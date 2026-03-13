Дизель в Швейцарии резко подорожал

Цены на дизельное топливо в Швейцарии выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке, ставшего причиной турбулентности на энергетических рынках Keystone-SDA

С момента начала войны в Иране средняя цена дизельного топлива на АЗС в Швейцарии выросла на 8,6%, бензин марки Bleifrei 95 подорожал более умеренно — только на 3,7%.

Эти данные приводит ценовой радар Touring Club Schweiz (TCS) — инструмент, основанный на сообщениях пользователей и отслеживающий цены примерно на 3200 автозаправках по всей стране. За последние десять дней конфликт в Иране вызвал резкие колебания на мировых энергетических рынках, и их последствия ощущаются и в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении TCS, опубликованном в среду 11 марта 2026 года.

Средняя цена дизельного топлива выросла с 1,75 швейцарского франка за литр 28 февраля до 1,90 франка 9 марта. Средняя цена бензина Bleifrei 95 поднялась до 1,70 франка за литр, то есть на 0,06 франка. Бензин марки Bleifrei 98 подорожал немного меньше — на 3,4%, до 1,83 франка за литр. По оценке экспертов TCS, более заметный рост цен на дизель связан с повышенным спросом со стороны промышленности.

В последние дни портал ценового радара ассоциации автолюбителей TCS был востребован как никогда: временами число ежедневных обращений к нему было в десять раз выше, чем до начала войны. Ценовые данные основаны на информации, которую передают сами автомобилисты, и TCS их не проверяет.

«Однако благодаря коллективному участию пользователей и широкому охвату эта база данных даёт реалистичное представление о динамике цен на швейцарских автозаправках», — подчёркивает ассоциация TCS.

