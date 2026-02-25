Около тысячи человек выразили в Цюрихе солидарность с Украиной

Около тысячи человек выразили в Цюрихе солидарность с Украиной. Keystone-SDA

Во вторник вечером 24 февраля в городе Цюрих около одной тысячи человек собрались, чтобы спустя четыре года после начала российского агрессивного вторжения в Украину выразить свою солидарность. Демонстрация прошла мирно.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Rund 1000 Menschen bekunden in Zürich Solidarität mit der Ukraine Оригинал Читать далее Rund 1000 Menschen bekunden in Zürich Solidarität mit der Ukraine

Участники акции собрались вскоре после 18 часов на площади Гельвецияплац (Helvetiaplatz). С транспарантами и украинскими флагами они прошли по городу к площади Бюрклиплац (Bürkliplatz). Там состоялся заключительный митинг с выступлениями нескольких ораторов.

По оценке фотографа информационного агентства Keystone-SDA, на месте находилось около 1000 человек. Организатором мероприятия выступила ассоциация Helvetia For UkraineВнешняя ссылка. «Только вместе можно вывести правду на свет и потребовать справедливого мира», — говорится в публикации объединения в Instagram.

В Лозанне, как сообщил корреспондент Keystone-SDA, около 200 человек также собрались, чтобы выразить свою солидарность с Украиной. Организаторы сообщили, что средства, собранные на концерте, будут направлены на гуманитарную помощь Украине. На сцене на Площади 14 июня (Place du 14 Juin) выступили несколько исполнителей, в том числе детский хор и молодёжный ансамбль. Акция солидарности с украинцами началась около 17:00. В листовке, рекламировавшей концерт, говорилось: «Мы не имеем права привыкать к войне».

Далее отмечалось: «Пока вы читаете эти строки, Украина продолжает бороться за свою свободу, за международное право и за безопасность и свободу всей Европы». В последние дни на ступенях церкви Сен-Лоран (Saint-Laurent) также была организована фотовыставка под открытым небом. Экспозиция под названием «The Brave Save Lives» («Храбрые спасают жизни») посвящена спасателям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Выставка проходила с 20 февраля по вторник 24 февраля 2026 года.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Переговоры России и Украины в Женеве завершились без прорыва Этот контент был опубликован на Россия и Украина в течение двух дней вели в Женеве переговоры о параметрах прекращения войны, которая продолжается уже почти четыре года. Читать далее Переговоры России и Украины в Женеве завершились без прорыва

По данным газеты Arcinfo, во вторник днём около 50 человек также собрались в Невшателе, чтобы выразить поддержку Украине. Швейцарская общественная телерадиокомпания на французском языке RTS сообщила, что почти 300 человек собрались на площади Place des Nations в Женеве по призыву Постоянного представительства Украины при Организации Объединённых Наций и нескольких ассоциаций.

В Цуге около 60 человек провели молчаливую акцию протеста против «финансирования военной казны Путина», последовав по призыву общественной организации «Группа за Швейцарию без армии» (GsoA), цугского отделения «Партии зелёных» (GPS) и украинских беженцев. Участники призвали к ужесточению санкций против России, в частности в отношении российского сжиженного газа, а также к сохранению санкций против «Северного потока — 2».

Об этом сообщил журналист агентства Keystone-SDA. В социальной сети X президент Швейцарии Ги Пармелен подчеркнул «огромную стойкость», проявленную украинским народом, и заявил, что Швейцария остаётся приверженной «справедливому и прочному миру» и продолжает поддерживать Украину посредством гуманитарной помощи и усилий по восстановлению страны.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое