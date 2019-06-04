Год назад он стоял во главе массовых протестов, прославившись свой футболкой защитной расцветки. Сегодня бывший журналист Никол Пашинян (Nikol Paschinjan) возглавляет правительство Армении. Проведенные им демократические реформы были встречены искренними аплодисментами самых опытных экспертов-политологов.

(Reuters / Vincent Kessler)

Прошел уже год с момента бескровной демократической революции в Армении, в результате которой правительство этой бывшей кавказской советской республики возглавил Никол Пашинян с программой решительных преобразований, направленных на укрепление истинного народоправства. Бывший лидер оппозиции работает на достижение поставленных целей последовательно и решительно, но при этом аккуратно.

Как говорит Сона Шабоян, которая вот уже 15 лет живет и преподает в Цюрихе, старые властные группы мафиозного характера делают все, чтобы дестабилизировать новое, демократически избранное правительство. За последний год она шесть раз побывала на своей исторической родине.

То, с чем она сталкивается сейчас в Армении, является для нее поводом для искренней гордости, и это не случайно, ведь Армения сейчас — это столь редкая по нынешним временам «хорошая новостьВнешняя ссылка» на тему укрепления демократии в государстве, еще недавно бывшем советской диктатурой, хотя и Сона Шабоян не может не отметить, что демократический прогресс в этой стране опирается пока на очень шаткий фундамент.

swissinfo.ch: Только что Вы вернулись из Армении. Каково настроение в этой стране сейчас, год спустя после мирной демократической революции?

Сона Шабоян (Sona Shaboyan): Настроение неоднозначное. С одной стороны, многие люди все еще находятся в состоянии эйфории, с оптимизмом глядя в будущее, будучи уверенными, что они выбрали правильный путь. Однако значительная часть населения недовольна и начинает все чаще жаловаться и критиковать. Год — это, с одной стороны, значительный срок, с другой стороны, он слишком мал для того, чтобы реализовать в стране действительно серьезную программу всеобъемлющих реформ и улучшений.

swissinfo.ch: Демократия в Швейцарии также не сразу строилась!

C.Ш.: Вот именно. Даже Пашинян не в состоянии за один год преодолеть последствие 30-летнего постоянного и систематического разграбления и раскола страны, которую, если уж быть точным до конца, просто растащили на части.

Сона Шабоян является дипломированным концертмейстером, вот уже 15 лет она живет, преподает и работает в Цюрихе. Она основала местное армянское землячеством и создала компанию Heres Wines, продающую в Швейцарии армянские вина.

(zVg)

Те, кто недоволен, часто просто не обладают достаточным терпением, ожидая, что каждый новый день станет непременно новым шагом по пути прогресса. Терпение, знаете ли, не является основной добродетелью армян! Однако тот, кто способен внимательно и пристально вглядеться в ситуацию, тот непременно отметит, сколь титанической является задача, которую взвалили на свои плечи Пашинян и его команда.

swissinfo.ch: Что изменилось конкретно в стране за этот год?

С.Ш.: В стране наступила настоящая свобода. Каждый волен говорить все, что он хочет, не опасаясь стать жертвой государственных репрессий. Нынешняя оппозиция, то есть фавориты свергнутого правителя Сержа Саргсяна, продолжают активно действовать и их видно буквально везде, тем более что 80% средств массовой информации, в том числе и бывшее государственное телевидение, до сих пор находятся в их руках.

Они изо-всех сил стараются навредить нынешнему правительству, в том числе и при помощи фейковых новостей. И делают это они совершенно не опасаясь, что им за это что-то будет. Будь же это при старом режиме, таким бы критикам давно бы и очень быстро заткнули рот.

swissinfo.ch: Существуют ли какие-то новые СМИ, которые поддерживают процесс демократизации?

С.Ш.: К счастью да! Особенно важен сейчас Фейсбук. Здесь люди ищут и находят много информации, а из их комментариев можно понять, какое настроение доминирует в обществе. При этом дезинформация, распространяемая телевидением, сохраняет опасный характер, потому что капля камень точит и постоянный негатив способен подорвать позиции правительства Пашиняна.

Однако что самое главное с моей точки зрения: мы начали самостоятельно думать и принимать самостоятельные решения. Раньше же очень мало кто решался сметь, свое суждение иметь!

swissinfo.ch: Как процессы демократизации конкретно проявляются в повседневной жизни людей? Есть ли уже какие-то совершенно определённые изменения к лучшему?

С.Ш.: Пенсии были повышены, не очень уж намного, но тем не менее. Выросли зарплаты врачей, учителей, военных и сотрудников правоохранительных органов, а также и у представителей других профессиональных групп. Одновременно примерно на 25% были понижены все налоги для буквально всех, включая стоимость банковских кредитов. Последняя мера направлена на раскручивание экономической конъюнктуры. А вот олигархи, которые владеют, как и раньше, супермаркетами и другими объектами розничной торговли, напротив, искусственно завышают цены.

swissinfo.ch: Демократические партии, поддерживающие Пашиняна, получили на последних парламентских выборах в декабре прошлого 2018-го года 70% голосов избирателей. Есть ли уже какие-то законы в стране на предмет дальнейшего совершенствования демократических механизмов и развития форматов непосредственного народоправства?

С.Ш.: Да, уже состоялись выборы на муниципальных уровнях. И вот что мне бросилось в глаза: люди пытаются перенести на свою жизнь механизмы, которые лежали в основе революции годичной давности. Например, если они чем-то недовольны у себя на фабрике, то тогда они сразу же идут на улицу и пытаются там оказывать влияние на владельцев производства. Они наконец осознали, что у них есть шанс и возможность оказать сопротивление и что голос каждого отнюдь не тоньше писка. Раньше у людей вообще не было своего голоса, что приводило к тотальной безнадёге.

swissinfo.ch: Год назад вы сказали мне в интервью, что в Армении ото сна пробудились зомби. Как сейчас выглядят люди? Они прекратили быть ходячими политическими мертвецами?

С.Ш.: Многим в Армении такое сравнение очень не понравилось. И тем не менее, да, могу сказать, что они однозначно воспряли ото сна. Сегодня у нас царит полная прозрачность, все знают, кто за что выступает, роли расписаны, и это весьма позитивный аспект. Армения страна маленькая, тут каждый знает буквально каждого. Спрятаться друг от друга или скрыть что-то тут просто невозможно.

swissinfo.ch: Что предлагает премьер Пашинян нетерпеливым гражданам, ожидающим чудес буквально каждый день?

С.Ш.: Пока я не вижу каких-то особых надвигающихся опасностей. Однако есть группы, которые требуют от Пашиняна быстро принять пакет жестких мер против клики бывших фаворитов свергнутого режима. Они считают, что любая революция прежде всего начинает с уничтожения всех ранее действовавших правил. Нетерпение людей непосредственно связано с отсутствием в Армении опыта последовательной парламентской работы, в рамках которого парламент тщательно разрабатывает законы. Люди используют понятие «демократия», однако они еще не до конца понимают, что под всем этим кроется.

swissinfo.ch: Что мешает идти вперед быстрее?

С.Ш.: Никол Пашинян огромное значение придает принципам правовой государственности. Он говорит, что свершившийся переворот не есть начало некоей вендетты. Он намерен в первую очередь сосредоточиться на законотворчестве, для этого нужно время. А многие критики хотели бы, чтобы год назад Пашинян сразу взял и арестовал всех олигархов, реквизировал бы их состояния и роздал народу.

swissinfo.ch: Есть ли у Пашиняна какой-то план развития отношений с олигархами?

С.Ш.: Всем понятно, что эти люди нажили свои крупные состояния нечестным путем. Ну, в самом деле, еще четверть века назад они были буквально никем, и вдруг на протяжении всего лишь только одного десятилетия они приобретают гигантские активы. Только по официальным данным за последние 20 лет они в общей сложности вывели за рубеж 30 млрд долларов. И если сравнить эти суммы с госбюджетом страны, то мы увидим, какой астрономической является эта цифра. Можно со спокойной совестью утверждать, что олигархи просто изнасиловали Армению.

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Парадокс же заключается в том, что стремление Пашиняна преследовать олигархов, не выходя за рамки правового поля, выгодно прежде всего самим же олигархам. Потому что так они получают время на то, чтобы вывести за рубеж дополнительные суммы. Пашинян, правда, постарался недавно успокоить общественность, заявив, что земля круглая и что в конечном итоге окончательно спрятаться на ней никому не удасться.

swissinfo.ch: Но нетерпение людей вполне можно понять!

С.Ш.: Ну, разумеется, конечно! После стольких лет правления авторитарного режима они устали и хотят как можно быстрее привлечь к ответственности всех тех, кто получал от него, от этого режима, прямую выгоду.

swissinfo.ch: Глобальная армянская диаспора насчитывает сотни тысяч человек, примерно 5-6 тыс. армян живут и в Швейцарии. Оказывают ли они какую-то поддержку процессам демократизации у себя на родине?

С.Ш.: В этом году Никол Пашинян принимал участие в работе очередной сессии Давосского форума, а предварительно мы организовали в Цюрихе прием с целью поддержать его морально. Кроме того, каждый, кто смог, съездил год назад из Швейцарии в Ереван, и я в том числе. Потому что мы все ощущали необходимость использовать уникальный исторический шанс избавиться от старого режима. В противном случае этот шанс был бы упущен и он не вернулся бы уже никогда.

И меня тогда даже попросили во время большого вечернего митинга на Площади Республики в Ереване выступить с речью и рассказать людям о том, что швейцарские армяне тоже активно поддерживают их.

swissinfo.ch: И как прошло выступление?

С.Ш.: Я была готова выступить и тогда у меня была бы аудитория в 100 тыс. человек, самая большая в моей жизни. Кроме того, на тот день как раз пришелся мой день рождения. Однако именно тогда лидер оппозиции Пашинян был арестован. И это была капля, которая переполнила чашу людского терпения. У граждан появилось второе дыхание и они сказали: «Теперь или никогда»! Поэтому речи у меня не получилось, зато получилось нечто гораздо большее (улыбается)!

Автор интервью Ренат Кюнци в сети TwitterВнешняя ссылка. Вы можете также высказать свое мнение по данному материалу в наших соцсетях ФейсбукВнешняя ссылка и ТвиттерВнешняя ссылка, или же внизу в окне комментирования (регистрации не требуется, комментарии модерируются).

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