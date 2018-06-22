Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 11:00 22.06.2018 - 11:00

Деревня Седрун (Sedrun) в горах кантона Граубюнден, примерно в 70 км к юго-востоку от Люцерна. Отсюда Беат Рёшлин управляет делами своей небольшой общины Туеч (Tujetsch).

(Keystone)

Никто из жителей общины Туеч (Tujetsch) в кантоне Граубюнден не желал добровольно становиться главой местного сельсовета. Поэтому в поисках нового мэра они обратились в рекрутинговое агентство. Оно и нашло им Беата Рёшлина (Beat Röschlin), человека, который когда-то работал менеджером в коммерческой компании и у которого очень кстати оказалась дача как раз в этом горном регионе. Что из этого вышло — читайте в нашем репортаже.

«Когда я согласился на эту работу, и понятия не имел, что меня тут ожидает. Ну, то есть не имел об этом ни малейшего представления», — говорит Беат Рёшлин. В серой рубашке-поло со стоячим воротником, он сидит в облицованном деревом зале заседаний муниципального правления общины Седрун, районого центра общины Туеч, дома и хутора которой разбросаны по окрестным склонам.

Через большое окно мы видим зелень деревьев и белизну покрытых снегом горных вершин. Деревушка Седрун известна не только своими ландшафтами, но также и тем, что здесь находятся рабочие штольни, позволяющие добраться до туннелей недавно открытого базисного, самого длинного пока в мире, скоростного железнодорожного тоннеля под перевалом Сен-Готтард. В остальном же нет тут ничего необычного, под стать местности и сам Беат Рёшлин.

Репортаж Прямая демократия Общинное собрание Пять регионов, пять общин — чем живет муниципальная политика в Швейцарии?

В отличие от многих провинциальных политиков 64-летний Рёшлин ничего не скрывает и не юлит. Он сильный, открытый и амбициозный. Такого рода люди редко встречается на должности главы общины. «Я менеджер, я никогда не буду политиком», — говорит он, добавляя, что руководит своей общиной в соответствии с принципами управления коммерческой компанией. И это сразу заметно, но вообще-то возникает вопрос — а как чужак из делового кантона Цуг вдруг стал руководить отдалённой общиной в горах Граубюндена?

Никто не хотел занимать... этот пост

Весной 2014 года предыдущий мэр Панкраций Бертер (Pancrazi Berther) не смог переизбраться на свой пост уже в первом туре. Он оказался почему-то настолько расстроен этим фактом, что наотрез отказался идти на второй тур, а другого кандидата в общине не нашлось. И так Туеч оказался без руководства. В прошлом дела у Панкрация Бертера шли так же, как у всех непрофессиональных политиков Швейцарии локального уровня: руководящая должность в одной из 2 222 швейцарских общин обычно означает завал рутинной работы, и при этом почти никакого признания. Ну и недовольных, разумеется, тоже хватает.

К тому же надо учитывать, что в швейцарской демократии политики локального/муниципального ровня работают «на общественных началах по совместительству» или, как здесь говорят, в соответствии с «милиционным принципом», в соответствии с которым они вынуждены трудиться на двух работах: одной основной, приносящей доход, и второй побочной, политической. И кстати, о деньгах. В финансовом плане председателю правления общины или муниципалитета и членам правления, как правило, не позавидуешь — оплачиваются эти должности кое-как. И это при том, что проблемы, с которыми сталкиваются они, особенно в условиях глобализации, становятся все более сложными.

Рабочий офис Беата Рёшлина со стенами, отделанными местным деревом, выглядит очень просто.

(swissinfo.ch)

Поэтому найти сегодня кандидатов на должности в составе правления во многих общинах стало трудно, а где-то и просто невозможно. И все это имеет для швейцарской демократии весьма негативные последствия: муниципалитеты и общины составляют низовой, самый главный уровень швейцарских систем самоуправления и федерализма. Община — это элементарная частица швейцарской демократии. Ослабление общин с точки зрения их «административного ресурса» ведет к ослаблению демократии и федерализма в целом.

Помощь «охотника за головами»

Нельзя сказать, что в Швейцарии никто не замечает этой проблемы, скорее, наоборот. Авторитетные аналитические центры, такие, как Avenir SuisseВнешняя ссылка и Центр изучения проблем демократии в Аарау (ZDAВнешняя ссылка) уже не первый год ломают себе головы над тем, как решить вопрос кадрового голода на уровне муниципалитетов. Пока все эти усилия увенчались двумя предложениями.

Во-первых, предлагается активнее использовать инструменты финансового стимулирования, а попросту, как считают эксперты, нужно увеличить таким политикам зарплату, и всё тогда получится само собой (пряник). Во-вторых, в качестве альтернативы, предлагается ввести принцип обязательного занятия политических должностей на локальном уровне (кнут). Последняя опция уже внедрена в некоторых швейцарских общинах и муниципалитетах, там ее называют кратким, как удар того самого кнута, словом Amtszwang. Своенравным же гражданам общины Туеч не понравилась ни одна из этих опций.

И тогда они придумали свой собственный вариант (вот и утверждай потом, что у народа нет своей особой мудрости)! Логика была проста. Чего мы хотим? Нового мэра! Как ищут кадры? В рекрутинговом агентстве! Что надо сделать? Поручить поиск подходящих кадров профессионалам! Сказано — сделано! Наняв специалиста по кадрам из рекрутингового агентства, они предложили ему заняться решением этой задачи, а тот начал... клеить листовки, точнее, распространять информационные объявления по почтовым ящикам местных жителей.

Его главной целью были владельцы дач и отпускных квартир в деревне. Так один из этих флаеров оказался в почтовом ящике Беата Рёшлина. На тот момент 60-летний гражданин кантона Цуг заканчивал свою карьеру менеджера, которая заставила его изрядно помотаться по свету, от Южной Кореи до Северной Америки. В его активе были ведущие должности в крупных американских и швейцарских медиа-компаниях. И вот теперь — небольшая деревушка в горах Граубюндена. Вообще-то он приехал сюда отдохнуть и подышать свежим воздухом...

«Два часа в один конец»

Одним прекрасным утром Беат Рёшлин открыл свой почтовый ящик, вытащил флаер и уже было выкинул его туда, куда здесь обычно аккуратно утилизируют макулатуру... Но что-то вдруг привлекло его внимание. Внимательно прочитав листовку, он ощутил знакомый внутренний зуд. «Тут-то меня и понесло!» Опираясь на свой предыдущий опыт он, ни дня не проработав на тот момент на каких-либо политических должностях, составил о себе досье-резюме со всеми своими дипломами, регалиями и рекомендательными письмами, так, словно ему предстояло пройти собеседование о приёме на работу на должность генерального директора коммерческой компании.

Его пригласили в Седрун на заседание правления общины Туеч, и начали задавать порой весьма каверзные вопросы, зарегистрировав-таки в итоге в качестве кандидата на пост председателя. Был у правления на примете и второй кандидат, также найденный благодаря профессиональным кадровикам. Но когда тот узнал, что ему придется конкурировать с профессиональным менеджером, он быстро ретировался и снял, ко всеобщему огорчению, свою кандидатуру. К огорчению потому, что выборы все-таки предполагают участие, по меньшей мере, двух равных кандидатов. Не так ли? Или разве где-то бывает по-другому?

В марте 2015 года граждане выбрали Рёшлина с результатом 98% от общего числа голосов, так, словно шёл он на выборы кандидатом от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. И хотя на бумаге работа его была рассчитана на ставку в 50% — в реальности все получилось иначе. Вот почему в итоге Беат Рёшлин был даже вынужден зарегистрироваться в Седруне, официально сделав эту деревню своим основным местом проживания. У жены, которая продолжает работать учительницей в городе Вальхвиль (Walchwil) что на берегу Цугского озера, прописка осталась прежней. Сейчас Беат Рёшлин вынужден разрываться между кантоном Цуг и своим новым домом в Граубюндене. Дорога на работу в один конец занимает не менее двух часов. Зимой еще больше.

Избрать пришлого чужака

Оливер Длабац (Oliver Dlabac) из ZDA рассматривает вариант, придуманный жителями общины Туеч, в качестве весьма перспективного и эффективного, позволяющего оперативно искать, находить и продвигать молодых политиков местного уровня. Указывает он и на его негативные стороны. «Не очень правильно организовывать поиск кадров только при помощи профессионалов-рекрутеров. Политические посты муниципального уровня должны быть привлекательными в принципе, в руководстве общин должны быть представлены и молодые политики, и женщины, и мужчины с опытом руководства, в том числе и люди с профессиональной госслужбы».

«Если население общины решило выбрать своим главой пришлого чужака, то это его полное право, заветам демократии такой шаг не противоречит», — говорит Оливер Длабац. Не противоречит ей и тот факт, что такой кандидат может быть профессиональным менеджером, никогда не занимавшимся политикой. При этом политолог из ZDA предупреждает, что «даже, казалось бы, технические решения могут иметь яркую политическую окраску».

Настоящий политик

Заступая весной 2015 года на свой новый пост, Беат Рёшлин очень быстро осознал, что такая работа есть «нечто совсем иное, не похожее на то, чем я занимался ранее. Управленческие процессы здесь бывают порой просто кошмарно длинными и нудными. Поэтому поначалу я должен был не столько действовать, сколько слушать, смотреть и пытаться понять, как здесь всё работает». В этом ему помогла им же самим для себя самого сформулированная мантра: «Understanding the Business» («Сначала надо проникнуть в тонкости»).

Местные же жители оказалтсь им вполне довольны, их не смущал даже тот факт, что их шефом стал человек, который раньше приезжал сюда просто в отпуск. Поэтому в 2017 году они его переизбрали, причём с первого раза, совершенно «советским» большинством в 92% голосов. А ведь свои решения Беат Рёшлин принимает, что называется, «с огоньком», решительно. Например, вскоре после своего первого избрания он с остальными членами правления общины решил, что Седрун должен выйти из Объединения по вопросам продвижения региона на международном туристическом рынке, в котором он находился вместе с городом Дисентис (соседняя община в кантоне Граубюнден, знаменитая своими архитектурными сокровищами — прим. ред.).

Разные люди отреагировали на это решение по-разному. «Критика и комментарии образовали целую лавину, грома и молний, должен признаться, тоже хватало», — вспоминает, смеясь, Беат Рёшлин. Но сегодня в регионе царят тишина и спокойствие, эмоции улеглись. Перед общиной Туеч открылись новые перспективы, ее ожидают новые проекты, включая строительство современной санаторно-курортной зоны, выходящей за границы кантона. Конечно, «Меккой туризма» Седрун вряд ли станет, тем не менее, запланированное строительство новой железнодорожной ветки, которая в один прекрасный день пройдет прямо перед большим окном рабочего кабинета Беата Рёшлина, точно сделает регион более привлекательным для гостей. Он говорит об этом важном проекте как о «мосте, который соединит нас с Дисентисом, а не разъединит». А это уже слова почти что настоящего локального политика.





Перевод на русский и адаптация: Надежда Капоне.

Neuer Inhalt Horizontal Line