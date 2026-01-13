The Swiss voice in the world since 1935
Внешняя политика

Великобритания не считает Швейцарию безопасной страной

В аэропорту Женевы растет количество краж, сообщает Великобритания
Особенно высокий риск попасть в неприятную ситуацию, по оценке британских властей, наблюдается в аэропорту Женевы, а также в поездах, следующих в Женеву и из неё. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Министерство иностранных дел Великобритании больше не относит Швейцарию к числу самых безопасных для путешествий стран. Первым об этом сообщил портал Travel and Tour World. В обновлённых рекомендацияхВнешняя ссылка говорится об увеличении числа мелких краж.

2 минут

Особенно высокий риск попасть в неприятную ситуацию, по оценке британских властей, наблюдается в аэропорту Женевы, а также в поездах, следующих в Женеву и из неё. Кроме того, в рекомендациях подчёркивается повышенный уровень террористической угрозы в мире, поэтому туристам настоятельно советуют сохранять бдительность.

Предупреждение затрагивает не только Швейцарию, но и такие страны, как Германия, Италия, Португалия и другие государства Шенгенской зоны. Оно стало частью масштабного обновления британских рекомендаций по зарубежным поездкам, связанного, в том числе, с изменениями миграционных правил после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). МИД Великобритании также предупреждает об особо высоких штрафах в Швейцарии за хранение, употребление или перевозку запрещённых веществ.

Показать больше

Ведомство подчёркивает, что швейцарские аэропорты оснащены «отличными технологическими средствами» для выявления миграционных нарушений. В рекомендациях также упоминаются случаи, когда британские туристы попадали в несчастные случаи в Швейцарских Альпах, получали серьёзные травмы и даже погибали. Британское министерство напоминает, кроме того, о действующем в кантонах Тичино и Санкт-Галлен запрете на ношение закрывающей лицо одежды.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

