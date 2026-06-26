«Москва пытается ослабить западные демократии»

«Среда, которая раньше защищала Швейцарию, размывается — с востока, запада и юга», — так директор NDB Серж Баво (Serge Bavaud) сформулировал свой главный вывод. Keystone-SDA

Швейцарская разведка предупреждает об угрозах — от шпионажа и кибератак до терроризма. Самой непосредственной угрозой это ведомство считает Россию.

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Швейцария сталкивается с несколькими угрозами одновременно: шпионажем, кибератаками и терроризмом. Об этом в четверг 25 июня 2026 года заявила Служба разведки Конфедерации (Nachrichtendienst des Bundes, NDB). Самой непосредственной угрозой ведомство считает Россию.

Международный порядок, говорится в новом докладе NDB, переживает глубокие изменения, кризисов и конфликтов вокруг Европы становится всё больше, нестабильность приобрела глобальный характер. «Среда, которая раньше защищала Швейцарию, размывается — с востока, запада и юга», — так директор NDB Серж Баво (Serge Bavaud) сформулировал главный вывод доклада.

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На первом месте в оценке разведки стоит российская угроза. По данным NDB, Москва пытается ослабить западные демократии с помощью гибридной войны. В Швейцарии, как считает ведомство, находятся десятки предполагаемых сотрудников российских спецслужб, часто они работают под дипломатическим прикрытием.

Значительной остаётся и террористическая угроза. По оценке NDB, её всё чаще создают люди, ставшие радикалами под влиянием пропаганды в интернете. Война в Иране, указывает разведка, также повышает вероятность насильственных действий против еврейских или американских объектов в Швейцарии.

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