У посольства Ирана в Берне полиция применила слезоточивый газ
Во вторник 13 января 2026 года в Швейцарии, в Цюрихе и Берне, прошли акции протеста против режима Исламской Республики Иран. В Цюрихе в санкционированном митинге приняли участие несколько сотен человек, а в Берне во время митинга у здания посольства Ирана пришлось вмешаться полиции.
Во вторник вечером 13 января 2026 года на площади Европаплац (Europaplatz) рядом с Главным вокзалом Цюриха на митинг собралось несколько сотен человек. Об этом сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-SDA. Согласованная с властями акция, организованная группой Free Iran SwitzerlandВнешняя ссылка, прошла спокойно.
По данным сайта этой организации, она выступает за прекращение существования Исламской Республики. Участники митинга выдвигали требования политических перемен в Иране. Были подожжены чучела верховного лидера Али Хаменеи (Ali Khamenei), а также демонстрировались многочисленные флаги шахской эпохи, то есть времени до так называемой Исламской революции 1979 года.
Во вторник днём 13 января в Берне у посольства Ирана полиция применила слезоточивый газ. Как сообщила позднее вечером полиция кантона Берн в своем пресс-релизе, обстановка была «напряжённой». Участники несанкционированного митинга поначалу отказались освободить проезжую часть. В заявлении полиции также упоминается «медицинский инцидент»: на место прибыли бригады скорой помощи и оказали помощь пострадавшему демонстранту.
До момента вмешательства полиции трое человек уже смогли незаконно проникнуть на территорию посольства, у которого обычно находится стационарный пост полиции. Как говорится в указанном пресс-релизе, одного из них задержали, провели досмотр и доставили в полицейский участок; двое других остаются на свободе. Протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, они направлены против авторитарного режима Исламской Республики.
Начавшись в ситуации экономического кризиса в отдельных городах, они затем распространились по всей стране. В ряде городов произошли ожесточённые столкновения с силами режима и массовые беспорядки; силовые структуры, как отмечается, действуют жёстко. Во вторник правозащитные организации сообщали о «нескольких тысячах погибших демонстрантов».
