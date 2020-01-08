Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 7:00

Едва не исчезнув полностью, сегодня лесной кот переживает в Швейцарии настоящий период возрождения. (Keystone / Ronald Wittek)

Европейский лесной кот (Felis silvestris silvestris) выбран швейцарской природоохранной организацией «Pro Natura» в качестве «Животного года» в 2020-м году. Такого же статуса удостоилась форель (Salmo trutta). Звание «Рыбы года» присвоила ей «Швейцарская Ассоциация предприятий рыбного хозяйства» («Schweizerischer Fischerei–Verband»).

Свой выбор «Pro NaturaВнешняя ссылка» обосновала историей лесного кота в Швейцарии. Едва не исчезнув полностью, сегодня он переживает здесь настоящую эпоху возрождения. Ареалом его обитания являются, прежде всего, леса региона Юрского нагорья на северо-западе страны. Учение исходят из того, что оттуда это пушистое существо сможет распространиться в направлении центральной части Швейцарии и предгорий Альп.

В Швейцарии сейчас судьбе этого животного уделяется особое внимание.

(Keystone / Frank Augstein)

В Швейцарии сейчас судьбе этого животного уделяется особое внимание в части, например, мониторинга ситуации с состоянием здоровья популяции европейского лесного кота. Эксперты, например, собирают биоматериал, оставляемый животными в местах своего обитания, прежде всего шерсть, выявляя затем с помощью новейших диагностических методов и анализируя тенденции в развитии поголовья этих животных в стране.

«Швейцарская Ассоциация предприятий рыбного хозяйстваВнешняя ссылка» со своей стороны обращает внимание на то, что форель является едва ли не самым популярным видом рыбной продукции на столах швейцарцев, однако в природе перспективы ее сохранения от вымирания выглядят не столь уж радужно. По данным рыболовецких хозяйств сейчас в Швейцарии наблюдается тревожное снижении численности поголовья этой рыбы в водоемах, прежде всего реках.

К сокращению объемов запасов форели ведет множество разных факторов.

(Keystone / Daniel Luther)

Предполагается, что к сокращению объемов запасов форели ведет множество разных факторов, включая проекты в области мелиорации, загрязнение рек сточными водами, пестицидами и навозом, повышение средней температуры воды в реках Швейцарии, а также угрозы со стороны птиц, таких как бакланы, питающихся форелью.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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