Великобритания не считает Швейцарию безопасной страной
Министерство иностранных дел Великобритании больше не относит Швейцарию к числу самых безопасных для путешествий стран. Первым об этом сообщил портал Travel and Tour World. В обновлённых рекомендацияхВнешняя ссылка говорится об увеличении числа мелких краж.
Особенно высокий риск попасть в неприятную ситуацию, по оценке британских властей, наблюдается в аэропорту Женевы, а также в поездах, следующих в Женеву и из неё. Кроме того, в рекомендациях подчёркивается повышенный уровень террористической угрозы в мире, поэтому туристам настоятельно советуют сохранять бдительность.
Предупреждение затрагивает не только Швейцарию, но и такие страны, как Германия, Италия, Португалия и другие государства Шенгенской зоны. Оно стало частью масштабного обновления британских рекомендаций по зарубежным поездкам, связанного, в том числе, с изменениями миграционных правил после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). МИД Великобритании также предупреждает об особо высоких штрафах в Швейцарии за хранение, употребление или перевозку запрещённых веществ.
Ведомство подчёркивает, что швейцарские аэропорты оснащены «отличными технологическими средствами» для выявления миграционных нарушений. В рекомендациях также упоминаются случаи, когда британские туристы попадали в несчастные случаи в Швейцарских Альпах, получали серьёзные травмы и даже погибали. Британское министерство напоминает, кроме того, о действующем в кантонах Тичино и Санкт-Галлен запрете на ношение закрывающей лицо одежды.
