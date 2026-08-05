Жара увеличила посещаемость швейцарских горных канатных дорог

Многие люди отправлялись в эти дни в горы, чтобы отдохнуть от жары. Однако в разных регионах Швейцарии ситуация складывалась очень по-разному. Keystone-SDA

Продолжительная жара обеспечила швейцарским горным канатным дорогам заметное увеличение числа гостей. Особенно активно в более прохладные горные районы отправлялись сами жители Швейцарии, благодаря чему число проходов на подъёмники значительно увеличилось.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Heatwaves boost Swiss mountain railway tourism Читать далее Heatwaves boost Swiss mountain railway tourism

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Как сообщил в среду 5 августа 2026 года отраслевой союз «Канатные дороги Швейцарии» (Seilbahnen Schweiz, SBS), анализ данных более чем 140 входящих в него компаний показал: с начала сезона по конец июля текущего годя число первых проходов через турникеты канатных подъемников по всей стране было на 7% выше, чем годом ранее. По сравнению со средним показателем за последние пять лет увеличение составило даже 29%. Главной причиной такой динамики союз назвал жару и продолжительную сухую погоду в июле.

Многие люди отправлялись в эти дни в горы, чтобы отдохнуть от жары. Однако в разных регионах Швейцарии ситуация складывалась по-разному. Самое значительное увеличение числа туристов по сравнению с предыдущим годом (на 24%) было зарегистрировано в регионе Бернский Оберланд. По данным SBS, это во многом связано с тем, что канатная дорога на гору Шильтхорн заработала в полном объёме, тогда как годом ранее её эксплуатация была ограничена из-за строительных работ.

В кантоне Граубюнден число посетителей увеличилось на 11%. В других регионах показатели, напротив, снизились. В Центральной Швейцарии и кантоне Вале гостей было на 2% меньше, чем годом ранее, в Восточной Швейцарии — на 3%. В Альпийских регионах франкофонных кантонов Во и Фрибур снижение достигло 10%. На показатели Восточной Швейцарии повлияла остановка подвесной канатной дороги на гору Сэнтис, которую этим летом было запланировано модернизировать. Без этого фактора число посетителей в регионе, по расчётам SBS, увеличилось бы на 17%.

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Изменился и состав туристов. Из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке заметно сократилось число гостей из этого региона, а также из Индии, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии. По данным SBS, компенсировать это снижение удалось благодаря увеличению числа посетителей из самой Швейцарии и немецкоязычных стран. Важными группами гостей по-прежнему оставались туристы из Северной Америки и индивидуальные туристы. Представители отрасли удовлетворены тем, как до сих пор складывался нынешний сезон.

«Динамика июля показывает, что швейцарские канатные дороги могут рассчитывать на спрос со стороны самых разных категррий гостей», — заявил директор союза «Канатные дороги Швейцарии» Берно Штоффель (Berno Stoffel). Сочетание местных, европейских и других иностранных гостей «делает эту отрасль более устойчивой». Из-за жары туристы в Швейцарии всё чаще отправляются не только в горы, но и на берега озёр. Организация Switzerland Tourism недавно сообщила о настоящем «бегстве от жары» из городов и равнинных районов в горы и к водоёмам. «Швейцарский альпийский клуб» (Schweizer Alpen-Club, SAC) также в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA подтвердил эту тенденцию.

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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

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