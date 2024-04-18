Мининдел Швейцарии: Берн финансово поддержит Киев

Иньяцио Кассис принял на прошлой неделе участие в работе 3-го Форума международного сотрудничества (IC Forum) в Базеле и подтвердил, что Швейцария и дальше будет оказывать Украине финансовую поддержку. KEYSTONE/© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

Мининдел Швейцарии: Берн финансово поддержит Киев. Об этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на прошлой неделе 3-м Форуме международного сотрудничества (IC Forum) в Базеле.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss foreign minister reaffirms financial support for Ukraine Оригинал Читать далее Swiss foreign minister reaffirms financial support for Ukraine

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис принял на прошлой неделе участие в работе 3-го Форума международного сотрудничества (IC Forum) в Базеле и подтвердил, что Швейцария и дальше будет оказывать Украине финансовую поддержку. В ближайшие годы Швейцария в целом будет тратить еще больше средств на цели международного сотрудничества.

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«Речи о сокращении расходов на международное сотрудничество даже не идет», — указал И. Кассис на пресс-конференции по итогам форма. Однако при этом будут изменены структура и приоритеты: расходы на классическую «помощь в целях развития» будут урезаны, в то время как гуманитарная помощь и финансирование миротворческих усилий будут увеличены. По словам Патриции Данци, директора Швейцарской Дирекции развитию и сотрудничеству (DEZA, подразделение МИД страны), Швейцария постепенно сократит помощь в целях развития странам Латинской Америки.

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Освободившиеся средства, которые, в том числе, изначально предназначались для Африки и Ближнего Востока, будут направлены Украине. На прошлой неделе в среду 10 апреля 2024 года по итогам своего очередного заседания Федеральный совет (кабмин) принял решение выделить Украине на период до 2036 года пять миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиарда долларов). Левые группы и структуры, например НКО Alliance Sud, раскритиковали это решение, опасаясь, что Швейцария не будет оказывать «коллективному Югу» необходимого внимания.

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Уточним, что Швейцарский форум международного сотрудничества (IC Forum) организован и проводится под эгидой Министерства иностранных дел Швейцарии. В его работе принимают участие специалисты и эксперты в области международного сотрудничества, форум длится два дня, число его участников на этот раз составило около 1 700 человек из более чем 100 стран. Форум открыла президент Швейцарии и министр обороны Виола Амхерд. Воспользовавшись своим присутствием в Базеле, она провела двустороннюю встречу с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, который был почетным гостем форума.

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