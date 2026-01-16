Сопредседатель ВЭФ приветствует визит Трампа, но «чудес» он не ждёт

В четверг 15 января 2026 года новый сопредседатель Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) Андре Хоффманн (André Hoffmann) заявил, что не возлагает больших надежд на выступление президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Давосе (Davos). «Я не ожидаю никаких чудес», — сказал член семьи акционеров фармацевтической компании Roche в интервью швейцарской деловой газете Handelszeitung.

Это было его первое общение с прессой после того, как прошлым летом он вместе с основателем инвестфонда BlackRock Ларри Финком (Larry Fink) вступил в новую для себя должность сопредседателя ВЭФ «Форум рад приветствовать в Давосе президента самой могущественной страны мира», — заявил Андре Хоффманн. Ранее он называл президента США «коррумпированным дедом».

По словам сопредседателя Форума, программа форума не менялась по просьбе Дональда Трампа. «Программа была утверждена задолго до того, как стало ясно, что Соединённые Штаты будут присутствовать (на нынешней сессии Форума)», и никто не просил её корректировать. Андре Хоффманн вместе с Ларри Финком возглавил ВЭФ после вынужденного ухода основателя Форума Клауса Шваба (Klaus Schwab).

Как считает Андре Хоффманн, в ближайшее время реформы Форуму не понадобятся. Ежегодная зимняя сессия Форума, добавил он, также останется в Давосе. «Пока всё останется так, как есть». Церемония проводов Клауса Шваба уже запланирована, но она пройдет «не в январе». «Чтобы возник подлинный „дух диалога“ (а таким является девиз Форума-2026, прим. ред. рус.), должны быть слышны и услышаны разные голоса», — добавил он.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

