Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 7:30 18.05.2018 - 07:30

Клод Лоншан (Claude Longchamp) принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии.

(swissinfo.ch)

Если попытаться свести интригу будущих парламентских выборов в Швейцарии к одному понятию, то, скорее всего, у нас получится слово «поляризация». И если использовать при этом в качестве метафоры местные электротехнические стандарты, сильно отличающиеся от европейских, то мы получим весьма яркий образ особой швейцарской трехштырьковой вилки, наглядно демонстрирующей тренд последних лет, который указывает в сторону формирования в стране трёх полюсов партийно-политического влияния.

Именно вокруг этих полюсов, почти как в сериале «Игра в престолы», и будут группироваться основные политические силы, претендующие на лидерство. Сравним с тем, что было в стране раньше: два полюса (правый и левый), а между ними аморфная масса «ещё не определившихся» избирателей, которых следовало «обаять» и «перетянуть» на одну или другую сторону. Теперь все не так! Люди, как правило, знают, чего хотят, и они с самого начала ищут себе надёжного «пристанища», они хотят изначально принадлежать к политическому лагерю, шансы на победу в котором отличаются от нуля.



Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института изучения общественного мнения «Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка», бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он будет на протяжении следующих месяцев помогать разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

А наиболее надёжным сейсмографом и источником эмпирических доказательств, подкрепляющих данную рабочую гипотезу, стали и продолжают быть кантональные выборы, проходившие в регионах в последние три года. Тенденции, которые можно различить при взгляде на результаты народного волеизъявления в регионах, вполне могут, при корректной их экстраполяции, позволить уже сейчас сделать некоторые выводы относительно возможных результатов парламентских выборов октября 2019 года.

Отметим, что за последние три года наиболее успешными на кантональном уровне были такие партии, как FDP, SP и GPS (расшифровку названий партий и перевод их названий см. ниже). А вот BDP, CVP и SVP показали весьма разочаровывающие результаты. Примерно на прежних позициях осталась лишь GLP. Тем самым движение в сторону некоего «центра» в Швейцарии можно считать завершённым. Такое понятие, весьма активно использовавшееся в прошлом, как «центростремительные силы», более не отвечает реалиям. Куда адекватнее нынешнюю политическую ситуацию в стране описывает понятие «центробежное ускорение».

Явка на выборы в стране медленно, но верно растёт, политические полюса укрепляют свои позиции, традиционный «центр» сдаёт свои позиции также медленно, но столь же верно. Наипервейшей по важности задачей, поэтому, становится сейчас обеспечение предусмотрительной, проводимой «сильно заранее», мобилизации мыслящих и думающих граждан с собственной политической и гражданской позицией. Поэтому современный «триполярный» политический ландшафт в стране выглядит следующим образом:

— национал-консервативный полюс во главе с SVP,

— левый полюс во главе с SP и GPS,

— новый праволиберальный полюс во главе с FDP.

А вот какой полюс в стране не сформировался, так это социал-консервативный, с учётом того, что избиратели, теоретически способные причислить себя к нему, вообще редко ходят на выборы, а если они и появляются на избирательных участках, то предпочитают отдавать свои голоса SVP, SP или GPS — обходя стороной демохристиан из CVP. Итак, вот она и есть, та самая трёхштырьковая розетка, причём, что интересно, на этом фоне в последние годы в Швейцарии усиливается политический уровень, ранее себя почти никак не проявлявший.

Речь идёт о молодёжных организациях соответствующих «взрослых партий». Проявляя недюжинную пробивную силу, они нередко помогают своим старшим товарищам ставить цели, считавшиеся еще недавно немыслимыми и даже добиваться значительных успехов в плане их достижения. Так, с идеей ужесточения миграционной политики Швейцарии поначалу выступили именно молодые «народники», а не их наставники из взрослой SVP. А сейчас именно молодые либералы, а не «отцы» из FDP, активно агитируют в пользу повышения в стране пенсионного возраста.

«Радикальность — вот программа следующего поколения, а социальные медиа суть их пророк и главное оружие» Конец цитаты

Всем этим тенденциям соответствует совершающееся ныне расширение привычных политических горизонтов страны. Политических подростков не интересуют более соглашения и сделки, заключённые в результате кропотливых переговоров с использованием традиционных политических инструментов и практик. Ещё меньше их занимают разного рода постановления фракций, пленумов и комитетов с комиссиями.

Радикальность — вот программа следующего поколения политиков, а социальные медиа суть их пророк и главное оружие. О том, как студенты за пивом придумали весьма радикальную по своему характеру инициативу «NoBillag», можно вспомнить по ссылке. Цель же такого рода курса и акций: чётко отгородиться от сложившихся политических алгоритмов и завоевать, тем самым, симпатии новых избирателей. Какие вопросы станут очень скоро основными темами предвыборных дебатов?

Скорее всего, это будет вопрос о роли государства в обществе и экономике, а также проблема эффективного использования общественных (бюджетных) финансов. Так, либеральный дискурс полностью отрицает государство в роли драйвера экономического развития. Борьба за деньги налогоплательщиков ведётся между пакетами экономии бюджетных средств, военными приготовлениями и стремлением все-таки превратить солидарную социальную политику из пустой фразы в нечто осязаемое. Страдает разумеется, при этом, знаменитый швейцарский политический консенсус.

Как происходило его растянутое по времени приношение в жертву можно убедиться на примере событий последних двух лет. Сначала в 2016 году левый лагерь общими усилиями потопил разработанный бюргерскими партиями проект реформирования порядка налогообложения иностранных компаний холдингового типа. «Ответка» им прилетела в 2017 году в форме «дюжины «правых» ножей», воткнутых в спину тщательно разработанной реформы швейцарского пенсионного страхования. Политический центр при этом находился где-то «околонуля».

график партии Партии Швейцарии по результатам парламентских выборов

По большому счету, столпом и основанием столь часто в прошлом заклинаемого «нового центра» в Швейцарии должны были бы стать CVP, BDP и GLP. Однако уже в 2011 году было ясно, что ничего путного из этого «обречённого альянса» не получится. Властный вакуум в центре становился с каждым годом все более очевидным фактом. Либералы из FDP решительно покинули колыбель политического центра и укрепились на месте праволиберального полюса. Сегодня они являются там бесспорными и единоличными лидерами. Партии, которые могли бы стать влиятельными «попутчиками» либералов, шарахнулись от них в недоумении в разные стороны, но каждая на свой лад:

— CVP выбрала себе ярко выраженный политически-консервативный и умеренно-социальный профиль;

— BDP поправела с оглядкой на либеральные ценности;

— GLP стала маяком для всех, кто разделяет эко-либеральный дискурс.

Тем не менее, их перспективы, и прежде всего демохристиан (CVP) и бюргерских демократов (BDP), выглядят в этом контексте не очень радужными. Региональные выборы показали, что эти партии, в отличие от великого Жан-Клода, не очень-то владеют искусством политического шпагата.

Демохристиане вдруг разучились побеждать и в сельской глубинке, то есть в регионах своего традиционного доминирования, и в городах, а BDP проигрывает теперь не только там, где у ней и без того нет шансов, но и в областях, где есть ещё вроде бы люди, способные внятно рассказать, в чём, собственно, состоит программа этой партии, отколовшейся в своё время от SVP.

Итак, три полюса сформированы и между ними уже летят искры. От всех остальных скоро полетят пух да перья.

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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