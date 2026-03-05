The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Первые швейцарские дизель-генераторы прибыли в Украину

Первые швейцарские дизель-генераторы прибыли в Украину
Уже более четырёх лет Россия каждую ночь наносит ракетно-бомбовые и дроновые удары по территории Украины, не делая в нарушение международного права никакого различия между военными и гражданскими объектами. Keystone-SDA

Первые 17 установок из примерно 70 дизель-генераторов, которые Швейцария обещала поставить Украине, прибыли в Киев. Ожидается, что вся партия генераторов будет доставлена в Украину до конца марта.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщило вечером в среду 4 марта 2026 года Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), дизель-генераторы, закупленные швейцарскими компаниями, поэтапно начиная с 20 февраля отправляются из Швейцарии грузовыми автомобилями. По данным швейцарского МИД транспорты с генераторами один за другим прибывают в Украину начиная с 24 февраля.

Позднее будут доставлены и более крупные энергетические установки — например 18 газовых модулей выработки электроэнергии для систем централизованного теплоснабжения. Перед их вводом в эксплуатацию на месте необходимо провести значительный объём подготовительных работ, с тем чтобы обеспечить их эффективную работу.

Читайте также:

Показать больше
Три недели назад президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обратился с просьбой о помощи к президенту Швейцарии Ги Пармелену (Guy Parmelin).

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария ответила на просьбу Украины о помощи с отоплением

Этот контент был опубликован на Швейцария в ближайшие недели направит в Украину высокомощные генераторы и мобильные энергетические установки.

Читать далее Швейцария ответила на просьбу Украины о помощи с отоплением

На закупку оборудования, транспортировку и координацию поставок предусмотрено выделить до 32 миллионов франков. Эти средства поступают из существующего бюджета Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики) в рамках страновой программы помощи Украине. За организационную и логистическую реализацию проекта отвечает МИД в лице Дирекции развитию и сотрудничеству (DEZA).

Пакет помощи

Федеральный совет Швейцарии (правительство) 11 февраля 2026 года принял решение сформировать пакет помощи Украине и прежде всего предоставить ей срочно необходимые энергетические ресурсы. Уже более четырёх лет — с тех пор как 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину — Россия каждую ночь наносит ракетно-бомбовые и дроновые удары по территории Украины, не делая в нарушение международного права никакого различия между военными и гражданскими объектами.

В условиях особенно холодной зимы российские удары прицельно и специально наносятся прежде всего по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин неоднократно ставил под сомнение право Украины на государственную независимость и суверенитет. В опубликованной в июле 2021 года статье он утверждал, что русские, белорусы и украинцы образуют единый восточнославянский народ. Власти Украины он при этом называл «нацистским режимом», который якобы действует «по указке западных стран» и настраивает украинцев против России. Начиная с марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге разыскивает Владимира Путина на основании ордера на арест по обвинению в совершении военных преступлений.

Показать больше

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.

Показать больше

Кто мы

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR