Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 19:00 18.05.2018 - 19:00

Аня Виден Гельпа (Anja Wyden Guelpa): спортсменка, социалистка, политик, просто красавица! (swissinfo.ch)

Аня Виден Гельпа (Anja Wyden Guelpa) принадлежит к числу самых активных политиков Швейцарии, у неё нестандартное мышление и особый взгляд на мир вокруг и на свою роль в этом мире. Её «коньком» является современная цифровая демократия и политическое просвещение молодёжи.

Апрель 2018 года стал для 45-летней политической деятельницы последним месяцем пребывания на посту главы администрации правительства кантона Женева. 1 мая она вышла в отставку с целью посвятить новый этап жизни новым задачам и проектам. Кто она, Аня Виден, и насколько типична она для швейцарской политической элиты?

Чтобы ответить на все эти вопросы, мы заранее, ещё в период её пребывания на политической должности отправились с Женеву, с тем чтобы поговорить в привычном окружении с ней, незаурядной личностью, умудрившейся впервые в стране, будучи женщиной, занять такую важную политическую должность.

Случилось это относительно недавно, в 2009 году. Тогда ей было 36 лет, она уроженка Верхнего - немецкоязычного - Вале и она, конечно же, разрывала всяческие «шаблоны» в том, что касается типичного представителя швейцарского политического класса. Сухой протокольный стиль? Это не про неё! Сидеть в кабинете за бумагами? Не её стиль!

Она изначально хотела тесно общаться с народом, с людьми прежде всего с молодыми, причём не сверху вниз, с высоты своего положения, а на равных. Её цель — показать гражданам, что все то, что происходит вокруг них в районе, в городе, в кантоне, в стране, - все это имеет к ним, к людям, непосредственное отношение.

Не ныть, а работать, засучив рукава

При этом она изначально понимала, что реальный мир вокруг неё часто совершенно не совпадает с представлениями о том, как этот мир должен был бы выглядеть в идеале. В Швейцарии, а кантон Женева тут совершенно типичен, 70% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет вообще не ходят на выборы и голосования.

И это вовсе не потому, что им нечего сказать или что у них нет своего мнения. Просто эта категория избирателей не ощущает себя вовлечённой в политический процесс, им кажется, что то, о чём идёт речь на очередном референдуме, является некоей абстракцией, не имеющего никакого отношения к их реальной жизни.

И именно в этот момент Аня Виден Гельпа говорит «Стоп» и начинает разбираться в ситуации. Её цель с самого начала — преодолеть отчуждение между людьми и органами власти. Она понимала, что гора (мэрия) не может просто так пойти к Магомету (людям), поэтому она решила поступить наоборот и предоставить всем и каждому гражданину в отдельности возможность в любое время посетить мэрию, здание, где работают правительство и парламент кантона Женева.

И именно так зал заседаний кантонального парламента стал сценой, на которой началась реализация инициированной ею программы «Institutions 3DВнешняя ссылка», нацеленной на политическое просвещение школьников старшей средней школы. Уточним сразу, это не промывание мозгов, а именно просвещение, воспитание сознательного избирателя и гражданина с собственной позицией.

Программа имитирует работу основных государственных и гражданских структур и институтов кантона, при этом и зал парламента, и кресла в нем, и дебаты, в которые 10-летние школьники погружаются порой совершенно искренне — все это настоящее! Есть в активе Ани Виден Гельпы и другие проекты схожего плана, например, «Semaine de la démocratieВнешняя ссылка» («Неделя демократии») или «CinéCivicВнешняя ссылка».

В рамках последнего участники возрастной категории от 10 до 25 лет приглашаются разработать и представить эскизы и проекты инновационных агитационных плакатов и видеосюжетов, посвящённых такой животрепещущей теме, как молодёжь и политика. Участники могут ощущать себя совершенно свободными, их креативный потенциал не ограничен буквально ничем, главное, чтобы в центре любого проекта находилось явно читаемое послание о важности личного участия в политике, в процессе формирования, принятия и реализации актуальных решений.

Откуда этот энтузиазм?

И в самом деле, откуда? Что заставило её посвящать всё свое время политическому просвещению молодёжи? Может быть, было в её жизни некое событие, запустившее, по принципу домино, процесс, в финале которого мы получили одного из самых интересных политиков Швейцарии?

В самом деле, такое событие имело место, и она даже может назвать точную дату: 7 декабря 1983 года. В этот день правое парламентское большинство в Берне заблокировало избрание в состав Федерального совета, правительства Швейцарии, первой женщины Лилиан Ухтенхаген (Lilian Uchtenhagen, 1929-2016). Вместо неё в кабинет прошёл ее коллега по партии социалистов Отто Штих (Otto Stich, 1927-2012).

Аня Виден Гельпа изначально и всегда воспринимала себе в качестве «Citoyenneté», сознательного члена социума с собственными взглядами и ценностными представлениями, в центре которых стоит идеал самостоятельного и ответственного гражданина, не говорящего «а что я могу, за меня все равно уже все решили». И речь при этом идёт не только и не столько о выборах и референдумах. Оглядываясь на свои 9 лет на столь ответственном политическом посту, чем он гордится больше всего? Что стало для неё самой большой проблемой? Что ее огорчает? Оказывается, ее очень заботит негативное воздействие социальных сетей на политический дискурс. Но пусть она сама расскажет об этом:

Но теперь перед ней открываются совершенно новые перспективы. Политика в Швейцарии — вещь интересная, в рамках комплекса ценностей, лежащих в основании идентичности самого обычного швейцарца, политические посты вовсе не обладают какой-то особенно притягательной силой, с учётом того, что политическая сцена в Конфедерации — это не то место, где можно стать баснословно богатым или знаменитым. Но чем бы в будущем не занималась Аня Виден Гельпа, уже сейчас можно сказать, что на полпути она не остановится и полумерами не удовлетворится.



Аня Виден Гельпа Родилась в 1973 году в кантоне Вале, Швейцария, изучала политологию в Тюбингене (Германия) и Женеве. Получила диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление». Менеджер проектов в Госекретариате по делам экономики (SECO), трудилась консультантом в швейцарском филиале компании IBM. Вступила в социал-демократическую партию, работала в кантоне Женева на различных должностях в органах исполнительной власти разных уровней. В 2009 году становится первой женщиной, занявшей пост руководителя аппарата правительства кантона Женева. Этот пост она занимала два срока подряд и в конце апреля 2018 года она его оставила, уйдя в возрасте 45 лет в отставку.

Конец инфобокса



Перевод, адаптация, подготовка: Юлия Немченко, Игорь Петров

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