Война в Иране не ставит под угрозу энергоснабжение Швейцарии

Швейцарские власти считают, что на данный момент эскалация на Ближнем и Среднем Востоке не ставит под угрозу энергоснабжение страны.
Швейцарские власти считают, что на данный момент эскалация на Ближнем и Среднем Востоке не ставит под угрозу энергоснабжение страны. Keystone-SDA

Швейцарские власти считают, что на данный момент эскалация на Ближнем и Среднем Востоке не ставит под угрозу энергоснабжение страны, хотя увеличение цена на энергоносители уже на мировом рынке весьма заметно.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Несмотря на войну на Ближнем и Среднем Востоке, энергоснабжение Швейцарии в настоящее время остаётся в рамках штатного режима работы. К такому выводу пришёл Швейцарский координационный комитет по энергетической безопасности (Steuerungsausschuss Versorgungssicherheit Energie).

Как сообщило ведомство Альберта Рёшти (Albert Rösti, министра энергетики), заседание Координационного комитета прошло на этой неделе во вторник 17 марта под руководством главы Федерального Министерства / департамента экономики, образования и фундаментальных исследований (WBF), президента Швейцарии Ги Пармелена (Guy Parmelin), а также главы Федерального министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) Альберта Рёшти.

Показать больше
бензонасос

Показать больше

Адаптация к изменению климата

Почему Швейцарии не грозит дефицит нефти и газа

Этот контент был опубликован на Откуда страна получает нефть и газ и почему война против Ирана, несмотря на скачок цен, пока не ставит под угрозу её энергоснабжение.

Читать далее Почему Швейцарии не грозит дефицит нефти и газа

В сообщении говорится, что эскалация на Ближнем и Среднем Востоке привела к увеличению цен на энергоносители, что уже ощутимо влияет на глобальный режим энергоснабжения. При этом в самой Швейцарии, как подчёркивается, на данный момент оно остаётся в рамках штатного режима работы. Именно поэтому у Федерального совета (кабмина) сейчас нет «законных оснований вмешиваться в ситуацию на рынке».

Если же в стране возникнет серьёзный дефицит, будут задействованы заранее подготовленные программы реагирования — например, может произойти «распечатывание» обязательных стратегических запасов энергоносителей. Координационный комитет по энергетической безопасности был впервые созван в марте 2022 года после начала агрессии России против Украины. Помимо представителей федеральных властей, в него входят представители кантонов (субъектов федерации), общин и городов, а также энергоснабжающих компаний и отраслевых деловых объединений.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Швея с швейцарским флагом

Показать больше

Внешняя политика

Конфликт на Ближнем Востоке: каковы позиции Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Нынешний конфликт на Ближнем Востоке ставит Швейцарию в непростое положение, прежде всего из-за её отношений с США.

Читать далее Конфликт на Ближнем Востоке: каковы позиции Швейцарии?

