Кран-Монтана в фокусе международных уголовных расследований

Франция, Бельгия и Италия начали свои расследования по делу о пожаре в Кран-Монтане. Keystone / Cyril Zingaro

Франция, Бельгия и Италия начали свои расследования по делу о пожаре в Кран-Монтане. Обзор правовой ситуации.

Телеканал SRF / портал Swissinfo

Без согласия Швейцарии иностранные органы власти не вправе проводить на её территории какие-либо следственные действия. Поэтому иностранный прокурор не может просто приехать в Кран-Монтану и начать допрашивать свидетелей. Если иностранные власти хотят провести такие действия, им требуется со стороны Швейцарии правовая помощь.

Для такой помощи существуют правовые основания — в частности, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters), которую Швейцария, среди прочего, подписала вместе с Италией, Бельгией и Францией. Эта конвенция обязывает Швейцарию, насколько это возможно, оказывать правовую помощь иностранным государствам. Кроме того, для таких дел релевантными могут быть схожие двусторонние соглашения с отдельными государствами, а также — в последнюю очередь — нормы национального швейцарского законодательства.

Как это работает?

По делу о пожаре в Кран-Монтане возможные доказательства и свидетели находятся на территории Швейцарии, поэтому иностранному государству необходимо подать в Берн ходатайство о правовой помощи. Оно основывается на действующих соглашениях и не является одинаковым для всех стран. Какое именно соглашение или какая норма закона подлежит применению, следует определять в каждом конкретном случае. Таково мнение адвоката Андре Кюна (André Kuhn), высказанное им в интервью радио SRF.Внешняя ссылка

На фото: минута молчания в память о жертвах пожара в Кран-Монтане, Главный вокзал Цюриха, 9 января 2026 года. KEYSTONE/Andreas Becker

«В первую очередь применяются двусторонние и многосторонние международные договоры между Швейцарией и другими государствами, а если таких договоров нет — применяется национальное (швейцарское) право». Ходатайство получает и оценивает курирующий компетентный орган — в данном случае Федеральное ведомство юстиции Швейцарии (Bundesamt für Justiz, BfJ, автономное подразделение Минюста Швейцарии). Ходатайство удовлетворяется, если на его пути нет правовых препятствий.

Какие процессуальные возможности получает запрашивающая сторона в рамках правовой помощи?

В зависимости от международного договора, действующего законодательства, содержания ходатайства и решения швейцарских органов юстиции правовая помощь может быть организована по-разному. Она может включать передачу за рубеж материалов дела, проведение допросов по поручению иностранного государства, а также, в отдельных случаях, участие представителей иностранного государства в следственных действиях, проводящихся швейцарскими правоохранительными органами. «Однако участие иностранных представителей в следственных действиях в Швейцарии допускается лишь в меньшинстве случаев», — отмечает Андре Кюн.

Кто принимает решение?

Международные соглашения не устанавливают, какое государство выносит судебное решение по данному делу. Уголовные производства ведутся параллельно. Приговор выносится в том государстве, которое первым завершает свое судопроизводство. Соответственно, иностранное государство может подать ходатайство об экстрадиции подозреваемого или ходатайство об исполнении своего уголовного судебного решения в Швейцарии. Швейцария всегда обязана рассматривать такие ходатайства. При этом, подчёркивает Андре Кюн, «каждое требование об экстрадиции рассматривается индивидуально и критически».

Можно ли наказать дважды?

Практически исключено, чтобы одно и то же лицо было несколько раз наказано за одно и то же деяние с фактическим исполнением двух наказаний. Здесь, объясняет Андре Кюн, действует принцип ne bis in idem (лат. «Не дважды за одно и то же»). Если судебное решение вынесено в Швейцарии, то даже в рамках правовой помощи данное лицо не может быть осуждено еще раз в другой стране за то же самое деяние. «И в международных договорах, и в национальном праве закреплены процессуальные принципы, призванные предотвратить двойное наказание», — подчёркивает Андре Кюн.

Чего ожидать?

Короткий ответ: пока ничего. Пока неясно, в какой мере государства, начавшие уголовные расследования, будут включены в швейцарское расследование. «Пока невозможно оценить, как именно будет выглядеть участие этих стран. Конкретный формат правовой помощи определяется от случая к случаю», — резюмирует Андре Кюн.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

