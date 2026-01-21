Помогает ли мониторинг медицинских данных становиться здоровее?

В частных клиниках вроде Prenuvo, здесь, в самом центре Нью-Йорка, клиенты могут пройти диспансеризацию на основе полного сканирования всего организма менее чем за час. SWI swissin.ch / Aylin Elci

От мониторинга характеристик сна до полного сканирования организма — всё больше людей без каких-либо диагностированных заболеваний самостоятельно занимаются анализом своих физиологических показателей, желая поддерживать свою физическую форму и улучшать общее самочувствие. Но действительно ли такой подход даёт им ощутимые преимущества? И насколько собранные данные действительно помогают становиться здоровее?

В ноябре 2025 года Ким Кардашьян сообщила, что в ходе полного сканирования организма, проведённого в частной клинике, у неё была выявлена аневризма головного мозга. О том, что она проходит подобное обследование, Ким впервые рассказала своим 354 млн подписчиков ещё в августе 2023 года. Впоследствии в ряде публикаций в СМИ такая практика была охарактеризована как «новый статусный символ индустрии велнеса». Хотя официальных данных о числе клиник, предлагающих полное обследование организма внешне здоровым людям, не существует, этот сегмент сферы услуг быстро расширяется и уже вышел за пределы Северной Америки.

В Швейцарии, где частные клиники и люксовые велнес-центры уже на протяжении десятилетий предлагают профилактические медицинские услуги, за последние три года появилось по меньшей мере пять стартапов, специализирующихся на полном сканировании организма. Такие клиники становятся частью нового спектра профилактических практик на стыке велнеса и индустрии «долголетия», опираясь на широкий набор технологических решений — от носимых устройств до микродатчиков, встроенных в повседневные гаджеты, такие, как смартфоны и часы. Эти устройства позволяют отслеживать широкий набор количественных показателей — от уровня стресса до параметров, используемых для оценки процессов старения.

Благодаря своей доступности такие технологии уже стали частью нашей повседневной жизни. Однако вопрос об их реальной пользе для здоровья остаётся открытым. «Всего за два поколения продолжительность жизни увеличилась на 20–30 лет, поэтому люди в возрасте от 50 до 70 лет сегодня всё чаще задумываются о том, как стареть, сохраняя при этом здоровье, — говорит Фрэнсис Мейер (Francis Meyer), основатель „Швейцарского Центра профилактической медицины“ (Swiss Center for Preventive Medicine) при клинике Hôpital de la Tour в Женеве. — Но при этом следует исходить из того, что действительно полезно пациенту, а не из того, что выгодно для бизнеса, а эти вещи далеко не всегда совпадают».

Бизнес или здоровье?

По его словам, полное сканирование организма — это именно «бизнес, изначально выстроенный ради получения прибыли». Как отмечает Фрэнсис Мейер, в Швейцарии уже существуют хорошо развитые общественные программы скрининга заболеваний, поддающихся эффективному лечению, в том числе рака молочной железы, лёгких, предстательной железы и кожи. Именно поэтому его клиника и не предлагает такую услугу, как «полное сканирование организма». Выявляемые при таких обследованиях аномалии зачастую либо относятся к редким заболеваниям, не имеющим подтверждённых методов лечения, либо вовсе не приводят к развитию болезни. В обоих случаях это может вызывать у пациентов лишнюю тревожность и привести к ненужным расходам.

Тем не менее рынок мониторинга и анализа показателей здоровья продолжает стремительно увеличиваться. Клиники, стартапы и технологические корпорации всё активнее позиционируют себя в качестве игроков, в том числе и в области профилактической медицины, обещая выявлять потенциальные заболевания на максимально ранней стадии за счёт самого широкого сбора персональных данных внешне вполне здорового человека. В такие «сканирующие центры» инвестируют как знаменитости из мира шоу-бизнеса, так и крупные венчурные фонды. Например, основанная в США в 2022 году компания Function Health уже привлекла в общей сложности 358 млн долларов США (285 млн швейцарских франков) финансирования.

«Мы находимся на самом начальном этапе понимания того, как на самом деле должны выглядеть здоровые внутренние структуры организма»

Её шведский конкурент Neko Health, запущенный годом позже, собрал 325 млн долларов. По состоянию на 2025 год рыночная оценка этих компаний составляла соответственно 2,5 млрд и 1,8 млрд долларов. Согласно прогнозу аналитической компании Grand View Research, рынок носимых устройств вырастет за следующие пять более чем в два раза с 60,9 млрд долларов в 2024 году до 162,7 млрд долларов в 2029 году. Поддержку отрасли оказывает и государство. В июле 2025 года министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-мл. (Robert F. Kennedy Jr.) запустил агитационную кампанию, призывающую американцев активнее использовать носимые устройства.

А в сентябре того же года «умные часы» Apple Watch были официально одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration, FDA) в качестве медицинского устройства, пригодного для выявления признаков гипертонии. Сегодня в распоряжении у людей, интересующихся собственными медицинскими данными, есть самый широкий выбор гаджетов и решений. Они могут выбирать себе бренды, цену, способы использования и разные уровни функциональности от простых шагомеров за несколько долларов до смарт-часов стоимостью более 400 долларов за штуку.

Полное сканирование организма, напротив, остаётся пока относительно дорогой процедурой, поскольку она требует использования магнитно-резонансного томографа (MRI, Magnetic Resonance Imaging), способного собирать большой объём данных с целью виртуальной реконструкции органов и тканей человека. Швейцарский стартап Aeon предлагает получить услугу полного сканирования организма с анализом крови по цене от 2 490 франков (3 126 долларов США). Самый дорогой пакет достигает 6 990 франков и предлагает исследование плотности костей, генетический анализ, консультации специалистов в области долголетия и анализ данных с использованием искусственного интеллекта. Эти услуги, что важно, в Швейцарии системой обязательного медицинского страхования (ОМС / obligatorische Krankenversicherung) не покрываются.

Взять здоровых на прицел

По словам экспертов, одной из главных причин стремительного развития этого сегмента сферы услуг является убеждение, что индивидуальное поведение человека способно напрямую повлиять на состояние его здоровья. «Лишь около 25% продолжительности жизни действительно объясняется генетикой, поэтому существует представление, что, оптимируя собственное поведение, мы способны прожить более здоровую жизнь», — говорит Филипе Барата (Filipe Barata), старший научный сотрудник Центра цифровых решений в области здравоохранения (Center for Digital Health Interventions) при Высшей технической школе Цюриха (ВТШ / Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich).

Компании, предлагающие как полное сканирование организма, так и самые разные носимые устройства мониторинга, привлекают клиентов лозунгами вроде «здоровье — это красиво» и «возьмите здоровье под собственный контроль». При этом они ориентируются именно на здоровых людей, одновременно подчёркивая ради проформы, что их услуги не заменяют медицинский скрининг. «Наше предложение рассчитано на взрослых людей, внимательно относящихся к своему здоровью и тех, кто хочет иметь комплексное представление о состоянии своего организма и лучше понять свой индивидуальный профиль рисков». Об этом нам рассказывает представитель швейцарского стартапа Aeon.

Летом 2024 года компания Prenuvo, услугами которой, кстати, и воспользовалась Ким Кардашьян, открыла свою клинику в городе Бетесда, штат Мэриленд (Bethesda, Maryland) и сразу предложила сотрудничество местным инфлюэнесерам в сфере велнес, включая известную визажистку Джит Бахру (Jeet Bahra, 39 лет). У неё не было медстраховки, кроме того, она серьезно опасалась рака молочной железы, поэтому она согласилась в итоге пройти бесплатное сканирование в обмен на продвижение соответствующей публикации в социальных сетях. «У меня было с десяток подруг, которые ещё вчера чувствовали себя нормально, а на следующий день обнаруживали уплотнение в груди, что порой приводило к мастэктомии», — говорит Джит Бахра, у которой в итоге никаких патологий выявлено не было. Компания Prenuvo на наши вопросы, касающиеся своих услуг, не ответила.

Могут быть полезны — но с важными оговорками

«Исследования в области долголетия — чрезвычайно сложная задача, поскольку в этой сфере крайне трудно установить причинно-следственные связи, а большинство получаемых результатов носят корреляционный характер», — отмечает Филипе Барата из ВТШ. Кроме того, многие пользователи носимых устройств не делятся результатами мониторинга с медицинскими специалистами на регулярной основе. Даже когда такие данные всё же попадают к медикам, они зачастую имеют ограничения с точки зрения точности и клинической валидации, коль скоро в конечном итоге большинство потребительских носимых мониторинговых устройств изначально разрабатываются как инструменты велнеса, а не как точные медицинские приборы.

Полное сканирование организма действительно даёт более точную информацию, чем данные, получаемые с умных часов, однако и здесь, по мнению специалистов, необходима особая осторожность. «Я бы однозначно не советовала проводить подобного рода обследования», — говорит Сюзанна О’Салливан (Suzanne O’Sullivan), консультирующий невролог Университетского колледжа Лондона (University College London). По ее мнению, магнитно-резонансная томография (МРТ) вошла в регулярную клиническую практику лишь в 1990-е годы, а изображения действительно высокого разрешения стали доступны только в последнее десятилетие. «Мы находимся на самом начальном этапе понимания того, какова норма и как на самом деле должны выглядеть здоровые внутренние структуры организма. Мы только ещё учимся отличать индивидуальные особенности людей от анатомических отклонений», — отмечает Сюзанна О’Салливан.

Результаты таких обследований способны не только вызывать лишнюю тревогу, они, по словам невролога, могут привести еще и к попросту ненужным медицинским вмешательствам. «Чем больше таких обследований проводится, тем больше отклонений обнаруживается, и в итоге возникает риск начать лечение, в котором человек объективно не нуждался», — подчёркивает Сюзанна О’Салливан. Носимые устройства, считает Филипе Барата, могут быть полезны — но с важными оговорками: «Наличие таких устройств, на мой взгляд, само по себе не является проблемой. Однако формулировать на их основе чёткие и однозначные рекомендации по-прежнему крайне сложно. Как правило, собранные с их помощью данные позволяют делать лишь обобщённые выводы, например, что человеку было бы полезно больше двигаться, но они не могут служить основанием для каких-то надежных диагностических выводов».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

