Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 16:13 23.09.2018 - 16:13

Швейцарцы закрепили в федеральной конституции задачу развития веломобильности. (Keystone/Christian Beutler)

Избиратели Швейцарии отвергли две продовольственные инициативы, прописали в конституции задачу развития веломобильности, а граждане кантона Санкт-Галлен дополнительно запретили у себя в субъекте федерации ношение одежды, скрывающей лицо, будь то «палестинские» платки правых и левых экстремистов, будь то исламский никаб.

ДОСЬЕ ДОСЬЕ Референдум 23 сентября 2018 года На очередном референдуме народ Швейцарии займется продовольственной безопасностью и велосипедами.

Швейцарцы приняли «велосипедную инициативу» убедительным большинством в 73,6%. Руди Блумер (Ruedi Blumer), представитель влиятельного швейцарского объединения по защите интересов участников дорожного движения Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) очень рад в своём первом комментарии такому решению народа. С другой стороны, его такой вотум избирателей не удивил. «Велосипед популярен, экологичен, компактен, практически бесшумен. Отсюда и такая высокая степень согласия с «велосипедной инициативой».

В самом деле, в качестве средства личного передвижения велосипеды в Швейцарии весьма популярны. В настоящее время в стране на ходу около 4 млн велосипедов, а объёмы продаж новых машин в последние годы остаются на высоком уровне. В 2017 году, в частности, было продано примерно 330 тыс. новых велосипедов, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Из них почти 90 тыс. машин принадлежали к категории велосипедов с электроприводом. В этой области в Швейцарии отмечается наибольший темп проста продаж: сейчас он находится на уровне 16,3%.

Однако потенциал повседневного использования велосипедов исчерпан далеко еще не до конца. Почти в 80% случаев автобус или трамвай используются в стране для поездок на дистанцию не более 5 км. В области автомобильной мобильности эта квота находится на уровне в 50%. А между тем пять километров — это как раз та самая дистанция, преодолеть которую на велосипеде вполне способен почти каждый здоровый человек.

Внешний контент Vote September 23, 2018

Поправки к Конституции, одобренные народом, дадут теперь федеральному центру новые полномочия в части определения общих принципов обустройства велосипедных дорог, как это уже было ранее в отношении туристических и пешеходных маршрутов.

Народ против «продовольственных инициатив»

Что касается двух продовольственных инициатив, то здесь вотум народа столь же очевиден. По последним подсчётам швейцарской национальной негосударственной общественной теле- и радиокомпании SRG против инициативы «об этически чистой пище» выступили 61,3% избирателей, законопроект на тему укрепления «продовольственного суверенитета» Швейцарии отвергнут большинством в 68,4% избирателей.

«Разумеется, мы недовольны результатом», — заявил в интервью швейцарскому новостному агентству Keystone-SDA Маттиас Штальдер (Mathias Stalder) из комитета сторонников инициативы в пользу укрепления продовольственного суверенитета. «Мы не хотели ничего невозможного. Наши противники развернули кампанию страха, тогда как наш законопроект вовсе не требовал контролировать на таможне каждый иностранный помидор. И тезис о том, что в результате согласия с инициативой цены на продукты питания выросли бы дополнительно, совершенно не соответствовал действительности». Не убедила швейцарцев и законодательная инициатива в пользу «этически чистой пищи».

Регула Ритц (Regula Ritz), депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) и председательница Партии швейцарских «Зелёных» (Grüne Partei), с одной стороны, высказала свое разочарование результатами референдума, с другой стороны, она убеждена, что дискуссии на предмет параметров обеспечения продовольственной безопасности страны не остались без последствий. В частности, она заявила, что тем самым левым силам удалось в значительной степени повлиять на строго либеральный курс на открытие рынка продовольствия страны зарубежным конкурентам, проводимый министром экономики Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманом.

Интересно, что если кантоны и полукантоны «немецкой Швейцарии» сплочённо выступили против инициативы в пользу «этически чистой пищи» (Fair-food-Initiative), то кантоны западной франкоязычной Швейцарии, такие, как Женева, Юра, Невшатель и Во столь же сплочённо выступили в ее пользу. Тем самым, как это часто бывает в Швейцарии, вновь чётко проявилась граница между франкофонными кантонами, настроенными патерналистски и в пользу большего государственного вмешательства в экономику, и кантонами германоязычными, более консервативными и скептически настроенными в отношении любых попыток укрепить компетенции федерального центра.

Запрет никаба в Санкт-Галлене

Среди кантональных референдумов, то есть голосований, прошедших на уровне субъектов федерации, обращается на себя убедительный результат в кантоне Санкт-Галлен, где большинством в 67,0% был одобрен закон, запрещающий ношение в общественном пространстве любых одежд, закрывающих лицо, будь то «униформа» футбольных хулиганов или радикальных, левых и правых, политических активистов, будь то исламский никаб. В абсолютных цифрах за запрет отдали свои голоса 73 830 избирателей, против только 36 948 граждан.

Запрет сокрытия лица остаётся актуальным вопросом и на федеральном уровне. Известный «Комитет города Эгеркинген» (Egerkinger Komitee), прославившийся своей инициативой относительно запрета строительства в Швейцарии новых минаретов, запустил недавно законодательную инициативу «Ja zum Verhüllungsverbot» («В пользу запрета скрывать лицо»). Федеральный совет, правительство Швейцарии, считает, что такой запрет на федеральном уровне является явным «перегибом».

Во-первых, он не имеет особого значения в реальной жизни (массового ношения никаба, в частности, не отмечается ни в Тичино, где такой запрет уже действует, ни в Санкт-Галлене), не говоря уже о том, что этот законопроект является грубым вмешательством в автономию кантонов. Тем не менее, правительство готово, в рамках своего менее радикального контрпредложения, ужесточить некоторые правила. В частности, кабинет может предписать в определённых случаях обязанность общаться, например, с представителями власти, только с открытым лицом. Кроме того, уголовно наказуемым могло бы стать принудительное ношение никаба, вопреки воле самой женщины.



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line