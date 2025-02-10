Сокращение иностранной помощи: каково положение Швейцарии?

Программы помощи по линии МИД Швейцарии в Албании, Бангладеш и Замбии (на фото) будут закрыты к концу 2028 года. Keystone

США приостановили финансирование международной помощи, а президент Дональд Трамп пытается ликвидировать главное гуманитарное агентство страны USAID. Эти меры повлияют и на Швейцарию, которая уже сократила сотни миллионов франков из своего бюджета, предназначенного для помощи беднейшим странам и странам с нестабильной военно-политической обстановкой.

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Мэтью Аллен

Если он не пишет о финансах, криптовалютах, блокчейне, банках и международной торговле, делового корреспондента SWI swissinfo.ch, то его можно застать за игрой в крикет на различных площадках в Швейцарии, в том числе на льду озере Санкт-Мориц. Доступно на 1 другом языке English en Foreign aid cuts: where does Switzerland stand? Оригинал Читать далее Foreign aid cuts: where does Switzerland stand?

В мае 2024 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) запросил 11,27 млрд франков на финансирование проектов в области международного развития на 2025–2028 годы, однако парламент сократил эту сумму до 11,12 млрд франков, что сопоставимо с бюджетом на 2021–2024 годы (11,25 млрд франков).

Столкнувшись с ростом бюджетных расходов, парламент дополнительно урезал эти суммы: на 2025 год – на 110 млн франков, а на период 2026–2028 годов сокращение составит 321 млн франков. Бюджет Министерства иностранных дел (в лице Дирекции по развитию и сотрудничеству, DEZA) на международную помощь сократился с 2,16 млрд франков в 2024 году до 2,04 млрд франков в 2025 году. Программы МИД в Албании, Бангладеш и Замбии будут закрыты к концу 2028 года.

Последствия бюджетных сокращений

Швейцарские неправительственные организации уже ощущают на себе последствия замораживания американской помощи. Организация HEKS объявила о сокращении более ста сотрудников и о закрытии проектов в Украине, Эфиопии и Демократической Республике Конго. Базирующаяся в Лозанне неправительственная организация Terre des hommes недополучит от США 10 млн долларов ежегодных взносов, что затронет проекты в девяти странах и 1,5 млн человек.

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Швейцария также пересматривает свои собственные государственные проекты, реализуемые в сотрудничестве с USAID. В их число входят программы в Мали, Сербии и Косово, на которые ранее было выделено 14 млн франков. Об этом общественной швейцарской телерадиокомпании RTS сообщил представитель Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA).

Хотя масштабы сокращений не идут ни в какое сравнение с американскими, они всё же негативно скажутся на проектах Швейцарии в развивающихся странах. Одновременно ещё в январе 2025 года Берн заявил, что данные сокращения не затрагивают поддержку Украины в размере 1,5 млрд франков. Также не подвергнутся сокращению 1,6 млрд франков, выделенные на международное финансирование климатических программ.

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Однако с 2025 года Швейцария прекратит взносы в ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО и Глобальное партнёрство в области образования. Финансирование всех многосторонних организаций, включая Программу развития ООН (ПРООН), структуру ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины) и ЮНИСЕФ, в 2025 году сократится на 30 млн франков. Прямая финансовая поддержка неправительственных организаций также будет урезана на 7,5%.

Как отреагировали неправительственные организации Швейцарии?

«В итоге всё сводится к тому, что жизни, которые можно было бы спасти, спасены не будут, а страны-получатели помощи станут менее устойчивыми к изменению климата», — указал в интервью SWI swissinfo.ch Андреас Миссбах (Andreas Missbach, НКО Alliance Sud).

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«Другие страны, сократившие бюджеты на развитие, такие как Франция и Германия, действительно имеют серьёзные экономические проблемы. Но Швейцария — это развитая страна, в которой на самом деле нет никакого бюджетного кризиса», — добавил он, имея в виду жёсткий швейцарский механизм ограничения государственных расходов, известный как «Долговой тормоз».

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Показать больше «Долговой тормоз» Швейцарии — глобальная модель? Этот контент был опубликован на В 2001 году на референдуме швейцарский народ высказался в пользу введения специальной меры, которая была призвана затормозить темп прироста объема государственного долга в стране. Не долго думая, меру эту так и назвали — «долговой тормоз». В 2003 году она приобрела силу закона. С тех пор прошло 10 лет и Швейцария подводит итоги. Каковы они? На первый взгляд — довольно неплохие. За период с начала 1990-х гг.… Читать далее «Долговой тормоз» Швейцарии — глобальная модель?

«Замораживание американской помощи на развитие не было предвидено или запланировано. Просто бах — и всё закончилось. И это, на мой взгляд, действительно экстремально. Я никогда не сталкивалась с подобным за все 35 лет моей работы в гуманитарной сфере», — рассказала в интервью телеканалу RTS Барбара Хинтерманн (Barbara Hintermann), директор Terre des hommes.

«Помощь беднейшим странам сокращают шаг за шагом. А ведь стабильность мира зависит и от того, будут ли в него (в процесс укрепления глобальной стабильности) включены и развивающиеся страны», — заявила в интервью SWI swissinfo.ch Катрин Шумперли Юносян (Catherine Schümperli Younossian), генеральный секретарь Женевской федерации по сотрудничеству и развитию (Fédération genevoise de coopération, FGC).

Глобальное сравнение

В последние годы бюджеты на гуманитарную помощь и развитие сократили несколько развитых стран, включая Германию, Великобританию, Швецию и Францию. Эти меры связаны с изменением общественных настроений по отношению к иммигрантам (так называемый «правый поворот» в политике и обществе), внутренними экономическими проблемами и увеличением военных расходов в связи с российской агрессией против Украины.

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«В условиях замедления темпов экономического роста и увеличения расходов на обслуживание госдолга развивающиеся страны сталкиваются с дополнительным фискальным давлением и увеличивающимся риском долгового кризиса», — заявил в 2024 году генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн (Mathias Cormann). Президент США Дональд Трамп пошёл ещё дальше, приостановив на 90 дней все проекты по оказанию иностранной помощи и пригрозив вообще ликвидировать USAID.

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ООН рекомендует развитым странам тратить 0,7% своего валового национального дохода (ВНД) на официальную помощь развитию (official development assistance, ODA или ОПР). Однако к 2023 году этой цели достигли лишь пять стран, а средний показатель составил 0,37%. По данным ОЭСР, в 2023 году Швейцария выделила на ОПР 0,6% своего ВВП, заняв седьмое место среди самых щедрых государств. В 2022 году этот показатель составлял 0,56%.

Как используются швейцарские средства?

Швейцарская ОПР включает в себя финансовую поддержку зарубежных стран в таких сферах, как здравоохранение, образование, санитария, развитие инфраструктуры и экстренная гуманитарная (но не военная) помощь. Большая часть выплат Швейцарии по линии ОПР (2,54 млрд франков в 2023 году) осуществляется через МИД страны в лице DEZA.

Средства на реализацию экологических и социальных проектов, укрепление государственных институтов и развитие инфраструктуры в целевых странах также выделяет Министерство экономики через Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco): в 2023 году эта сумма составила 389 млн франков.

Кантоны и муниципальные образования в 2023 году внесли в бюджет ОПР примерно 450 млн франков. При этом всё большая доля бюджета ОПР перенаправляется на размещение и интеграцию лиц, ищущих убежища: в 2022 и 2023 годах эта доля выросла до 28% (1,3 млрд франков) от общего объёма расходов Швейцарии по линии ОПР.

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