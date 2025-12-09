Zelensky se diz ‘pronto’ para realizar eleições na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira (9) que está “pronto” para realizar eleições em seu país, e que espera enviar aos Estados Unidos, na quarta-feira, uma proposta modificada para encerrar a guerra com a Rússia, que começou há quase quatro anos.

O mandatário americano Donald Trump pressiona Kiev a aceitar um acordo proposto por Washington. Os aliados da Ucrânia criticaram o plano inicial por ser excessivamente favorável à Rússia e, desde então, ele foi alterado.

“Hoje estamos trabalhando e amanhã vamos continuar. Acho que vamos entregá-lo amanhã”, respondeu Zelensky à pergunta de um jornalista sobre se a Ucrânia já havia enviado o plano atualizado aos Estados Unidos.

Em uma entrevista publicada nesta terça-feira pelo veículo americano Politico, Trump acusou Zelensky de não ter lido as propostas apresentadas por seu governo.

Também disse que Kiev estava “usando a guerra” para evitar convocar eleições. “Falam de democracia, mas chega um ponto em que não é mais uma democracia”, disse o presidente americano.

A Ucrânia deveria ter organizado eleições em 2024, mas estas foram adiadas, já que a lei marcial vigora desde a invasão russa de fevereiro de 2022

“Estou pronto para as eleições”, afirmou Zelensky aos jornalistas nesta terça, e detalhou que pediu “propostas sobre a possibilidade de modificar os fundamentos legislativos e a lei sobre eleições durante a lei marcial”.

– Encontros com dirigentes europeus –

Zelensky viajou nos últimos dias para várias capitais europeias para elaborar uma resposta ao plano americano. Na segunda-feira, reuniu-se com dirigentes europeus em Londres e Bruxelas. Nesta terça, se encontrou com o papa Leão XIV e a primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni.

O plano de Washington previa que a Ucrânia cedesse territórios não ocupados pela Rússia em troca de promessas na área de segurança, mas fechava a porta ao desejo de Kiev de adesão à Otan.

Tanto a Ucrânia quanto seus aliados consideraram que a primeira versão do plano de Washington era excessivamente favorável à Rússia. Inicialmente, o documento continha 28 pontos, mas ficou com 20 após as reuniões realizadas entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos no último fim de semana, segundo Zelensky.

O mandatário ucraniano acredita que as negociações enfrentam dificuldades justamente nas questões territoriais e nas garantias de segurança.

“Consideramos ceder territórios? Não temos nenhum direito legal para fazê-lo, devido à legislação ucraniana, nossa Constituição e o direito internacional. E também não temos nenhum direito moral”, declarou.

“O essencial é saber o que nossos parceiros estão dispostos a fazer caso aconteça uma nova agressão por parte da Rússia. Até o momento, não recebemos nenhuma resposta para esta questão”, indicou.

– Trump critica Europa –

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump, que havia prometido acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, adotou uma atitude variável em relação a Kiev, acusando Zelensky de não ser suficientemente grato aos Estados Unidos.

No entanto, também expressou sua frustração em relação ao mandatário russo Vladimir Putin, e recentemente impôs mais sanções às petrolíferas russas.

Ainda assim, o republicano considera que Moscou tem “vantagem” no conflito por ser “muito maior”, declarou ao Politico.

Segundo Trump, “parte do problema” é que Zelensky e Putin “realmente se odeiam” e que, portanto, “acham muito difícil tentar chegar a um acordo”.

Na entrevista, o presidente americano também criticou o papel da Europa. “Eles falam, mas não produzem”, afirmou.

Meloni apoia Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, apesar das dúvidas de um de seus parceiros de coalizão, Matteo Salvini, líder do partido nacionalista Liga.

A Itália forneceu armas à Ucrânia, mas descartou enviar tropas ao país, como proposto por Reino Unido e França.

A autorização para que Roma ajude militarmente Kiev expira em 31 de dezembro, mas, na semana passada, o governo italiano adiou a decisão sobre se este prazo será prorrogado ou não. Segundo a imprensa, Salvini teria questionado se é necessário fazê-lo, considerando os diálogos de paz.

