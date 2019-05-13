(swissinfo.ch)

Хотите, чтобы люди ходили на выборы? Тогда партии должны, для начала, пойти к людям. Для швейцарских политических реалий и традиций это совсем нечто новое. Речь идет о так называемом «canvassing» или о прямой и непосредственной предвыборной агитации, осуществляемая в период избирательной кампании. Разные партии в Швейцарии делают ставку на разные технологии, но ясно одно: ни один компьютер не заменит беседы с живыми людьми.

В последние годы специалисты по проведению политических кампаний не устают проповедовать преимущества «цифровой демократии», которая, де, качественно меняет сам характер предвыборной борьбы, прежде всего, из-за происходящего в социальных сетях и в целом в интернете слияния и взаимопроникновения профессиональной журналистики, специализированной (таргетированной) рекламы и непосредственной коммуникации с гражданами / избирателями. В итоге мы получаем «гибридную избирательную кампанию».

Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института изучения общественного мнения Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка, бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном негосударственном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он помогает разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

А между тем еще четыре года назад, на выборах 2015-го года, анализ предпочтений швейцарцев в плане использования ими потенциала современных средств массовой информации в целом не давал особых причин для каких-то в этом смысле слишком уж далеко идущих ожиданий: основными источниками информации, в том числе и в период предвыборной кампании, для них тогда были, как и прежде, традиционные телевидение, радио и пресса. За ними, на четвертом месте, следовали собственно агитационные акции политических партий (плакаты на улицах и реклама в СМИ).

Однако прошло не такое уж и большое время и стало ясно, что основные политические сражения будут действительно происходить именно в интернете. Газеты сейчас читаются в основном онлайн, телевизионные и радиопередачи покинули стройные ряды «фронтального вещания» и рассыпались по интернету, где каждый отдельный сюжет гражданами потребляется там и тогда, где и когда это удобно ним, а не тем, кто верстает «сетку передач». Соответственно растут и объемы цифровой рекламы, в том числе и политической, публикуемой в сети Интернет. Новый фактор: высказывания так называемых «инфлюэнсеров», неформальных лидеров общественного мнения, «живущих» в социальных сетях.

Мобилизовать потенциал

Швейцарские политические партии обладают значительным потенциалом избирательной поддержки, вот только мобилизовать ее в полной мере и использовать в рамках «горячей» фазы предвыборной борьбы им, как правило, не удаётся. Тому есть две основных причины: неизменно низкая явка избирателей и такая особенность швейцарского выборного механизма, как находящаяся в руках швейцарского избирателя возможность «аккумулировать» себе свои собственные избирательные списки в зависимости от своих личных актуальных предпочтений.

Например, скажем, в этой общине «левые» хорошо решают социальные вопросы, а правые – вопросы организации миграционных потоков. Поэтому возьму-ка я чистый бланк и запишу соответствующих кандидатов в общий список. Получается некий партийно-политический «винегрет», который может быть и хорош для отдельного избирателя, но позиции обеих партий он только ухудшает, лишая постоянного и надежного, долговременного электорального базиса.

Пока наиболее удачно вопрос мобилизации потенциала этого базиса решают правые консерваторы из Швейцарской народной партии (SVP, какие еще есть в Швейцарии партии смотри ниже в инфобоксе). Так себе, 50 на 50, решают эту проблему социалисты (SP) и демохристиане (CVP), а вот либералы (FDP) и «бюргерские демократы» (BDP) здесь находятся в полном провале. Хуже них дела обстоят только у «Зелёных» (Grüne) и у «Зелёных либералов» (Grünliberalen). Это означает, что SVP уже уперлась в потолок своих возможностей, тогда как у последних есть еще довольно много шансом начать наконец «движение вверх». Последние кантональные выборы показали именно этот тренд: «Зелёные» смогли серьёзно нарастить свою поддержку, тогда как «народники», уже добравшись до зенита, так и остались там, где они и были всегда.

«Цифровой диалог у парадного подъезда»

Специалисты-политологи и сегодня убеждены, что прямой и непосредственный диалог с избирателем как был, так и остаётся единственным надежным залогом партийного успеха на выборах. Этот тезис правилен и сегодня, однако с хождением от двери к двери и с нажиманием на кнопки звонков сегодняшняя, современная предвыборная агитация уже почти ничего общего не имеет. Скорее мы сталкиваемся с комбинацией из анализа больших объемов данных (big data) с персональным обращением буквально к каждому избирателю поимённо.

Пока наиболее далеко по этому пути продвинулась партия швейцарских либералов (FDP Schweiz). Активное участие в разработке цифровой предвыборной стратегии для этой партии приняли мои бывшие уже, но все равно коллеги из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. Как они поступили? Очень, на первый взгляд, просто. Они взяли все ныне существующие 2 212 швейцарских общин и муниципалитетов и составили по каждой из них «либеральный избирательный профиль», показатели которого потом они сравнили с последними избирательными результатами партии.

Там, где партии удалось получить результат лучше потенциального, там партийцам предстоит сделать всё, чтобы удержать этот результат. А вот там, где результаты были хуже возможных, там партии придется поработать в буквальном смысле засучив рукава. Именно там ей предстоит сделать всё возможное и невозможное для запуска того самого «движения вверх».

Если не «идти» к успеху, так хотя бы «лежать в его сторону»

Именно так и возник сфокусированный план партийно-предвыборной работы на 2019 год. По каждой улице и каждому кварталу был проведен «аналитический мониторинг особенностей стиля проживания» местных избирателей с целью выявить всех потенциальных граждан, теоретически готовых отдать свои голоса либералам (FDP). И вот теперь самое интересное: компьютер способен «рассказать», куда надо идти, а вот уже преодолевать «последнюю милю на пути к избирателю» агитаторам придется по старинке своими собственными ногами. Опыт избирательной кампании Барака Обамы позволил уже очень давно сделать однозначный вывод: действительно эффективным может быть только персональное обращение к гражданам, избирателям.

Это не значит, что на данном этапе происходит полный отказ от потенциала современных гаджетов, напротив, у каждого агитатора есть планшет, с помощью которого регистрируются интересы и приоритеты каждого избирателя. Тем самым избирательные штабы получают возможность «навести фокус» и «приблизить» к себе реальный электорат, рассмотрев его на локальном уровне во всех подробностях. Первый опыт, как утверждает FDP, можно вполне считать успешным, а все потому, что такой персональный формат помогает убедить избирателей в том, что данная партия воспринимает заботы и тревоги каждого гражданина всерьёз. Причем даже не обязательно, что данный избиратель намерен был голосовать за партию, от имени которой к нему пришел агитатор. Людям нравится стоять в центре интереса и они склонным «не оставаться неблагодарными».

Как показывают первые статистические оценки, проведённые политологом Урсом Бири (Urs Bieri), такая метода вполне способна на федеральном уровне дать лишних полпроцента голосов. Не исключено, что в будущем, после того, как такой подход пройдет обкатку и избавится от болезней роста, с его помощью можно будет «дополнительно выжимать» из электората до одного процента, что на федеральном уровне эквивалентно двум депутатским креслам.

SP и SVP берутся за телефон

Проекты по модернизации своей предвыборной кампании запустили и другие партии. Социалисты (SP) делают ставку на телефонный маркетинг: принцип тот же, только звонки раздаются не у двери, а в кармане, ну или в сумочке, в зависимости от того, где у избирателя лежит смартфон. Интерес к такого рода методам проявляет сейчас и Швейцарская народная партия (SVP). Осенью она намерена запустить активную телефонную кампанию агитации.

А вот демохристиане (CVP) надеются на «инфлюэнсеров», которые должны будут, например, соответственно реагировать в случае, если кто-то в их ближайшем окружении будет негативно отзываться о партии или ее стратегии. Местные избирательные штабы будут поддерживать их содержательно и морально. Медийную активность намерены усилить и партии «зелёного» спектра, будучи убежденными, что только так они смогут без особых затрат, добраться до своего мобильного, разбросанного по городам и весям и, скажем честно, не очень-то дисциплинированного избирателя. Последние избирательные успехи дают им все основания для оптимизма.

По мнению Лукаса Гольдера (Lukas Golder), опытного эксперта в области коммуникационных технологий из НИИ gfs.bern, тем самым и «Зелёные», и «Зелёные Либералы» и в самом деле получают шансы активизировать спящий электоральный потенциал, а либералы (FDP) и социалисты (SP) могут, таким образом, заметно улучшить ожидаемые результаты. Что касается демохристиан (CVP) то они надеются таким образом прервать полосу неудач и все-таки начать «движение вверх». Разумеется, никто не имеет никаких гарантий, потому что все зависит от тем, программ и правильно подобранных кандидатов. Только при выполнении этого условия имеет смысл браться за телефон или компьютерную клавиатуру. И вот в этом как раз заключается, на мой взгляд, решающая слабость «народников». Поясню. В чем дело.

Проспали транзит

Долгое время эта партия была бесспорным лидером в придумывании разного рода инновационных инструментов и форматов ведения предвыборной агитации и борьбы. Коммуникацию в формате «Top-Down» («Сверху – вниз») они довели почти до совершенства, что позволяло в условиях массового общества добираться до свободных избирателей, то есть до людей, никакими обязательствами не связанных и пока еще не решивших, как им голосовать.

Однако теперь мы живет в обществе не массовом, но в социуме «сингулярностей»Внешняя ссылка, где каждый, будучи членом общества, все равно остаётся социальной автономной единицей со своим собственным голосом. В таком обществе политику делают просвещенные граждане в рамках формата «Bottom-Up» («Снизу – вверх») с использованием потенциала социальных СМИ. И вот как раз этот-то транзит народники и проспали, что и можно было наблюдать на примере итогов последних кантональных парламентских выборов в Цюрихе, в кантоне, в котором находятся исторические корни в своё время «молодой и дерзкой» партии, которая теперь выглядит там «постаревшей и вялой».

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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