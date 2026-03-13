Дизель в Швейцарии резко подорожал
С момента начала войны в Иране средняя цена дизельного топлива на АЗС в Швейцарии выросла на 8,6%, бензин марки Bleifrei 95 подорожал более умеренно — только на 3,7%.
Эти данные приводит ценовой радар Touring Club Schweiz (TCS) — инструмент, основанный на сообщениях пользователей и отслеживающий цены примерно на 3200 автозаправках по всей стране. За последние десять дней конфликт в Иране вызвал резкие колебания на мировых энергетических рынках, и их последствия ощущаются и в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении TCS, опубликованном в среду 11 марта 2026 года.
Средняя цена дизельного топлива выросла с 1,75 швейцарского франка за литр 28 февраля до 1,90 франка 9 марта. Средняя цена бензина Bleifrei 95 поднялась до 1,70 франка за литр, то есть на 0,06 франка. Бензин марки Bleifrei 98 подорожал немного меньше — на 3,4%, до 1,83 франка за литр. По оценке экспертов TCS, более заметный рост цен на дизель связан с повышенным спросом со стороны промышленности.
Показать больше
Нефтяной фактор Венесуэлы и швейцарские нефтетрейдеры
В последние дни портал ценового радара ассоциации автолюбителей TCS был востребован как никогда: временами число ежедневных обращений к нему было в десять раз выше, чем до начала войны. Ценовые данные основаны на информации, которую передают сами автомобилисты, и TCS их не проверяет.
Показать больше
Конфликт на Ближнем Востоке: каковы позиции Швейцарии?
«Однако благодаря коллективному участию пользователей и широкому охвату эта база данных даёт реалистичное представление о динамике цен на швейцарских автозаправках», — подчёркивает ассоциация TCS.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.