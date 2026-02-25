Около тысячи человек выразили в Цюрихе солидарность с Украиной
Во вторник вечером 24 февраля в городе Цюрих около одной тысячи человек собрались, чтобы спустя четыре года после начала российского агрессивного вторжения в Украину выразить свою солидарность. Демонстрация прошла мирно.
Участники акции собрались вскоре после 18 часов на площади Гельвецияплац (Helvetiaplatz). С транспарантами и украинскими флагами они прошли по городу к площади Бюрклиплац (Bürkliplatz). Там состоялся заключительный митинг с выступлениями нескольких ораторов.
По оценке фотографа информационного агентства Keystone-SDA, на месте находилось около 1000 человек. Организатором мероприятия выступила ассоциация Helvetia For UkraineВнешняя ссылка. «Только вместе можно вывести правду на свет и потребовать справедливого мира», — говорится в публикации объединения в Instagram.
В Лозанне, как сообщил корреспондент Keystone-SDA, около 200 человек также собрались, чтобы выразить свою солидарность с Украиной. Организаторы сообщили, что средства, собранные на концерте, будут направлены на гуманитарную помощь Украине. На сцене на Площади 14 июня (Place du 14 Juin) выступили несколько исполнителей, в том числе детский хор и молодёжный ансамбль. Акция солидарности с украинцами началась около 17:00. В листовке, рекламировавшей концерт, говорилось: «Мы не имеем права привыкать к войне».
Далее отмечалось: «Пока вы читаете эти строки, Украина продолжает бороться за свою свободу, за международное право и за безопасность и свободу всей Европы». В последние дни на ступенях церкви Сен-Лоран (Saint-Laurent) также была организована фотовыставка под открытым небом. Экспозиция под названием «The Brave Save Lives» («Храбрые спасают жизни») посвящена спасателям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Выставка проходила с 20 февраля по вторник 24 февраля 2026 года.
По данным газеты Arcinfo, во вторник днём около 50 человек также собрались в Невшателе, чтобы выразить поддержку Украине. Швейцарская общественная телерадиокомпания на французском языке RTS сообщила, что почти 300 человек собрались на площади Place des Nations в Женеве по призыву Постоянного представительства Украины при Организации Объединённых Наций и нескольких ассоциаций.
В Цуге около 60 человек провели молчаливую акцию протеста против «финансирования военной казны Путина», последовав по призыву общественной организации «Группа за Швейцарию без армии» (GsoA), цугского отделения «Партии зелёных» (GPS) и украинских беженцев. Участники призвали к ужесточению санкций против России, в частности в отношении российского сжиженного газа, а также к сохранению санкций против «Северного потока — 2».
Об этом сообщил журналист агентства Keystone-SDA. В социальной сети X президент Швейцарии Ги Пармелен подчеркнул «огромную стойкость», проявленную украинским народом, и заявил, что Швейцария остаётся приверженной «справедливому и прочному миру» и продолжает поддерживать Украину посредством гуманитарной помощи и усилий по восстановлению страны.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
