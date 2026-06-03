Швейцария подключит бизнес к восстановлению Украины
Обе палаты парламента одобрили двустороннее швейцарско-украинское соглашение, которое позволит швейцарским частным компаниям участвовать в восстановлении Украины.
Обе палаты швейцарского парламента одобрили двустороннее швейцарско-украинское соглашение, открывающее частному сектору возможность участвовать в восстановлении Украины, разрушенной войной. Документ был подписан в июле 2025 года. Соглашение должно расширить формат участия швейцарских компаний в украинских проектах, в том числе за счёт фирм, которые пока ещё не работают в Украине.
Речь идёт о модели «целевой помощи»: швейцарские средства будут направляться на закупку товаров и услуг прежде всего у швейцарских компаний. Поскольку такой подход одновременно служит восстановлению Украины и поддержке частного сектора Швейцарии, он не соответствует действующему федеральному законодательству, регулирующему международное сотрудничество в сфере развития. Поэтому для него потребовалось создать отдельную правовую основу. Одобренная схема предполагает, что украинские власти будут формулировать запросы на конкретные товары и услуги, а швейцарские власти будут организовывать тендерные процедуры и отбирать поставщиков.
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Риск коррупции при такой модели не исчезает полностью, но, по замыслу Берна, он должен быть заметно ниже: деньги будут перечисляться не государственным структурам Украины, а напрямую швейцарским компаниям, выполняющим заказы. Закупки будут оплачиваться за счёт безвозвратной финансовой помощи. В 2024 году Федеральный совет (Bundesrat), правительство Швейцарии, решил выделить на восстановление Украины за период до 2036 года 5 млрд франков. На период с 2025 по 2028 год предусмотрены 1,5 млрд франков. Из этой суммы 500 млн франков предназначены для проектов с участием частного сектора. Некоторые парламентарии отнеслись к такой схеме скептически и призвали правительство максимально строго следить за использованием средств.
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В ходе дебатов в парламенте указывалось и на то, что в последнее время в коррупционных делах были замешаны сразу несколько высокопоставленных украинских политиков. Глава Федерального департамента / Министерства экономики, образования и исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF) Ги Пармелен (Guy Parmelin) попытался снять эти опасения. «Мы прекрасно понимаем, о чём идёт речь, и будем следить за этим очень, очень внимательно. Кроме того, делегат Федерального совета по Украине регулярно ездит туда и внимательно наблюдает за развитием ситуации. Думаю, сейчас мы на правильном пути», — сказал Ги Пармелен, занимающий в 2026 году должность президента Швейцарской Конфедерации.
Программа помощи Украине на 2025–2028 годы сосредоточена на трёх направлениях: восстановление экономики, общественные услуги, а также защита гражданского населения и содействие миру. Швейцарский частный сектор должен участвовать в этой программе для того, чтобы знания, технологии и инновации швейцарских компаний работали на восстановление Украины. Соглашение определяет обязательства обеих сторон, порядок отбора товаров и услуг и их финансирования, а также условия, которым должны соответствовать заинтересованные швейцарские компании. Срок действия соглашения ограничен 31 декабря 2036 года. Потребности Украины, пострадавшей от агрессии России, остаются огромными. В 2024 году Всемирный банк оценил стоимость восстановления и экономического подъёма страны в 524 млрд долларов.
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