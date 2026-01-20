Швейцарию пригласили войти в трамповский «Совет мира»

Швейцария приглашена присоединиться к «Совету мира» Дональда Трампа. На фото: Николас Бидо (Nicolas Bideau), руководитель отдела информации и печати Федерального министерства иностранных дел Швейцарии.

На этих выходных Швейцария получила приглашение присоединиться к «Совету мира» (Board of Peace), который учреждает президент США Дональд Трамп. Во вторник 20 января об этом сообщил информационному агентству Keystone-SDA Николас Бидо (Nicolas Bideau), руководитель отдела информации и печати Федерального министерства иностранных дел Швейцарии (EDA).

«Сейчас Швейцария изучает детали устава («Совета») и обсуждает их с заинтересованными сторонами, включая Соединённые Штаты», — добавил Николас Бидо находясь в Давосе (Davos), где сегодня открывается сессия Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF).

При этом приглашения на встречу, которую Трамп намерен провести на этой неделе в Давосе с «различными сторонами» по вопросу Гренландии (Greenland), Швейцария, со своей стороны, не получила. Как сообщает МИД Швейцарии, позиция Берна по вопросу Гренландии ясна.

В соответствии с международным правом Гренландия принадлежит Дании, обладая автономным статусом: «Любое изменение этого статуса требует согласия Дании и Гренландии. Нормы Устава ООН, включая норму о запрете на применение силы и принцип невмешательства, действуют во всём мире».

