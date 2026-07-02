Суд Швейцарии оставил в силе заморозку активов российского олигарха
Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского олигарха, требовавшего исключить его из санкционного списка, введённого Швейцарией после начала полномасштабной агрессии России против Украины. В решении, опубликованном в среду 1 июля 2026 года, судьи в Лозанне также отказались удовлетворить его требование о снятии заморозки с принадлежащих ему активов.
Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского олигарха, требовавшего исключить его из санкционного списка, введённого Швейцарией после начала полномасштабной агрессии России против Украины. В решении, опубликованном в среду 1 июля 2026 года, судьи в Лозанне также отказались удовлетворить его требование о снятии заморозки с принадлежащих ему активов.
Заявитель был включён в санкционный список в середине марта 2022 года на основании принятого правительством Швейцарии «Постановления о мерах в связи с ситуацией в Украине». В конце июня того же года его адвокат ходатайствовал об исключении своего клиента из этого списка. Адвокат утверждал, что обстоятельства, приведённые в обоснование включения его клиента в санкционный список, не имеют отношения к делу и не могут служить основанием для заморозки его активов. По его мнению, применённые к его клиенту меры противоречат швейцарскому праву.
Федеральный административный суд уже отклонил эти доводы в 2025 году. Он пришёл к выводу, что соответствующее лицо, по всей вероятности, является влиятельным предпринимателем в металлургическом секторе, то есть в отрасли, приносящей российскому государству значительные доходы. Следовательно, заморозка его активов может усилить давление на режим президента Владимира Путина. Федеральный суд подтвердил эту оценку.
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Он указал, что правительство Швейцарии вправе вводить меры принуждения для реализации санкций, направленных на обеспечение соблюдения международного права, включая права человека. Именно в этом контексте Швейцария после начала военной агрессии России против Украины и решила присоединиться к санкциям, введённым ЕС против режима Владимира Путина. «Постановление о мерах в связи с ситуацией в Украине» предусматривает заморозку активов и экономических ресурсов, принадлежащих лицам или организациям, включённым в санкционный список, либо находящихся под их контролем.
Один из критериев включения в этот список состоит в том, что соответствующее лицо или организация рассматривается и признается как значимый источник доходов российского правительства. Федеральный суд также подчеркнул, что с учётом явно политического характера санкций он не обязан выносить решение об их принципиальной легитимности. Поэтому суд отклонил и довод заявителя о том, что Швейцария вообще не должна была вводить такие санкции.
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