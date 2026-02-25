В Женеве проходят консультации США с Россией и Китаем по ядерным вопросам

В Женеве Соединённые Штаты проводят переговоры с Россией и Китаем по вопросам ядерного оружия. Эти контакты начались после прекращения действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 (New START). В понедельник, 23 февраля, на Конференции по разоружению (Conference on Disarmament, CD) представители Соединённых Штатов вновь заявили, что Китай в 2020 году проводил скрытые ядерные испытания.

В понедельник в Женеве также состоялась встреча делегации Соединённых Штатов с российской стороной. Об этом вечером сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента (МИД) Соединённых Штатов. На вторник были запланированы переговоры с представителями Китая. Заместитель госсекретаря США по вопросам разоружения Томас ДиНанно (Thomas DiNanno) более двух недель назад выступил на Конференции по разоружению и обвинил Китай в проведении в 2020 году скрытых ядерных испытаний.

По оценкам Вашингтона, к 2030 году Китай может располагать более чем тысячей ядерных боеголовок, что примерно вдвое превышает нынешний уровень. Томас ДиНанно заявил, что Соединённые Штаты намерены заключить новое многостороннее соглашение, которое заменит договор СНВ-3 и включит Китай в переговорный процесс. В тот же день в Вашингтоне прошли первичные консультации с каждой из этих стран. Китай, в свою очередь, заявляет, что его ядерный арсенал несопоставим по объёму с арсеналами Соединённых Штатов и России.

Посол Китая при Конференции по разоружению заявил в Женеве, обращаясь к Томасу ДиНанно: «Соединённые Штаты продолжают преувеличивать китайскую ядерную угрозу». Он подчеркнул, что Китай всегда проявлял «сдержанность», и призвал Вашингтон «прекратить выдвигать обвинения без доказательств». Помощник государственного секретаря Соединённых Штатов по вопросам разоружения Кристофер Йо (Christopher Yeaw) в понедельник вновь выступил на Конференции по разоружению и сообщил, что предложение Вашингтона о многосторонних переговорах по ядерному разоружению получило «широкую поддержку».

Читайте также:

Он повторил прежние обвинения в адрес Китая. Китайская сторона ответила, что Соединённые Штаты используют эти обвинения как предлог для возобновления собственных ядерных испытаний. Кристофер Йо заявил в ответ: «Ни при каких обстоятельствах Соединённые Штаты не будут возобновлять ядерные испытания».

Кристофер Йо добавил, что возможные новые американские испытания, о которых говорил президент Дональд Трамп (Donald Trump), были бы сопоставимы с китайскими — они были бы подземными и с аналогичной мощностью. Он отметил: «Возможно, Китай стремится к паритету с Соединёнными Штатами, возможно — с Россией, что было бы ещё более дестабилизирующим фактором».

Вашингтон рассматривает различные дипломатические форматы решения проблемы ядерных вооружений. Следующим этапом могут стать консультации между постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Представитель Государственного департамента заявил: «Мы настроены оптимистично». По его словам, «пришло время», чтобы Китай выполнял обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и вёл переговоры добросовестно. Он добавил: «На протяжении десятилетий они не проявляли готовности к этому».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

