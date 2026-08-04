Хакеры нанесли удар по Княжеству Лихтенштейн

Целью злоумышленников стал «Реестр бенефициарных владельцев» (Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen). Keystone-SDA

Княжество Лихтенштейн подверглось масштабной хакерской атаке. Злоумышленники похитили копии данных примерно о 31 тысяче компаний, фондов и трастовых структур. Кто стоит за атакой, правительство в Вадуце пока не знает.

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Целью злоумышленников стал «Реестр бенефициарных владельцев» (Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen). Об этом сообщило в воскресенье вечером правительство Княжества. Закон о создании такого реестра вступил в силу в 2021 году, тем самым Лихтенштейн выполнил требования директив Евросоюза о противодействии отмыванию денег.

До отмены банковской тайны в налоговой сфере, состоявшейся в 2017 году, Лихтенштейн использовали многие лица, уклонявшиеся от уплаты налогов. По предварительным данным, в ночь на четверг 30 июля «неизвестные злоумышленники незаконно получили цифровой доступ» к «Реестру».

В тени Князя: здание (с острой крышей) Парламента Княжества Лихтенштейн (Ландтага) в Вадуце, столице карликового государства. Keystone / Gian Ehrenzeller

Об этом говорится далее в сообщении правительства Лихтенштейна. В течение четверга сотрудники Ведомства юстиции Княжества (Amt für Justiz) обнаружили в системе подозрительные отклонения от нормы, после чего к расследованию подключили Ведомство информатики (Amt für Informatik).

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В целях безопасности специалисты отключили взломанную систему от сети. В пятницу 31 июля об инциденте проинформировали правительство, а в субботу ему передали первые подтверждённые результаты предварительного расследования.

Кризисный штаб, созванный правительством Лихтенштейна в субботу вечером 1 августа, возглавили глава правительства Бригитте Хаас (Brigitte Haas) и министр юстиции Эмануэль Шедлер (Emanuel Schädler). Главная задача штаба состоит в том, чтобы «как можно скорее всесторонне расследовать инцидент, проинформировать затронутых лиц и принять ответные меры».

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По имеющимся на данный момент сведениям, признаков изменения или удаления данных в системе нет. Об этом сообщило правительство Лихтенштейна. В основном выпуске новостной программы Tagesschau швейцарского Радио и телевидения SRF Бригитте Хаас также заявила, что требований о выплате выкупа пока не поступало. Похищенные данные не появлялись и в даркнете. В понедельник кризисный штаб планировал сообщить о дальнейшем развитии ситуации.

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