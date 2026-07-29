Швейцарская армия планирует вернуть в строй старые бункеры

Защищённые объекты необходимы прежде всего для хранения расходных материалов, запасных частей, медикаментов, электронной аппаратуры, опасных химических веществ и боеприпасов. Keystone-SDA

Напряжённая военно-политическая ситуация в Европе, связанная прежде всего с агрессией России против Украины, заставляет Министерство обороны Швейцарии (VBS) пересмотреть роль и назначение военных бункеров, выведенных из эксплуатации после окончания холодной войны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Army considers bringing Switzerland’s disused bunkers back into service Читать далее Army considers bringing Switzerland’s disused bunkers back into service

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Как сообщили швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA в Федеральном департаменте обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии (VBS), за последнее время требования к защищённости, устойчивости и рассредоточению армейских частей, подразделений и структур резко возросли.

Одновременно армии требуется всё больше надёжно защищённых складских помещений. Тем самым военное ведомство подтвердило сообщение немецкоязычной швейцарской газеты Blick, которое было вынесено на первую полосу, о том, что Вооруженные силы намерены вернуть в строй многие старые укрепленные сооружения оборонного назначения.

Защищённые объекты необходимы прежде всего для хранения расходных материалов, запасных частей, медикаментов, электронной аппаратуры, опасных химических веществ и боеприпасов. Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил Armasuisse уже объявило открытый конкурс на проведение соответствующего проектного исследования. Эксперты будут должны установить, можно ли вернуть старые подземные военные объекты в эксплуатацию современными и экономически оправданными способами.

По соображениям конфиденциальности власти не сообщают ни количество рассматриваемых бункеров, ни другие подробности. По данным правительства, раньше в состав армейских объектов недвижимости входило значительное количество подземных складов и хранилищ, военных госпиталей, укрытий для самолётов, артиллерийских позиций, защищённых помещений для личного состава, убежищ системы гражданской обороны и командных пунктов.

Сколько всего таких объектов построено в Швейцарии, неизвестно. Как сообщает Blick со ссылкой на исторические источники, на территории страны раньше насчитывалось около 20 000 таких оборонительных сооружений. Кроме того, примерно в 370 000 частных и общественных бомбоубежищах системы гражданской обороны подготовлено было около девяти миллионов мест. Такие данные приводит на своём сайте Федеральное ведомство гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS), входящее в состав МО в качестве автономной структуры.

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