Война в Иране не ставит под угрозу энергоснабжение Швейцарии
Швейцарские власти считают, что на данный момент эскалация на Ближнем и Среднем Востоке не ставит под угрозу энергоснабжение страны, хотя увеличение цена на энергоносители уже на мировом рынке весьма заметно.
Несмотря на войну на Ближнем и Среднем Востоке, энергоснабжение Швейцарии в настоящее время остаётся в рамках штатного режима работы. К такому выводу пришёл Швейцарский координационный комитет по энергетической безопасности (Steuerungsausschuss Versorgungssicherheit Energie).
Как сообщило ведомство Альберта Рёшти (Albert Rösti, министра энергетики), заседание Координационного комитета прошло на этой неделе во вторник 17 марта под руководством главы Федерального Министерства / департамента экономики, образования и фундаментальных исследований (WBF), президента Швейцарии Ги Пармелена (Guy Parmelin), а также главы Федерального министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) Альберта Рёшти.
Показать больше
Почему Швейцарии не грозит дефицит нефти и газа
В сообщении говорится, что эскалация на Ближнем и Среднем Востоке привела к увеличению цен на энергоносители, что уже ощутимо влияет на глобальный режим энергоснабжения. При этом в самой Швейцарии, как подчёркивается, на данный момент оно остаётся в рамках штатного режима работы. Именно поэтому у Федерального совета (кабмина) сейчас нет «законных оснований вмешиваться в ситуацию на рынке».
Если же в стране возникнет серьёзный дефицит, будут задействованы заранее подготовленные программы реагирования — например, может произойти «распечатывание» обязательных стратегических запасов энергоносителей. Координационный комитет по энергетической безопасности был впервые созван в марте 2022 года после начала агрессии России против Украины. Помимо представителей федеральных властей, в него входят представители кантонов (субъектов федерации), общин и городов, а также энергоснабжающих компаний и отраслевых деловых объединений.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Показать больше
Конфликт на Ближнем Востоке: каковы позиции Швейцарии?
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.