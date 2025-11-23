The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Внешняя политика

США и Украина проводят переговоры в Женеве

Марко Рубио и Стив Виткофф в Женеве в воскресенье
Марко Рубио и Стив Виткофф в Женеве в воскресенье 23 ноября 2023 года. Keystone-SDA

Госсекретарь Марко Рубио и специальный уполномоченный президента Трампа Стив Виткофф возглавили американскую делегацию на переговорах в Женеве. Стороны обсудят проект возможного мирного соглашения по Украине. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Цель Вашингтона — подготовить такое решение, которое сможет быть быстро одобрено как президентом США, так и президентом Украины. «Мы стремимся добиться для украинцев максимально выгодного соглашения», — сообщил представитель американской администрации агентству Keystone-SDA. Заместитель госсекретаря США по вопросам армии Дэниел Дрисколл (Daniel Driscoll) прибыл в Женеву ещё в субботу.

Отдельная встреча с представителями России запланирована на более поздний срок. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Andriy Yermak). Американский источник подтвердил, что на данном этапе не предусмотрены встречи с представителями европейских государств. Однодневные переговоры состоятся на территории миссии США в Женеве и будут проходить без какого-либо взаимодействия с прессой.

На встрече представителей ведущих экономик мира в Йоханнесбурге в субботу 22 ноября европейские дипломаты обменялись мнениями о войне в Украине и американском «мирном плане». Вслед за этим была опубликована совместная декларация, составленная под руководством ЕС. Лидеры Канады, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Германии, Норвегии, а также главы структур Европейского союза выступили с совместным заявлением, выразив обеспокоенность тем, что представленный проект из 28 пунктов «может оставить Украину уязвимой для новых атак».

Ограничения оборонного потенциала украинской армии, содержащиеся в плане, вызывают у европейцев, тем самым, особую обеспокоенность. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в кулуарах саммита G20, что для завершения войны необходимо согласие как Украины, так и Европы. До достижения общего, приемлемого для всех результата, по его словам, «ещё довольно далеко». Подробнее см. в этом материале:

По данным агентства Reuters, в Швейцарии находятся советники по вопросам безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и представители Европейской комиссии. «Я провёл первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. (…) Мы работаем в очень конструктивном духе», — сообщил Андрей Ермак в социальных сетях перед началом переговоров с американской стороной. Он добавил, что запланирована серия встреч в различных форматах. Европейцы — среди них представители Европейской комиссии, Европейского совета, НАТО и Италии — не будут участвовать в переговорах между делегацией США и украинской стороной.

«Мы продолжаем работать сообща ради достижения справедливого и устойчивого мира для Украины», — подчеркнул Ермак, который прибыл в Женеву вместе с министром обороны Украины Денисом Шмыгалём (Denys Shmyhal). Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) Николя Бидо (Nicolas Bideau) сообщил агентству Keystone-SDA, что Швейцария получила запросы от обеих сторон с просьбой содействовать организации переговоров. По его словам, этот факт подтверждает значение Женевы Международной в качестве ключевой дипломатической и переговорной площадки.

Показать больше

Показать больше

Материал обновлен в 13.45 по среднеевропейскому времени 23 ноября 2025 года.

