The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Швейцарская демократия
Информационные войны
Цифровая демократия
Глобальные выборы
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Швейцарская оборонная компания Ruag заплатила выкуп хакерам

Федеральные власти Швейцарии настоятельно не рекомендуют платить выкуп хакерам. Оборонный концерн Ruag, принадлежащий Конфедерации, всё равно это сделал.
Федеральные власти Швейцарии настоятельно не рекомендуют платить выкуп хакерам. Оборонный концерн Ruag, принадлежащий Конфедерации, всё равно это сделал. Keystone-SDA

Федеральные власти Швейцарии настоятельно не рекомендуют платить выкуп хакерам. Оборонный концерн Ruag, принадлежащий Конфедерации, всё равно это сделал.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Это произошло осенью 2025 года. Хакерская группировка Akira действовала по привычной схеме: проникла в системы Ruag LLC, американской дочерней компании Ruag, и похитила там большой объём данных. Затем хакеры начали вымогать деньги: либо компания платит, либо, как утверждали сами злоумышленники, конфиденциальные данные будут опубликованы. О факте вымогательства ранее сообщала швейцарская общественная телерадиокомпания SRF.

И вот теперь стало известно: Ruag пошла на условия вымогателей. «Мы заплатили и, к счастью, получили все данные обратно», — сказал председатель совета директоров Ruag Юрг Рётели (Jürg Rötheli) в телепрограмме канала SRF Samstagsrundschau. По его словам, компания заплатила «небольшую сумму». Какую точно он уточнять он не стал. По сообщениям СМИ, хакерская группировка Akira в последнее время изменила свою стратегию: она всё чаще атакует небольшие компании и делает ставку не на один особенно крупный выкуп, а на большое число мелких атак. Речь идёт при этом о требованиях выкупа на уровне сотен тысяч франков.

Особенно деликатным этот случай делает то, что вымогателям уступила именно госкомпания, то есть оборонное предприятие, принадлежащее Конфедерации. Федеральные власти настоятельно рекомендуют выкупы не платить. Федеральное ведомство по кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit) в своём руководстве указывает: такие выплаты идут на финансирование преступной деятельности; каждое успешное вымогательство мотивирует злоумышленников продолжать атаки и способствует распространению подобных схем.

В рамках своей компетенции

Юрг Рётели признаёт, что его компания поступила вопреки рекомендациям собственного владельца, то есть Конфедерации. «Но мы это соответствующим образом согласовали», — уточнил он, пояснив далее, что под «согласованием» имелись в виду консультации внутри самой компании. Какие именно структуры участвовали в этих консультациях, компания не уточнила. Кроме того, оборонный концерн получил консультации американских юристов. По версии Ruag, решение о выплате выкупа компания приняла в рамках своей предпринимательской компетенции.

Показать больше
SRF

Показать больше

Внешняя политика

Российский скандал в швейцарской разведке: «Это был шпионаж»

Этот контент был опубликован на Из недр NDB, судя по всему, утекали крайне «чувствительные» данные и в итоге, возможно, оказывались в распоряжении российских спецслужб.

Читать далее Российский скандал в швейцарской разведке: «Это был шпионаж»

Официальным собственником компании от имени Конфедерации выступает Федеральный департамент / министерство обороны (VBS). В ответ на запрос он сообщил, что до выплаты выкупа его об этом не информировали. Сам факт того, что компания, принадлежащая Конфедерации, заплатила выкуп хакерам, департамент сейчас комментировать не стал. Куда резче высказался депутат Национального совета, большой палаты парламента, от Швейцарской народной партии (SVP / UDC) и специалист по вопросам безопасности Мауро Туэна (Mauro Tuena), который сам работает в IT-сфере.

«Я шокирован», — сказал он. «Теперь эта хакерская группировка знает, что Конфедерация готова платить выкуп. Тем самым мы подали катастрофический сигнал». Мауро Туэна также критикует Ruag за то, что компания публично сообщила о выплате: «Такое никогда не следует выносить наружу. Каждая выплата придаёт хакерам сил, потому что они понимают: деньги действительно платят». Сама Ruag с такой трактовкой не согласна. Компания утверждает, что решение платить было правильным. По её версии, главное — это то, что ей удалось вернуть все данные и свести к минимуму финансовый ущерб и ущерб в сфере безопасности.

Показать больше
Компьютерная клавиатура

Показать больше

Швейцарский ИИ

Модель Mythos от Anthropic: мощная защита или «киберотмычка»?

Этот контент был опубликован на Для банков эта модель может стать инструментом киберзащиты. В руках злоумышленников она может превратиться в мощную «киберотмычку».

Читать далее Модель Mythos от Anthropic: мощная защита или «киберотмычка»?

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Во время Давосского форума швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров.

Показать больше

Швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров

Этот контент был опубликован на Во время Давосского форума швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров.

Читать далее Швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR