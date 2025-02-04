Как швейцарские компании лоббируют свои интересы в Брюсселе и Давосе

Европейский союз — крупнейшая экономическая зона в мире. Европейская комиссия (на фото — её президент Урсула фон дер Ляйен) естественным образом привлекает внимание всевозможных лоббистских групп. Keystone / Laurent Gillieron

Анализ Реестра прозрачности ЕС (Transparency Register) показывает, что представители высшего руководства Евросоюза чаще всего контактируют с лоббистами не в Париже или Берлине, а во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

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В январе 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сделанные им на инаугурации, произнесла речь, которая получила уже довольно широкую известность. Она заявила о намерении сделать Европейский союз более привлекательным для бизнеса, а для этого она планирует снизить бюрократические барьеры и повысить степень интеграции внутреннего рынка Европы.

В качестве трибуны для своей речи Урсула фон дер Ляйен выбрала именно Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Давосский форум — ежегодное мероприятие, неизменно присутствующее в рабочем графике президента Европейской комиссии. И она такая не единственная: многие еврокомиссары приезжают в Давос едва ли не каждый год. Большинство из них не произносят громких речей, а просто контактируют с представителями лоббистских структур.

Анализ данных Реестра прозрачности Европейского союза (Transparency Register) Внешняя ссылкапоказывает, что за пределами Брюсселя нет другого места, где представители высшего политического уровня Европейской комиссии так часто встречались бы с лоббистами, как в Давосе. За период первой каденции Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Европейской комиссии с 2020 по 2024 год еврокомиссары и их помощники и сотрудники встречались с лоббистами в Давосе гораздо чаще, чем в Париже и Берлине.

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Этот вывод стал возможен благодаря тому, что начиная с 2014 года Европейская комиссия обязана публично регистрировать все такие встречи на своём официальном сайте. Лоббистские контакты включают в себя обмен мнениями с представителями бизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, неправительственных организаций (НПО), аналитических центров и других частных субъектов. Встречи с дипломатами, членами правительств или парламентов в этот список не входят. В любом случае еврокомиссары могут встречаться только с лоббистами, зарегистрированными в Реестре прозрачности Европейского союза.

Контакты с дипломатами, членами правительств или парламентов в этом Реестре не учитываются. Контакты с еврокомиссарами и их командами — лишь одна из форм лоббистской работы. Многие компании стремятся оказывать влияние через свои национальные правительства или путем участия в работе отраслевых ассоциаций. Компании также могут входить в состав экспертных групп Европейской комиссии и участвовать в тех или иных консультациях.

Музыка играет в Брюсселе

Несмотря на то что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе является для Европейской комиссии важнейшей площадкой лоббирования за пределами Брюсселя, этот горный курорт в кантоне Граубюнден всё же не может тягаться с самой столицей Европейского союза. Лоббизм в Брюсселе повсеместен, хотя зачастую остаётся незаметным. Тем не менее открытые данные о заседаниях Европейской комиссии позволяют лучше понять, кто в наибольшей степени влияет на процесс принятия ключевых решений.

За время работы первого состава Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 46% всех заседаний этой структуры прошли в Брюсселе, 48% прошли в виртуальном формате. На Давос и другие зарубежные площадки пришлись лишь оставшиеся 6%. Швейцарские компании и организации также активно представлены в Брюсселе.

Согласно данным Реестра прозрачности Европейского союза, по числу индивидуальных встреч и контактов с Европейской комиссией структуры, организации и фирмы, базирующиеся в Швейцарии, заняли восьмое место. Лидером является Бельгия (4375 индивидуальных встреч), что и понятно, ведь это страна, в которой расположены штаб-квартиры большинства европейских организаций (в целях удобства эти данные не включены в приведённый ниже график).

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И на первый взгляд, создаётся вполне благоприятное впечатление: заинтересованные структуры из Швейцарии провели с политическим руководством Европейской комиссии в два раза больше встреч, чем их австрийские коллеги. Однако эти показатели вовсе не обязательно свидетельствуют о каком-либо особом успехе собственно швейцарского корпоративного лоббизма. ВЭФ, например, в списке организаций, чьи представители чаще всего встречались с членами Европейской комиссии, занял лишь восьмое место.

В общей сложности между представителями Форума и высшим руководством Европейской комиссии было проведено 70 индивидуальных встреч. Анализ Реестра прозрачности Европейского союза также показывает, что на этих встречах обсуждались прежде всего три темы: меры в ответ на пандемию, климатическая политика и стратегия развития профессиональных навыков и компетенций.

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Помимо форума в Давосе лоббированием в Брюсселе занимаются и международные организации, базирующиеся в женевском регионе, при этом все эти встречи и контакты лишь в ограниченной степени касаются собственно швейцарских интересов, а корпоративные интересы страны представлены здесь ещё меньше. Наиболее влиятельной швейцарской компанией в Брюсселе является Dow Europe GmbH — европейское подразделение американского химического концерна Dow.

Кроме того, в список лоббистских структур со швейцарской регистрацией входят компании eBay, Corteva, Indigo и Chemours — все они представляют интересы своих американских штаб-квартир. Компании, имеющие прочную связь со Швейцарией, например, являющиеся крупными работодателями в этой стране, значительной лоббистской активности в Брюсселе не демонстрировали. Однако тут можно отметить два исключения: Nestlé и UBS. Анализ показывает, что их фактическое присутствие в Брюсселе выражено в значительно большей степени, чем это даже отражено в официальных данных.

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За отчётный период представители Nestlé принимали участие не только в десяти индивидуальных встречах, но и в 15 многосторонних заседаниях вместе с Европейской комиссией. Банк UBS защищает свои интересы в Брюсселе через Swiss Finance Council (Швейцарский финансовый совет), который за время работы первого состава Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен провёл шесть встреч с её представителями. Изначально Швейцарский финансовый совет представлял интересы двух банков — UBS и Crédit Suisse, однако после поглощения Crédit Suisse банком UBS он полностью перешёл под его контроль.

Третий пакет «секторальных соглашений» ЕС —Швейцария многое изменит

Пока неясно, как эта тенденция будет развиваться в будущем. Согласно анализу так называемых Table Briefings, с момента председательства в Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker) до начала мандата Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) количество встреч между Европейской комиссией и представителями различных партикулярных (лоббистских) интересов сократилось на 19%. За это время несколько укрепили свои позиции неправительственные организации, особенно по сравнению с бизнес-структурами. Как уже говорилось, сейчас цель Урсулы фон дер Ляйен — вновь сделать Европейский союз более привлекательным для бизнеса.

И вполне возможно, что это приведёт к более интенсивным контактам Европейской комиссии с представителями бизнеса. Усмотрят ли швейцарские компании в этом необходимость активнее лоббировать свои интересы в Брюсселе? Это во многом зависит от успеха или неудачи недавно согласованного Третьего пакета двусторонних соглашений (Bilaterale III) между ЕС и Швейцарией. Предусмотренная в нём «динамичная» (то есть практически автоматическая) адаптация швейцарского законодательства к нормам ЕС действительно может сделать участие швейцарских компаний в лоббистской работе в Брюсселе более актуальной задачей.

Лишь одно можно сказать с полной уверенностью: Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе как был, так и останется важнейшей площадкой для Европейской комиссии. И неслучайно, что в 2025 году участие в форуме в Давосе приняли 10 из 27 еврокомиссаров.

Русскоязычная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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