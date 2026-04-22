Власти Швейцарии под огнем критики в связи с закупками вакцин от ковида

Швейцарское объединение ABF Schweiz ставит под сомнение как содержание контрактов на поставки вакцин, так и действия швейцарских властей при их заключении. Keystone-SDA

Швейцарское объединение Aktionsbündnis freie Schweiz (ABF Schweiz) заявило, что передало недавно опубликованные контракты властей с производителями вакцин против Covid-19 на юридическую экспертизу. По версии этого объединения, результаты проверки выглядят «потрясающими» и ставят под сомнение как содержание самих контрактов, так и действия швейцарских властей при их заключении.

Главная претензия ABF SchweizВнешняя ссылка сводится к тому, что контракты, заключённые якобы ради защиты здоровья населения во время пандемии, не содержали, по их оценке, чётких обязательств производителей поставить действительно безопасный и эффективный препарат. Напротив, как утверждает объединение, юридические и финансовые риски были в значительной степени переложены на государство, а значит — на налогоплательщиков.

Особенно резко выступил депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии и адвокат Реми Виссман (Rémy Wyssman), который ранее через суд добивался публикации этих документов. Он требует ужесточить степень ответственности для руководящих и надзорных кадров и органов в составе федеральной администрации. По его словам, в ходе ближайшей специальной сессии федерального парламента он намерен внести соответствующие предложения.

Объединение ABF Schweiz ставит сразу несколько вопросов. Во-первых, не нарушил ли Федеральный совет (кабмин) обязательные нормы законодательства о государственных закупках. Во-вторых, не скрыл ли он от парламента важные положения этих контрактов. В-третьих, не были ли нарушены интересы населения Швейцарии, коль скоро на закупку препаратов было потрачено более миллиарда франков налоговых средств. Объединение также утверждает, что пока неясно, не идёт ли речь даже о возможном нецелевом использовании общественных денег.

Кроме того, ABF Schweiz оспаривает саму исходную логику закупок. По утверждению объединения, уже на момент приобретения вакцин нельзя было говорить о смертельно опасной пандемии для всего населения, поскольку, как оно заявляет, 95% умерших от Covid-19 составляли люди старше 65 лет или пациенты с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. В своей критике объединение идёт ещё дальше и обвиняет Федеральный совет в том, что власти вводили население в заблуждение, создавая ложное впечатление безопасности, эффективности и необходимости этих препаратов, несмотря на их, как утверждает ABF Schweiz, экспериментальный характер.

Само объединение позиционирует себя как защитника самоопределения граждан и швейцарского правового государства. Поводом для этих инвектив стала публикация Федеральным ведомством здравоохранения (BAG) на прошлой неделе полных, не заретушированных контрактов на поставки вакцин от коронавируса. По состоянию на вторую половину дня во вторник 21 апреля официального ответа Ведомства на эти обвинения ещё не поступало.

Почему Швейцария заказала 61 млн доз вакцины от Covid? Этот контент был опубликован на Швейцарские власти объяснили, почему во время пандемии они заказали так много вакцины от Covid.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

