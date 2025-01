Zona do euro registra crescimento nulo no 4º trimestre de 2024

A economia da zona do euro registrou crescimento nulo no quarto trimestre de 2024 e retrocessos na Alemanha e na França, além de estabilidade na Itália, anunciou nesta quinta-feira (30) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

No terceiro trimestre do ano passado, a Eurozona registrou um crescimento modesto de 0,4%. Com os resultados, a Eurostat calcula que a zona do euro cresceu apenas 0,7% em todo o ano de 2024.

O desempenho ficou levemente abaixo das previsões da Bloomberg e da FactSet, que projetavam um crescimento de 0,1%.

Para o conjunto da UE – incluindo os países que não utilizam a moeda comum -, a Eurostat calcula que o quarto trimestre registrou avanço 0,1%, após um crescimento de 0,4% no trimestre anterior.

Portugal teve o melhor desempenho na zona do euro no quarto trimestre, com crescimento de 1,5%. A Espanha registrou avanço de 0,8%.

Em contrapartida, as maiores economias do bloco não acompanharam o ritmo: a Alemanha (locomotiva econômica da UE) registrou uma queda de 0,2% na comparação com o trimestre anterior e a França recuou 0,1%, enquanto a Itália registrou 0,0%, no segundo trimestre consecutivo de estagnação.

Ao comparar os resultados com o quarto trimestre de 2023, a Alemanha teve um retrocesso de 0,2%, enquanto a França registrou um avanço de 0,7%.

