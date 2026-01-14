У посольства Ирана в Берне полиция применила слезоточивый газ

Во вторник 13 января в Цюрихе и Берне прошли акции протеста против режима Исламской Республики Иран. Keystone-SDA

Во вторник 13 января 2026 года в Швейцарии, в Цюрихе и Берне, прошли акции протеста против режима Исламской Республики Иран. В Цюрихе в санкционированном митинге приняли участие несколько сотен человек, а в Берне во время митинга у здания посольства Ирана пришлось вмешаться полиции.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Tense scenes at Iranian embassy in Bern as police use tear gas Читать далее Tense scenes at Iranian embassy in Bern as police use tear gas

Français fr Manifestations contre le régime iranien à Berne et Zurich Оригинал Читать далее Manifestations contre le régime iranien à Berne et Zurich

Во вторник вечером 13 января 2026 года на площади Европаплац (Europaplatz) рядом с Главным вокзалом Цюриха на митинг собралось несколько сотен человек. Об этом сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-SDA. Согласованная с властями акция, организованная группой Free Iran SwitzerlandВнешняя ссылка, прошла спокойно.

По данным сайта этой организации, она выступает за прекращение существования Исламской Республики. Участники митинга выдвигали требования политических перемен в Иране. Были подожжены чучела верховного лидера Али Хаменеи (Ali Khamenei), а также демонстрировались многочисленные флаги шахской эпохи, то есть времени до так называемой Исламской революции 1979 года.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Международная Женева Диссидентам небезопасно даже в Женеве Этот контент был опубликован на Авторитарные режимы преследуют своих оппонентов и в Женеве. Швейцария почти никак на это не реагирует. Читать далее Диссидентам небезопасно даже в Женеве

Во вторник днём 13 января в Берне у посольства Ирана полиция применила слезоточивый газ. Как сообщила позднее вечером полиция кантона Берн в своем пресс-релизе, обстановка была «напряжённой». Участники несанкционированного митинга поначалу отказались освободить проезжую часть. В заявлении полиции также упоминается «медицинский инцидент»: на место прибыли бригады скорой помощи и оказали помощь пострадавшему демонстранту.

До момента вмешательства полиции трое человек уже смогли незаконно проникнуть на территорию посольства, у которого обычно находится стационарный пост полиции. Как говорится в указанном пресс-релизе, одного из них задержали, провели досмотр и доставили в полицейский участок; двое других остаются на свободе. Протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, они направлены против авторитарного режима Исламской Республики.

Начавшись в ситуации экономического кризиса в отдельных городах, они затем распространились по всей стране. В ряде городов произошли ожесточённые столкновения с силами режима и массовые беспорядки; силовые структуры, как отмечается, действуют жёстко. Во вторник правозащитные организации сообщали о «нескольких тысячах погибших демонстрантов».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцарское посольство в Тегеране закрыто Этот контент был опубликован на Дипломатическая миссия Швейцарии приостанавливает свою работу в Тегеране на фоне обострения военно-политической ситуации в регионе. Читать далее Швейцарское посольство в Тегеране закрыто

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch