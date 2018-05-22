Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 9:15 22.05.2018 - 09:15

Парламентские выборы 2019-го года в Швейцарии пройдут в октябре. Как Facebook и другие соцсети повлияют на их исход и как они вообще изменят электоральное поведение и предпочтения граждан Конфедерации? (Keystone)

Социальная сеть с весьма сильно подмоченной репутацией (ключевое слово — «российские тролли») Facebook намерена запустить в Швейцарии неоднозначно оцениваемую опцию «I’m a voter» («Я — избиратель»). Информация об этом появилась за год с небольшим до очередных парламентских выборов в стране. Швейцарские власти пока, по имеющейся информации, не получали от администрации социальной сети никаких официальных разъяснений в связи с этим решением. Чего ждать и опасаться гражданам Конфедерации?

Фейсбук и политика — в последнее время оба этих понятия в едином контексте означали только одно, а именно, скандал. Но, как говорится, не было такого никогда, и вот опять: по сообщению швейцарской газеты Schweiz am WochenendeВнешняя ссылка 11-го апреля 2018 года Аника Гайзель (Anika Geisel), менеджер германского отделения социальной сети, ответственный за политические проекты и взаимодействие с органами государственной власти (Politics and Government Outreach Manager), провела в Цюрихе семинар, членами которого стали примерно два десятка представителей всех политических партий Конфедерации.

Конкретные планы

Швейцарский новостной и аналитический портал RepublikВнешняя ссылка решил разобраться в теме подробнее: в чём была цель семинара и почему на него были приглашены именно представители политических партий? По данным Republik, в центре мероприятия находился вопрос о том, как политические деятели всех мастей, цветов и направлений могли бы использовать, с выгодой для себя, разумеется, инновационные инструменты, разработанные Facebook специально для нужд тех, кто ведёт предвыборную и борьбу и вообще занимается общественно-политической деятельностью?

«Идея состояла в том, чтобы устроить в Швейцарии для социальной сети Фейсбук своего рода (политически окрашенную) рекламно-маркетинговую презентацию», — указывает автор портала Republik Адриен Фихтер (Adrienne Fichter). И все бы ничего, но потом один из участников семинара, пишет А. Фихтер, «задал вопрос, который не имел никакого отношения к маркетинговым инструментам Фейсбука. Речь шла о перспективах запуска в Швейцарии возможности пользоваться пресловутой кнопкой «I’m a Voter» («Я — избиратель). Ответ А. Гайзель был краток, мол, да, мы работаем над этим».

По данным портала Republik заработать эта кнопка должна будет ровно за неделю до выборов, намеченных на 20-е октября 2019 года с целью напомнить гражданам о самом факте проведения голосования.

Официальный Берн ничего не знает

В Берне, который хоть и не столица Швейцарии, но все-таки политический центр страны, официальные властные структуры федерального уровня пока ничего не знают о такого рода планах крупнейшей в мире социальной сети. Напомним, что всеми вопросами, связанными в Швейцарии с голосованиями, выборами и прочими политическими кампаниями, занимается Федеральная канцелярия (Bundeskanzlei).

Её представитель Рене Ленцин (René Lenzin) подчеркнул в ответ на запрос портала Republik, что он ничего не знает о том, когда и как Фейсбук собирается запустить на страничках швейцарских пользователей сети кнопку, напоминающую о дате выборов и о том, кто из «друзей» пользователя уже проголосовал.

По мнению автора портала Republik Адриен Фихтер, такой инструмент уже «повлиял на ход предвыборной кампании и на исход национальных парламентских и иных выборов уже в 66 странах. Сеть Facebook со своей стороны говорит, «что участие граждан в политических процессах является жизненным эликсиром любой демократии». Сеть, де, и изобрела собственно кнопку «Я — избиратель» для того, чтобы напомнить людям о том, как важно не сидеть дома на диване, а идти голосовать.

Напомним, что впервые эта опция за пределами США заработала в 2014 году во время шотландского референдума о независимости, а также в 2015 году в рамках конституционного референдума в Ирландии (речь шла о легализации однополых браков и о снижении минимального возраста кандидатов в президенты страны с 35 лет до 21 года; первый вопрос был одобрен, второй отвергнут, — прим. ред.) и во время парламентских выборов Великобритании.

По информации других швейцарских СМИ функция «Reminder» («Напоминание») появилась также во время референдума по Brexit, во время президентских выборов в США в 2016 году и в период выборов в германский бундестаг в 2017 году.

Создана рабочая группа

«Социальная сеть ещё не принимала никаких решений относительно роли этой или похожей опции в рамках швейцарских выборов 2019-го года, но в нужное время мы намерены, разумеется, начать диалог со всеми ответственными лицами. Что касается референдумов, которые, как известно, проходят в Швейцарии раз в квартал, то здесь пока Фейсбук ничего делать не планирует», — заявила другая представительница Facebook порталу Republik.

Адриан Лобзигер (Adrian LobsigerВнешняя ссылка), специальный уполномоченный федерального правительства Швейцарии по связям с общественностью и по вопросам обеспечения сохранности персональных и иных данных (Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte / Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), считает, что в ближайшем будущем без работы ему точно сидеть не придется, причём основным поставщиком возможной «головной боли» станет для него именно Facebook со всеми его техническими «инновациями».

«Мы видим, что уже сейчас существуют электронные инструменты обработки данных, теоретически имеющие потенциал стал орудиями в руках тех, кто поставит перед собой цель повлиять на электоральное поведение граждан. Политики и депутаты должны обратить на них самое пристальное внимание, а для избирателей нужно будет организовать соответствующие просветительские и разъяснительные кампании», — говорит Адриан Лобзигер. По его словам, он уже создал специальную рабочую группу, первое заседание которой запланировано на конец мая 2018 года.



Перевод на русский: Игорь Петров, swissinfo.ch

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