Швейцария будет укреплять оборонное сотрудничество с ЕС
Совет кантонов, малая палата парламента, согласился с решением Национального совета, большой палаты парламента: Федеральный совет, то есть правительство страны, должен начать переговоры с Брюсселем о соглашении в сфере безопасности и обороны. НАТО из окончательной версии решения исключили.
Во вторник, 16 июня 2026 года, Совет кантонов во второй раз поддержал документ, который ранее одобрил Национальный совет. В нём содержится поручение Федеральному совету начать переговоры с Брюсселем о заключении соглашения, регулирующего сотрудничество сторон в сфере безопасности и обороны. В окончательной версии решения речь идёт только о Евросоюзе.
Сторонники такого поручения в обеих палатах парламента указывали, что европейская система безопасности качественно изменилась после того, как администрация Трампа начала постепенно отходить от прежней ведущей роли Вашингтона в европейской архитектуре безопасности. По их мнению, в этих условиях Швейцария должна внести свой вклад в перенастройку этой системы.
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Партнёрства в сфере безопасности и обороны позволили бы Швейцарии участвовать в совместных закупках вооружений вместе с Евросоюзом и выстроить политику безопасности, в большей степени ориентированную на европейский континент. По мнению сторонников таких переговоров, сближение с ЕС в оборонной сфере не противоречит швейцарскому нейтралитету.
При этом в Совете кантонов ранее указывали, что сам по себе Евросоюз не является оборонным союзом. И поскольку наиболее эффективным объединением в этой сфере остаётся НАТО, то сенаторы первоначально включили и его в текст своего решения. Однако Национальный совет настоял на своей первоначальной версии, в которой НАТО не упоминается. Во вторник 16 июня Совет кантонов уступил. Решение прошло минимальным большинством — 21 голос против 20.
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