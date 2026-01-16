Сопредседатель ВЭФ приветствует визит Трампа, но «чудес» он не ждёт
Сопредседатель ВЭФ Андре Хоффманн заявил, что не ждёт «чудес» от визита Дональда Трампа в Давос, и что программу Форума по его просьбе никто не менял.
В четверг 15 января 2026 года новый сопредседатель Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) Андре Хоффманн (André Hoffmann) заявил, что не возлагает больших надежд на выступление президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Давосе (Davos). «Я не ожидаю никаких чудес», — сказал член семьи акционеров фармацевтической компании Roche в интервью швейцарской деловой газете Handelszeitung.
Показать больше
Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума
Это было его первое общение с прессой после того, как прошлым летом он вместе с основателем инвестфонда BlackRock Ларри Финком (Larry Fink) вступил в новую для себя должность сопредседателя ВЭФ «Форум рад приветствовать в Давосе президента самой могущественной страны мира», — заявил Андре Хоффманн. Ранее он называл президента США «коррумпированным дедом».
Читайте также:
Показать больше
Закат Давоса: есть ли будущее у Всемирного экономического форума?
По словам сопредседателя Форума, программа форума не менялась по просьбе Дональда Трампа. «Программа была утверждена задолго до того, как стало ясно, что Соединённые Штаты будут присутствовать (на нынешней сессии Форума)», и никто не просил её корректировать. Андре Хоффманн вместе с Ларри Финком возглавил ВЭФ после вынужденного ухода основателя Форума Клауса Шваба (Klaus Schwab).
Как считает Андре Хоффманн, в ближайшее время реформы Форуму не понадобятся. Ежегодная зимняя сессия Форума, добавил он, также останется в Давосе. «Пока всё останется так, как есть». Церемония проводов Клауса Шваба уже запланирована, но она пройдет «не в январе». «Чтобы возник подлинный „дух диалога“ (а таким является девиз Форума-2026, прим. ред. рус.), должны быть слышны и услышаны разные голоса», — добавил он.
Показать больше
Хаотичная смена руководства бьёт по репутации Давосского форума
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Около тысячи дополнительных рейсов в Цюрихе из-за ВЭФ
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.