Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России

Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна. Keystone-SDA

Банковский регулятор FINMA выпустил очередную оценку рисков, с которыми сталкивается швейцарская банковская индустрия в настоящей момент. Теперь его больше беспокоят не проблемы с процентной ставкой рефинансирования, но санкции, введенные в отношении России по причине ее агрессии против Украины, да и в целом теперь на его «радаре» на первом месте находятся многочисленные геополитические риски и конфликты, включая кибератаки.

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Основные риски, выявленные FINMA в своем очередном ежегодном Мониторинге рисков, носят как финансовый, так и нефинансовый характер. Об этом ведомство заявило несколько дней назад. И если, например, в прошлом, 2023 году в список основных рисков для финансовой индустрии страны были включены риски, связанные с аутсорсингом, то сегодня Finma беспокоят в первую очередь санкции, введенные в отношении России. Этот риск приобрел статус самостоятельной, новой категории рисков. И в этом смысле ситуация, в которой банки находятся в связи с санкциями и в связи с определенными типами финансовых услуг, заметно ухудшилась.

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Например, указывает FINMA, значительно возросли очень трудно оцениваемые и выявляемые юридические и репутационные риски, притом что вольное или даже невольное нарушение режима санкций, и прежде всего санкций в отношении России, могут вести к очень серьёзным правовым и иным последствиям. Кроме того, FINMA указывает на возросшие риски, связанные с кибератаками, притом что порой поставщики специализированных банковских услуг вооружены в стране для противодействия IT-рискам не в такой степени, как традиционные кредитно-финансовые учреждения.

При этом все это вовсе не означает, что все остальные риски неожиданно исчезли. Напротив, как и прежде, риски, связанные с недвижимостью и ипотекой, кредитные риски, риски, связанные с недостатком ликвидности и с отмыванием денег, никуда не делись. А вот процентные риски больше не считаются основным риском, вероятность шоковой волатильности в области процентных ставок снизилась по сравнению с прошлым годом весьма существенно благодаря текущему уровню процентных ставок и снижению показателей инфляции.

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Тем не менее геополитические риски и здесь могут сыграть свою негативную роль. «В текущей ситуации мы не должны исключать возможного возобновления процесса увеличения степени вероятности возникновения так называемых кредитных спредов». Об этом заявил директор Finma Штефан Вальтер (Stefan Walter). Кредитный спред — разница между доходностью двух разных долговых инструментов с одинаковым сроком погашения, но разными кредитными рейтингами.