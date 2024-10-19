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Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»

Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA.
Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA. Keystone-SDA

Украина планирует уже к 2033 году очистить от мин четыре пятых всей своей пораженной минной опасностью территории. «Это амбициозная, но выполнимая задача», — убежден Тобиас Привителли, директор Международного центра гуманитарного разминирования в Женеве (Direktor des Internationalen Zentrums für humanitäre Minenräumung GICHD).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Эта структура, один из трех международных центров в Женеве, финансируемых за счет швейцарских налогоплательщиков, оказывает в настоящее время помощь украинским властям в составлении трехлетнего плана противоминных мероприятий. Для достижения поставленных целей нам необходимы «соответствующие технологии».

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Об этом Тобиас Привителли (Tobias Privitelli) заявил в кулуарах Конференции по противоминной деятельности в Украине 2024 года, завершившейся в Лозанне в эту пятницу 18 октября. По самым пессимистичным оценкам, на полную зачистку разрушенной войной страны от мин должно уйти 700 лет. По другим оценкам, благодаря инновационным технологиям и инструментам, на это уйдет только одно десятилетие.

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«Это, безусловно, самое масштабное минное поражение, которое когда-либо видел наш Центр», — говорит Тобиас Привителли. По его оценкам, минной опасностью могут быть затронуты до одной четверти всей территории страны. Женевский международный центр по гуманитарному разминированию (GICHD) начал вместе с другими партнерами работать вместе с Киевом над новой политикой разминирования уже 18 месяцев назад. «Теперь у Украины есть значительная финансовая и технологическая поддержка, на местах имеется соответствующий персонал», — продолжил Тобиас Привителли.

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По его мнению, Украина и ее подход к противодействию минной опасности может стать моделью и примером для гуманитарного разминирования в других странах. Из пакета в 100 млн швейцарских франков, выделенного федеральным правительством страны на цели разминирование в Украине, центр GICHD получил 5 млн франков. По словам Тобиаса Привителли, в планах GICHD организовать в 2025 году в Киеве научно-практическую конференцию по противоминным инновациям.

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