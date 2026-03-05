Первые швейцарские дизель-генераторы прибыли в Украину

Уже более четырёх лет Россия каждую ночь наносит ракетно-бомбовые и дроновые удары по территории Украины, не делая в нарушение международного права никакого различия между военными и гражданскими объектами. Keystone-SDA

Первые 17 установок из примерно 70 дизель-генераторов, которые Швейцария обещала поставить Украине, прибыли в Киев. Ожидается, что вся партия генераторов будет доставлена в Украину до конца марта.

Как сообщило вечером в среду 4 марта 2026 года Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), дизель-генераторы, закупленные швейцарскими компаниями, поэтапно начиная с 20 февраля отправляются из Швейцарии грузовыми автомобилями. По данным швейцарского МИД транспорты с генераторами один за другим прибывают в Украину начиная с 24 февраля.

Позднее будут доставлены и более крупные энергетические установки — например 18 газовых модулей выработки электроэнергии для систем централизованного теплоснабжения. Перед их вводом в эксплуатацию на месте необходимо провести значительный объём подготовительных работ, с тем чтобы обеспечить их эффективную работу.

На закупку оборудования, транспортировку и координацию поставок предусмотрено выделить до 32 миллионов франков. Эти средства поступают из существующего бюджета Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики) в рамках страновой программы помощи Украине. За организационную и логистическую реализацию проекта отвечает МИД в лице Дирекции развитию и сотрудничеству (DEZA).

Пакет помощи

Федеральный совет Швейцарии (правительство) 11 февраля 2026 года принял решение сформировать пакет помощи Украине и прежде всего предоставить ей срочно необходимые энергетические ресурсы. Уже более четырёх лет — с тех пор как 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину — Россия каждую ночь наносит ракетно-бомбовые и дроновые удары по территории Украины, не делая в нарушение международного права никакого различия между военными и гражданскими объектами.

В условиях особенно холодной зимы российские удары прицельно и специально наносятся прежде всего по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин неоднократно ставил под сомнение право Украины на государственную независимость и суверенитет. В опубликованной в июле 2021 года статье он утверждал, что русские, белорусы и украинцы образуют единый восточнославянский народ. Власти Украины он при этом называл «нацистским режимом», который якобы действует «по указке западных стран» и настраивает украинцев против России. Начиная с марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге разыскивает Владимира Путина на основании ордера на арест по обвинению в совершении военных преступлений.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

