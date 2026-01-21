«Европа движется не в ту сторону»: Трамп выступил на ВЭФ в Давосе

Трамп в Швейцарии: много самовосхвалений, критика Европы — и никаких сомнений в лозунге America first и в планах по Гренландии. Keystone-SDA

В своей с напряжением ожидавшейся речи на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе, Швейцария, президент США Дональд Трамп прежде всего расхваливал собственную политику, направленную на максимальное удаление от каких-либо внешних обязательств.

Снова утверждая, что «ради защиты мира» Гренландия должна перейти под контроль США, Дональд Трамп при этом подчеркнул, что применять силу он не намерен. Вместо этого он потребовал «немедленных переговоров», не уточнив, правда, с кем именно. Дания, которой принадлежит Гренландия, а также другие европейские государства, включая Германию, неоднократно подчёркивали: остров никому не продаётся.

«Только США способны защитить этот огромный кусок суши», — заявил Дональд Трамп. «Он нужен нам для стратегической национальной и международной безопасности». К Европе президент США возвращался еще неоднократно. По его словам, Европа развивается «в неправильном направлении». Некоторые страны, заметил он, стали «неузнаваемыми» и, как подчеркнул Трамп, он говорит это «в очень негативном смысле».

Усиленные меры безопасности в Давосе. Keystone / Andreas Becker

При этом канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz) он упомянул в позитивном ключе. Трамп отметил, что Германия сейчас производит примерно на пятую часть меньше электроэнергии, чем в 2017 году, но добавил, что это не вина Мерца, политика от партии ХДС. «Он решает проблемы. Он делает отличную работу», — заявил президент США. Зато в адрес президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) прозвучала критика, а его выступление на форуме накануне, в солнечных очках, Трамп упомянул с иронией.

«Самая модная» страна мира

Свою речь Трамп начал с похвалы самому себе и первому году своей новой каденции. США, заявил он, сегодня «самая модная» страна мира. Приветствуя «многих друзей» и «некоторых врагов», он добавил: «Когда Америка процветает, процветает весь мир. Так было всегда. Когда у нас дела идут плохо, плохо становится всем». Отдельное внимание он уделил экономической и тарифной политике, которая в Европе вызывает столь острые споры.

«Вместо того чтобы повышать налоги или субсидировать отечественных производителей за счет бюджета, мы снижаем налоги — и одновременно увеличиваем пошлины на иностранные товары, чтобы компенсировать ущерб, который они наносят нашей экономике», — сказал Дональд Трамп. Он также затронул тему своей бюджетной политики, которую многие экономисты считают по меньшей мере спорной.

«Мы сократили федеральные расходы на 100 миллиардов долларов, и за один год уменьшили дефицит бюджета на 27 процентов. Он будет снижаться и дальше, а инфляция заметно упадёт вниз с рекордных уровней времён администрации Джо Байдена», — пообещал Трамп. Резкую критику он адресовал и усилиям других стран по развитию «чистой» энергетики. Он назвал это направление «зелёным обманом» и «возможно, самым большим мошенничеством в истории».

Дональд Трамп прибыл в Давос, 21 января 2026 года. Keystone / Michael Buholzer

По его словам, Европу уродуют ветряки, а производство энергии становится слишком дорогим. США же, отметил он, помимо нефти и газа делают ставку и на атомную энергетику. «Я подписал указ, предусматривающий строительство и выдачу разрешений на множество новых ядерных реакторов», — сообщил Дональд Трамп, добавив, что в области безопасности атомных установок уже достигнут «большой прогресс».

Прилет с задержкой

Несмотря на значительную задержку, Трамп начал своё выступление относительно вовремя. Из-за технических проблем самолёт Air Force One по пути в Швейцарию был вынужден развернуться, и американская делегация пересела на резервный борт, который в итоге приземлился в среду 21 января около полудня в Цюрихе.

В связи с этой задержкой, как ожидается, не состоится встреча с Трампом Фридриха Мерца. В четверг вечером 22 января, после завершения Форума, Мерц и другие главы государств и правительств стран ЕС планируют провести кризисную встречу в Брюсселе — чтобы обсудить, как реагировать на угрозу Трампа повысить пошлины на товары из ЕС.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

