Иран и США договорились в Швейцарии о дальнейших консультациях

Переговоры между Ираном и США на швейцарском курорте Бюргеншток завершились ранним утром 22 июня. Консультации должны продолжиться на рабочем уровне. Keystone-SDA

Переговоры между Ираном и США на швейцарском курорте Бюргеншток завершились ранним утром 22 июня. Консультации должны продолжиться на рабочем уровне.

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Переговоры между Ираном и США на швейцарском курорте Бюргеншток завершились ранним утром 22 июня. Консультации должны теперь продолжиться на рабочем уровне. США представлял вице-президент Джей Ди Вэнс, Иран — председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. Встреча проходила в ситуации, когда в Ливане продолжаются боевые действия между Израилем и движением «Хезболла». Несмотря на это, утром 22 июня на Бюргенштоке преобладали позитивные настроения.

О чём конкретно договорились?

Прежде всего, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, стороны согласовали «дорожную карту», которая должна помочь наполнить рамочное соглашение конкретным содержанием. Когда на прошлой неделе стороны подписали это рамочное соглашение, они отвели на подготовку деталей 60 дней. Два посредника — Катар и Пакистан — сообщили тогда в своём совместном заявлении, что удалось договориться о том, как должна идти эта работа по всем сложным досье. Со стороны США официальной реакции пока нет.

По всей видимости, стороны также договорились создать своего рода кризисный форум, который должен не допустить нового всплеска боевых действий в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Abbas Araghchi) предупредил, что этот аспект станет «тестом для всего дальнейшего процесса». Но утром он тоже уже говорил о «большом прогрессе». Эта позиция заметно отличалось от его же позиции вчерашнего вечера.

Почему конференция едва не сорвалась?

Пока вице-президент США Джей Ди Вэнс на Бюргенштоке пытался демонстрировать позитивный настрой, президент Дональд Трамп (Donald Trump) из Вашингтона подливал масла в огонь. Через СМИ он пригрозил руководству Ирана новой войной, особенно если Иран немедленно не откроет Ормузский пролив и не сдержит «Хезболлу» в Ливане. Иранская сторона восприняла это крайне негативно. Вчера вечером в какой-то момент всё действительно выглядело так, как будто иранская делегация может покинуть переговоры.

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Почему утром появились позитивные сигналы?

Решающим оказалось взаимное желание сторон не обрывать диалог, хотя недоверие за одну ночь никуда не исчезло. Для США принципиально важно как можно скорее добиться полной деблокады Ормузского пролива: от этого слишком многое зависит и для американской, и для мировой экономики. Для иранского режима возможная встречная выгода — международное признание и миллиарды долларов на цели стабилизации режима. Это убедительные стимулы. Но это не значит, что диалог между непримиримыми противниками не может снова сорваться при первом же новом кризисе.

Что будет дальше?

Теперь должны начаться переговоры в рабочих группах, прежде всего по иранской ядерной программе. Там почти все вопросы пока остаются открытыми. Политические руководители покидают Центральную Швейцарию, но технические команды должны продолжить переговоры на Бюргенштоке до конца недели — уже по дорожной карте, согласованной этой ночью.

Как всё начиналось?

По данным агентства Keystone-SDA, США и Иран начали переговоры в четырёхстороннем формате с двумя посредниками в воскресенье 21 июня. Эта встреча должна была запустить переговорный процесс после того, как в среду 17 июня стороны подписали меморандум, призванный прекратить нынешний конфликт на Ближнем Востоке.

В своей вступительной речи Джей Ди Вэнс (J.D. Vance) назвал встречу «исторической» и призвал «открыть новую страницу истории» на Ближнем Востоке. Переговоры начались через четыре дня после того, как президенты Дональд Трамп (Donald Trump) и Масуд Пезешкиан (Massoud Peseschkian) в среду подписали в Версале рамочное соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке.

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Цель переговоров — выйти на итоговое соглашение, прежде всего по иранской ядерной программе, а также по отмене санкций и разблокированию иранских активов, замороженных США. Швейцарию представлял министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). Он приветствовал своего иранского коллегу Аббаса Арагчи (Abbas Araghchi) и Джей Ди Вэнса. Безопасность консультаций обеспечивали до 2 000 швейцарских военнослужащих и сотрудников полиции.

По словам Джей Ди Вэнса, сказанным в воскресенье, переговоры на Бюргенштоке, вероятно, продлятся «несколько дней». В субботу 21 июня он заявлял журналистам, что сам сможет оставаться в Швейцарии только «один или два дня». Он выразил надежду, что сторонам удастся продвинуться по ядерному вопросу и по прекращению огня в Ливане. По его словам, именно эти две темы должны стать главными в переговорах.

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