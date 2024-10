Zelensky se nega a falar com aliados europeus sobre cessar-fogo com a Rússia

afp_tickers

4 minutos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, negou, nesta quinta-feira (10), que o cessar-fogo com a Rússia seja um problema em seu giro por várias capitais europeias para apresentar seu “plano para a vitória” da Ucrânia.

O cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia “não é um tópico de nossas discussões (…) com nossos aliados”, disse Zelensky depois de se reunir em Paris com seu colega francês, Emmanuel Macron, denunciando uma “desinformação russa” sobre este assunto.

O líder ucraniano iniciou um agitado giro europeu nesta quinta-feira, buscando renovar o apoio antes das eleições nos EUA e apresentar seu “plano para a vitória” da Ucrânia aos seus aliados.

Antes de sua viagem a Paris, o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, recebeu Zelensky em Londres, em uma reunião à qual se somou mais tarde o novo secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Starmer disse ao líder da Aliança Atlântica que ele e Zelensky discutiram o “plano para a vitória” da Ucrânia em sua luta contra a invasão russa que começou em fevereiro de 2022.

O objetivo é “criar condições para um fim justo da guerra”, disse o líder ucraniano, citado em um comunicado de seu gabinete. “A Ucrânia só pode negociar a partir de uma posição forte”, acrescentou.

Esse plano, ainda muito vago, deve a princípio ser revelado em uma cúpula de paz em novembro, em data a ser determinada.

“A questão aqui é a Ucrânia, mas também a defesa do Ocidente e como nos manteremos seguros”, disse Rutte, que se comprometeu a manter a questão ucraniana no topo de sua agenda e visitou Kiev na semana passada, dois dias após assumir o cargo.

Em Roma, Zelensky deve se encontrar com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, à noite. Na manhã de sexta-feira, o papa Francisco o receberá no Vaticano.

O líder ucraniano encerrará seu giro europeu na sexta-feira em Berlim, onde manterá conversações com o chanceler social-democrata Olaf Scholz, em um momento em que a Alemanha planeja cortar pela metade a ajuda militar bilateral à Ucrânia em 2025.

Embora uma reunião dos parceiros militares de Kiev estivesse originalmente agendada para sábado na base de Ramstein, na Alemanha, ela foi adiada porque o presidente dos EUA, Joe Biden, deve permanecer nos Estados Unidos para supervisionar a implantação do dispositivo para conter os danos do furacão Milton.

Uma obrigação urgente para o democrata Biden e uma decepção para Zelensky, que teme que a ajuda financeira e militar à Ucrânia seja reduzida se o republicano Donald Trump prevalecer sobre a democrata Kamala Harris na eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

“Parem de se preocupar com uma Presidência Trump”, disse o chefe da Otan aos jornalistas, convencido de que os Estados Unidos manteriam seu apoio porque, em sua avaliação, sabem que “não se trata apenas da Ucrânia, mas também deles mesmos”.

– “Antes do inverno” –

Durante seu giro, o presidente ucraniano planeja reiterar seu pedido de armas e equipamentos militares em um momento muito delicado para seu país.

“Antes do inverno [do norte], precisamos de seu apoio”, disse Zelensky a seus aliados em Paris, reconhecendo ‘uma situação difícil no leste’ da Ucrânia e um ‘grande déficit’ em alguns equipamentos.

Não apenas o Exército russo continuou a corroer a frente oriental de Kiev nos últimos meses, mas a ajuda ocidental também pode diminuir consideravelmente, alertou o instituto de pesquisa alemão Kiel nesta quinta-feira.

“A partir do próximo ano, a Ucrânia poderá enfrentar um déficit significativo de ajuda”, disse o instituto, que acompanha a ajuda militar, financeira e humanitária prometida e efetivamente entregue à Ucrânia, em um comunicado.

Uma possível vitória eleitoral de Trump “poderia bloquear futuros planos de ajuda no Congresso”, alertou o Instituto Kiel.

O presidente Zelensky fez um lobby insistente com seus parceiros ocidentais nos últimos meses, nesse caso, sobre a relutância deles em entregar mísseis de longo alcance, que permitiriam à Ucrânia atingir alvos dentro do território russo.

bur-ctx/avl/acc/jc/dd/aa/mvv/ic