Почему швейцарцы выбрасывают больше еды, чем им кажется

Значительные объёмы вполне пригодной к употреблению еды в Швейцарии по-прежнему напрямую отправляются из домашних кухонь прямо в мусор. Почему?

В это туманное январское утро к региональному пункту приёма вторсырья недалеко от города Фрибур одна за другой подъезжают легковые машины. Люди открывают багажники, выгружают мешки с отходами, они с глухим стуком падают на бетонный пол. Картон — в одну сторону, металл — в другую! Отработанные масла, стекло, фаянс, сломанные микроволновки, отработавшие свое батареи и аккумуляторы, ненужные книги, старые кровати: для каждого вида крупногабаритных отходов здесь есть свой слот. И все хорошо знают, что такое «раздельная утилизация отходов», учить никого не надо.

Нет только здесь обычного бытового мусора, потому что на пункт сдачи и утилизации вторсырья привозят только то, что нельзя сразу сжечь. Бытовой мусор, как правило, сюда не везут и выбрасывают ближе к дому в стандартных акцизных мешках (в Берне, например, так называемые Gebührensäcke синие, 10 пакетов по 35 литров стоят 14 франков, деньги, которые по факту являются утилизационным сбором). Определить, что именно лежит в мешках, так просто нельзя. Можно, однако, получить от швейцарских федеральных властей специальный заказ и проанализировать, что именно люди выкидывают в таких мешках.

Страна всё еще отстаёт

Что и было недавно в очередной раз и сделано. Такие проекты реализуются в стране примерно раз в 10 лет с целью системно выяснить, какова структура домашних отходов и не следует ли как-то отрегулировать всю систему сбора и утилизации ТБО. В рамках такого проекта содержимое каждого мусорного акцизного мешка сортируют, взвешивают и классифицируют. Потом эти данные ложатся в основу очередного отчёта Monitoring der Lebensmittelverluste, фиксирующего масштабы непроизводительных продовольственных потерь. Последний такой отчёт был опубликован в 2025 году.

Мусор в платных гербовых мешках (в Берне они синие, в других городах и кантонах они могут выглядеть иначе) ждёт, когда его заберут городские службы утилизации. swissinfo.ch

Оказалось, что объёмы пищевых отходов домохозяйств действительно сокращаются, но всё ещё остаются слишком высокими, а страна по-прежнему отстаёт от собственных целевых показателей. «Динамика в целом верная, но перемены происходят ещё слишком медленно, — говорит эколог Клаудио Беретта, один из ведущих специалистов в этой области и соавтор отчёта. — Существующие меры работают, но пока недостаточно эффективно». Напомним, что в 2017 года Швейцария обязалась к 2030 году сократить все свои предотвратимые пищевые потери вдвое, однако пока (по состоянию на декабрь 2025 года) суммарное снижение непроизводительных отходов по всей продовольственной цепочке составило лишь около 5%.

Вывод? Ранее все меры по сокращению таких отходов были сосредоточены в первую очередь на секторах, которые легче регулировать, среди них розничная торговля, пищевая промышленность и логистика. Но сегодня стало ясно, что наибольший потенциал сокращения продуктовых потерь находится на уровне домохозяйств, тем более что такие отходы суммируют все издержки предыдущих звеньев производственных маршрутов (от сельского хозяйства до упаковки и транспортировки), а потому наносят экологии особенно заметный ущерб.

Значительный масштаб

По данным актуального отчёта Monitoring der LebensmittelverlusteВнешняя ссылка, за прошедшее десятилетие объём еды, выбрасываемой в обычные мусорные мешки, сократился примерно на 12%. Однако масштаб таких потерь все ещё остаётся значительным. Каждый житель страны выбрасывает в год съедобных продуктов примерно на 600 франков. По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), опубликованным в 2024 году, на каждого жителя Швейцарии в год приходится в среднем 119 килограммов пищевых отходов, что почти в полтора раза выше среднего показателя по Западной Европе (80 кг).

Внешний контент

Так называемые «продовольственные потери» возникают на всех этапах производственной цепочки, но домашние кухни — это самое сложное звено. Здесь многое зависит от личных привычек, планирования покупок, от хранения продуктов и культуры потребления. «Нам нужно менять свое бытовое поведение, — подчёркивает Клаудио Беретта. — Это требует времени, кроме того, без активного участия населения намеченных в этой области целей достичь не получится».

Швейцария страна развитая и состоятельная и этот факт вполне может объяснять чрезмерные объёмы пищевых отходов. В среднем швейцарские домохозяйства тратят на продукты питания лишь от 7 до 9% своего совокупного дохода. В странах, где доля расходов на еду выше, уровень пищевых отходов соответственно заметно ниже. До 2022 года в России и Украине, например, этот показатель находился на уровне от 35 до 40% «Если покупка продуктов питания почти никак не ощущается для повседневного кошелька, то люди склонны выбрасывать продукты чаще и в большем количестве», — отмечает Клаудио Беретта.

Рациональный подход

Этот вывод вполне согласуется с так называемым «законом Энгеля» — чем выше доля расходов на еду, тем бережнее люди относятся к потреблению продуктов питания. Один из способов сократить объёмы отходов — более рациональный подход к покупкам. Накануне Рождественских праздников 2025 года опрос компании Too Good To GoВнешняя ссылка, специализирующейся на сокращении пищевых потерь, показал: 41% жителей Швейцарии в этот период покупали больше продуктов, чем им было действительно нужно. Ещё один важный фактор — неправильное понимание понятия «срок годности».

Швейцария страна развитая и состоятельная и этот факт вполне может объяснять чрезмерные объёмы пищевых отходов. Kristian Foss Brandt

Исследования Цюрихской высшей школы прикладных наук (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW) показывают, что 20% пищевых отходов связаны с неверной интерпретацией маркировки mindestens haltbar bis / à consommer de préférence avant («предпочтительно употребить до…»). Это обозначение, на самом деле, не является предупреждением о том, что после данной даты этот продукт становится полностью негоден для еды. Это лишь гарантия его качества со стороны производителя, так что после указанной даты продукт следует оценивать по внешнему виду, запаху и вкусу, а не автоматически выбрасывать. Как подчёркивает Клаудио Беретта, «здесь можно и нужно доверять собственным ощущениям».

Свою роль играет и внешний вид

В Швейцарии покупатели привыкли приходить в магазин, где товары выстроены на полках буквально по линеечке, имея безупречный внешний вид. Продукты, которые перестают соответствовать визуальным ожиданиям, чаще остаются на полках или же отправляются в мусор. Некоторые торговые сети уже поэтому снизили свои «косметические стандарты». По данным Федерального Ведомства по вопросам охраны окружающей среды Швейцарии (Bundesamt für Umwelt, BAFU, подразделение Министерства экологии, транспорта, энергетики и коммуникаций, UVEK), за отчетный период объёмы отходов в розничной торговле страны сократились примерно на 20%.

Однако, опять же, вклад розницы в общий экологический ущерб, наносимый пищевыми отходами, остаётся сравнительно небольшим, тогда как на домохозяйства приходится почти половина ущерба от непроизводительных пищевых потерь. «Одна из главных трудностей заключается в том, что люди склонны недооценивать объёмы еды, которую они выбрасывают у себя дома, всегда ведь легче заметить чужую проблему, чем признать свою собственную (ответственность)», — говорит Ладина Шрётер, руководитель программ по работе с домохозяйствами организации foodwaste.ch.

В Швейцарии покупатели привыкли приходить в магазин, где товары выстроены на полках буквально по линеечке, имея безупречный внешний вид. KEYSTONE

При этом вместо того, чтобы вновь и вновь повторять стандартные лозунги и общие призывы, foodwaste.ch делает ставку на практические меры — это могут быть помощь домохозяйствам в планировании покупок, советы по правильному хранению продуктов, консультации в плане корректного понимания значения дат на упаковке. Цель — перевести научные выводы в конкретные, применимые на практике шаги, тем более что между благими пожеланиями и намерениями людей и их реальным поведением в сфере потребления пищевых продуктов все ещё существует дистанция огромного размера.

Чаще, но меньше

«Единого для всех единственно правильного решения не существует, — говорит Ладина Шрётер. — Пищевые отходы возникают на самых разных этапах производства и потребления, а значит нужно подробнее рассматривать и анализировать каждый такой этап: внешне скромные, но последовательно применяемые решения способны дать при таком подходе куда более заметные результаты». Ключевое слово тут: «последовательно».

В Нидерландах «неделя действий» в сфере сокращения продуктовых потерь проводится ежегодно, объединяя муниципалитеты, торговые сети, школы и даже ведущих шеф-поваров. В Великобритании кампания Love Food, Hate Waste сочетает бюджетное финансирование мер противодействия продуктовым потерям с аудитами домохозяйств и регулярными замерами, так что потребителям становится понятен и виден не просто сам факт существования непроизводительных отходов, но и механизм их возникновения.

В Японии цель сокращения масштабов пищевых отходов была уже закреплена в законодательстве: муниципалитеты обязаны вести учёт и контроль, а население призвано участвовать в реализации соответствующих мер. В Дании экономное отношение к продуктам уже стало социальной нормой. И все эти проекты и форматы объединены одним: принципом настойчивости и неуклонной последовательности. Швейцария тоже нередко запускала весьма перспективные пилотные проекты, но которые в итоге на пилотной фазе и завершались.

Так что же делать? Одна из жительниц Фрибура, выгружая свои мешки с отходами на пункте приёма вторсырья, с которого и началась наша история, говорит, что, наверное, разумно было бы чаще ходить за покупками, но каждый раз покупать меньше продуктов. Неплохой, а главное, вполне реализуемый практический вариант. У Швейцарии ещё есть время на то, чтобы достичь к 2030 году намеченных показателей в области сокращения объемов продуктовых потерь. Однако успех будет зависеть от того, насколько системным будет подход к решению этой задачи, коль скоро разовые кампании уже показали, что их реальный эффект остается весьма скромным.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

