США и Украина проводят переговоры в Женеве

Марко Рубио и Стив Виткофф в Женеве в воскресенье 23 ноября 2023 года. Keystone-SDA

Госсекретарь Марко Рубио и специальный уполномоченный президента Трампа Стив Виткофф возглавили американскую делегацию на переговорах в Женеве. Стороны обсудят проект возможного мирного соглашения по Украине. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en US-Ukraine peace talks underway in Geneva Читать далее US-Ukraine peace talks underway in Geneva

Français fr Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche Оригинал Читать далее Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche

Цель Вашингтона — подготовить такое решение, которое сможет быть быстро одобрено как президентом США, так и президентом Украины. «Мы стремимся добиться для украинцев максимально выгодного соглашения», — сообщил представитель американской администрации агентству Keystone-SDA. Заместитель госсекретаря США по вопросам армии Дэниел Дрисколл (Daniel Driscoll) прибыл в Женеву ещё в субботу.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика «Швейцария могла бы послать в Украину 200 миротворцев» Этот контент был опубликован на Об этом заявил «шеф армии» Томас Зюссли в газете SonntagsBlick, подчеркнув строгий нейтралитет страны. Читать далее «Швейцария могла бы послать в Украину 200 миротворцев»

Отдельная встреча с представителями России запланирована на более поздний срок. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Andriy Yermak). Американский источник подтвердил, что на данном этапе не предусмотрены встречи с представителями европейских государств. Однодневные переговоры состоятся на территории миссии США в Женеве и будут проходить без какого-либо взаимодействия с прессой.

На встрече представителей ведущих экономик мира в Йоханнесбурге в субботу 22 ноября европейские дипломаты обменялись мнениями о войне в Украине и американском «мирном плане». Вслед за этим была опубликована совместная декларация, составленная под руководством ЕС. Лидеры Канады, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Германии, Норвегии, а также главы структур Европейского союза выступили с совместным заявлением, выразив обеспокоенность тем, что представленный проект из 28 пунктов «может оставить Украину уязвимой для новых атак».

Ограничения оборонного потенциала украинской армии, содержащиеся в плане, вызывают у европейцев, тем самым, особую обеспокоенность. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в кулуарах саммита G20, что для завершения войны необходимо согласие как Украины, так и Европы. До достижения общего, приемлемого для всех результата, по его словам, «ещё довольно далеко». Подробнее см. в этом материале:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Украина и США намерены провести переговоры в Швейцарии Этот контент был опубликован на Консультации должны состояться «в ближайшие дни». Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook Рустем Умеров. Читать далее Украина и США намерены провести переговоры в Швейцарии

По данным агентства Reuters, в Швейцарии находятся советники по вопросам безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и представители Европейской комиссии. «Я провёл первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. (…) Мы работаем в очень конструктивном духе», — сообщил Андрей Ермак в социальных сетях перед началом переговоров с американской стороной. Он добавил, что запланирована серия встреч в различных форматах. Европейцы — среди них представители Европейской комиссии, Европейского совета, НАТО и Италии — не будут участвовать в переговорах между делегацией США и украинской стороной.

«Мы продолжаем работать сообща ради достижения справедливого и устойчивого мира для Украины», — подчеркнул Ермак, который прибыл в Женеву вместе с министром обороны Украины Денисом Шмыгалём (Denys Shmyhal). Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) Николя Бидо (Nicolas Bideau) сообщил агентству Keystone-SDA, что Швейцария получила запросы от обеих сторон с просьбой содействовать организации переговоров. По его словам, этот факт подтверждает значение Женевы Международной в качестве ключевой дипломатической и переговорной площадки.

Показать больше

Показать больше Международная Женева Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии? Этот контент был опубликован на Решение администрации Дональда Трампа пересмотреть характер и структуру поддержки таких учреждений, как ООН, напрямую бьёт по Женеве. Читать далее Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии?

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета? В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии 393 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО Этот контент был опубликован на Как Старый Свет пересматривает свою политику в области обеспечения национальной безопасности: наш аналитический обзор. Читать далее Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО

Материал обновлен в 13.45 по среднеевропейскому времени 23 ноября 2025 года.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch