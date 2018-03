As fortes perdas são explicadas por ZFS por queda dos lucros em capitais e provisões excepcionais de 2.7 bilhões de dólares, após pagamento de impostos. O grupo que no setor de seguros é o terceiro maior da Europa procura não apenas restaurar lucros como a confiança dos investidores. Em 2003, ZFS visa lucros de 1 bilhão de dólares. E o objetivo, a médio prazo, é renda operacional do capital próprio de 12%. Ano passado, a Zurich Financial Services havia formado uma joint venture com o Banco Mercantil de São Paulo para operarem no mercado de Seguros da América Latina através da Zurich Seguros e Previdência. A reestruturação pode comprometer o acordo. Zurich Financial Services emprega 76.500 pessoas no mundo. swissinfo com agências

Zurich Financial tem prejuízo de US$ 2 bi 05. Setembro 2002 - 11:27 Zurich Financial Services, líder global em serviços financeiros, anuncia perdas de 2 bilhões de dólares no primeiro semestre. O grupo prevê reestruturação, avaliada em meio bilhão, e corte de 4500 empregos no mundo. ZFS vai concentrar-se na sua atividade de base, o seguro. As atenções do grupo estarão também prioritariamente voltadas para os mercados dos Estados Unidos e da Europa. A reorientação e os cortes e empregos com a nova reestruturação visam permitir maior equilíbrio financeiro de ZFS que sofreu bastante das conseqüências dos atentados de 11 de setembro e da crise nas bolsas de valores. Restaurar confiança As fortes perdas são explicadas por ZFS por queda dos lucros em capitais e provisões excepcionais de 2.7 bilhões de dólares, após pagamento de impostos. O grupo que no setor de seguros é o terceiro maior da Europa procura não apenas restaurar lucros como a confiança dos investidores. Em 2003, ZFS visa lucros de 1 bilhão de dólares. E o objetivo, a médio prazo, é renda operacional do capital próprio de 12%. Ano passado, a Zurich Financial Services havia formado uma joint venture com o Banco Mercantil de São Paulo para operarem no mercado de Seguros da América Latina através da Zurich Seguros e Previdência. A reestruturação pode comprometer o acordo. Zurich Financial Services emprega 76.500 pessoas no mundo. swissinfo com agências