrânia pelo tempo que for necessário”.
“Até o momento, a Irlanda forneceu mais de 340 milhões de euros (2,1 bilhão de reais) em ajuda financeira à Ucrânia”, disse Martin.
“Hoje, tenho o prazer de anunciar que forneceremos 100 milhões de euros (620 milhões de reais) adicionais em financiamento para assistência militar não letal e outros 25 milhões de euros (155 milhões de reais) para ajudar a Ucrânia a sustentar seu sistema energético”, acrescentou o primeiro-ministro irlandês.
