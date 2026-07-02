Суд Швейцарии оставил в силе заморозку активов российского олигарха

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского олигарха. Keystone / Jean-Christophe Bott

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского олигарха, требовавшего исключить его из санкционного списка, введённого Швейцарией после начала полномасштабной агрессии России против Украины. В решении, опубликованном в среду 1 июля 2026 года, судьи в Лозанне также отказались удовлетворить его требование о снятии заморозки с принадлежащих ему активов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss high court upholds asset freezes for Russian metals oligarch Оригинал Читать далее Swiss high court upholds asset freezes for Russian metals oligarch

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского олигарха, требовавшего исключить его из санкционного списка, введённого Швейцарией после начала полномасштабной агрессии России против Украины. В решении, опубликованном в среду 1 июля 2026 года, судьи в Лозанне также отказались удовлетворить его требование о снятии заморозки с принадлежащих ему активов.

Заявитель был включён в санкционный список в середине марта 2022 года на основании принятого правительством Швейцарии «Постановления о мерах в связи с ситуацией в Украине». В конце июня того же года его адвокат ходатайствовал об исключении своего клиента из этого списка. Адвокат утверждал, что обстоятельства, приведённые в обоснование включения его клиента в санкционный список, не имеют отношения к делу и не могут служить основанием для заморозки его активов. По его мнению, применённые к его клиенту меры противоречат швейцарскому праву.

Федеральный административный суд уже отклонил эти доводы в 2025 году. Он пришёл к выводу, что соответствующее лицо, по всей вероятности, является влиятельным предпринимателем в металлургическом секторе, то есть в отрасли, приносящей российскому государству значительные доходы. Следовательно, заморозка его активов может усилить давление на режим президента Владимира Путина. Федеральный суд подтвердил эту оценку.

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Он указал, что правительство Швейцарии вправе вводить меры принуждения для реализации санкций, направленных на обеспечение соблюдения международного права, включая права человека. Именно в этом контексте Швейцария после начала военной агрессии России против Украины и решила присоединиться к санкциям, введённым ЕС против режима Владимира Путина. «Постановление о мерах в связи с ситуацией в Украине» предусматривает заморозку активов и экономических ресурсов, принадлежащих лицам или организациям, включённым в санкционный список, либо находящихся под их контролем.

Один из критериев включения в этот список состоит в том, что соответствующее лицо или организация рассматривается и признается как значимый источник доходов российского правительства. Федеральный суд также подчеркнул, что с учётом явно политического характера санкций он не обязан выносить решение об их принципиальной легитимности. Поэтому суд отклонил и довод заявителя о том, что Швейцария вообще не должна была вводить такие санкции.

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