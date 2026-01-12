Эрозия торговых режимов и роль норм и правил в мировой экономике: взгляд из Швейцарии

Мировая торговля сталкивается с серьёзными вызовами. США повышают импортные пошлины, что ведёт к эффекту домино: число двусторонних соглашений о свободной торговле растёт, одновременно усиливаются опасения, что в международной торговле логика силовой политики также начинает постепенно подрывать сложившуюся в последние десятилетия систему торговых норм и правил. Бывший главный экономист Всемирной торговой организации (ВТО) Ральф Осса объясняет, почему в такой ситуации малые глобализированные экономики, включая экономику Швейцарии, в равной степени заинтересованы как в защите системы международной торговли, основанной на правилах, так и в её прагматичном приспособлении к новым глобальным условиям.

В ответ на новые реалии, связанные с кардинальным изменением условий международной торговли — в первую очередь реагируя на резкое повышение Соединёнными Штатами импортных пошлин и на поворот Вашингтона от многосторонних торговых механизмов в сторону двусторонних торговых соглашений — правительства ряда стран уже оперативно заключили с США более пятнадцати двусторонних договоров. Они, как правило, предусматривают существенные уступки США со стороны их торговых партнёров. Речь идёт, в частности, об односторонних обязательствах по предоставлению американским компаниям преимущественного доступа на внутренние рынки этих стран, либо о согласованных инвестиционных программах, предусматривающих направление значительных потоков капитала в Соединённые Штаты.

В некоторых случаях эти уступки сопровождались демонстративными персональными жестами в адрес лично президента США Дональда Трампа, включая дорогие подарки — такие, как, например, настольные часы марки Rolex или гравированный золотой слиток, преподнесённые в конце 2025 года Трампу представителями швейцарского бизнеса. Все эти процессы в совокупности способствовали формированию устойчивого впечатления о том, будто верховенство права в международной торговле постепенно уступает место логике силы. Для малых глобализированных экономик, таких как экономика Швейцарии, подобная перспектива представляется особенно тревожной.

В мире, в котором экономические отношения всё чаще определяются не универсальными нормами, а политико-экономическим весом их участников, возможности таких стран, как Швейцария, эффективно защищать и продвигать собственные интересы, оказываются крайне ограниченными. Однако столь пессимистичная оценка положения дел является, как минимум, неполной. На это указывают два фундаментальных факта. Во-первых, на долю Соединённых Штатов приходится лишь около 14 процентов мирового торгового импорта. Это означает, что подавляющее большинство — 86 процентов — глобального спроса на импорт формируется за пределами американского рынка. Во-вторых, примерно 72 процента мировой товарной торговли по-прежнему осуществляется в рамках режима наибольшего благоприятствования (Most-Favoured-Nation, MFN) в соответствии с нормами Всемирной торговой организации (ВТО).

Этот базовый принцип требует от государств-участников ВТО применения одинаковых тарифов в отношении всех своих торговых партнёров и обеспечения равных условий взаимного доступа на свои рынки. Ещё около 16 процентов мировой торговли осуществляется на основе преференциальных торговых соглашений, заключённых в двустороннем или региональном формате. Однако и эти соглашения, как правило, функционируют в рамках нормативной системы, основанной на чётких правилах и обязательствах. Таким образом, почти 90 процентов мировой торговли на сегодняшний день по-прежнему регулируется согласованными международными нормами, что опровергает мнение о якобы «полной эрозии» многостороннего торгово-экономического порядка.

Несмотря на кризис, Всемирная торговая организация (ВТО) не утратила своей значимости. Keystone / Laurent Gillieron

Сохранение этого нормативного ядра глобальной торговой системы должно рассматриваться в качестве одного из ключевых приоритетов глобальной торговой политики на ближайшую перспективу. Хотя отдельные государства, в том числе Швейцария, не в состоянии повлиять на вектор торговой политики США, они в полной мере контролируют свою собственную внешнеэкономическую стратегию — включая характер и параметры своих торговых отношений с другими странами. С практической точки зрения это означает следующее: соглашения, заключаемые с целью стабилизации или восстановления двусторонних торговых отношений с Соединёнными Штатами, не должны подрывать существующие торговые связи с остальным миром.

В противном случае такие соглашения рискуют создать больше долгосрочных проблем, чем дать краткосрочных выгод. В этом контексте ряд уже заключённых договорённостей, предусматривающих снижение импортных пошлин исключительно для США, без применения аналогичных условий в отношении других членов Всемирной торговой организации, и в самом деле вызывает определенную обеспокоенность, ведь такая избирательность прямо противоречит принципу режима наибольшего благоприятствования и фактически предоставляет американским компаниям привилегированный доступ к зарубежным рынкам за счёт конкурентов из третьих стран.

На этом фоне Швейцария выглядит позитивным исключением — по крайней мере, в сфере торговли промышленными товарами. Швейцария уже сейчас не взимает таможенные пошлины на промышленную продукцию и делает это на равных условиях в отношении всех стран, полностью следуя устоявшимся международным торговым правилам. Такая политика не только укрепляет репутацию Швейцарии в качестве надёжного и предсказуемого торгового партнёра, но и помогает поддерживать систему предсказуемых международных торговых норм, что особенно важно в условиях нынешней нарастающей мировой нестабильности.

В этом контексте особую озабоченность вызывает ухудшение торговых отношений с Китаем. Ни одна экономика не способна выдержать затяжное торговое противостояние одновременно как с крупнейшей, так и второй по величине экономикой мира. Избыточные производственные мощности Китая в ряде отраслей — это реальная проблема. Однако опасение, что закрытие рынков США и Европы для китайских товаров вызовет массовое перенаправление экспорта из Китая в другие страны и что это в итоге дестабилизирует всю мировую торговлю, как правило, значительно преувеличено. В 2024 году торговля между Китаем и США формировала менее 3% мирового товарооборота, поэтому возможный «разрыв» торговых отношений Вашингтона и Пекина не способен вызвать какую-то масштабную дестабилизацию всей мировой торговли. Кроме того, перенаправление торговых потоков всегда носит взаимный характер: компании из Европы и других стран, сталкивающиеся с новыми барьерами на американском рынке, также будут искать себе альтернативные рынки сбыта.

Так что ясно: вместо того чтобы обходить общие для всех нормы и правила торговли, правительства должны вкладываться в их укрепление. Ключевым приоритетом здесь остаётся реформа Всемирной торговой организации, желательно с чётким политическим мандатом, который желательно выработать по итогам предстоящей 14-й Министерской конференции ВТО. Несмотря на сохраняющуюся центральную роль ВТО в глобальной торговой архитектуре, эта организация давно нуждается в срочном усилении своих переговорных, исполнительных и арбитражных механизмов. Среди приоритетных направлений — повышение гибкости процедур принятия решений, развитие формата коалиций заинтересованных стран и обновление нормативной базы в таких сферах, как цифровая торговля, климатические меры и государственные субсидии.

В условиях институционального кризиса Апелляционного органа ВТО важную роль может сыграть расширение временного механизма разрешения споров, Многостороннего промежуточного арбитражного механизма (MPIA). Напомним, что Апелляционный орган, исполнявший функцию высшей инстанции по торговым спорам, из-за блокировки процедуры назначения новых судей по факту утратил свою работоспособность ещё в 2019 году. На практике реформа ВТО наталкивается на весомые и серьезные политические и институциональные барьеры, и в этих условиях одних многосторонних механизмов уже недостаточно, их целесообразно дополнять сетью региональных торговых соглашений, задача которых — закрепить устойчивые и диверсифицированные торговые связи, обеспечивающие эффективную защиту от экономических потрясений и геополитических рисков.

Для Швейцарии особое значение имеет новый Третий пакет секторальных соглашений с Европейским союзом. Keystone

Для Швейцарии особое значение имеет новый Третий пакет секторальных соглашений с Европейским союзом. Они гарантируют ей сохранение доступа к единому рынку ЕС, будучи направленными на углубление экономических, социальных и научных связей между Берном и Брюсселем. Не менее стратегически важны и недавно заключённые Берном соглашения о свободной торговле с Индией, Малайзией, странами Mercosur и Таиландом. Эти договорённости отражают долгосрочную стратегию Швейцарии, направленную на укрепления связей с самыми динамично развивающимися регионами мира, которым предстоит в будущем играть в мировой экономике куда более значимую, чем сейчас, роль. Наконец, в условиях усиливающейся глобальной турбулентности Швейцария должна помнить о своих ключевых конкурентных преимуществах. В мире, где неопределённость становится постоянным фактором, политическая и экономическая стабильность превращаются в редкий и особенно ценный ресурс.

На фоне нарастающей геополитической поляризации нейтралитет перестаёт быть абстрактным принципом и превращается в практическое конкурентное преимущество

Сегодня, когда в международной торговле всё чаще решающим фактором становится экономическая и политическая мощь тех или иных государств, а не универсальные нормы и процедуры, особую ценность вновь приобретают доверие и правовая предсказуемость. Там, где торговые отношения начинают определяться не правилами, а возможностями давления — размером рынка, тарифными угрозами или инвестиционными рычагами, именно приверженность верховенству права становится залогом устойчивости и стабильности. На фоне нарастающей геополитической поляризации нейтралитет перестаёт быть абстрактным принципом и превращается в практическое конкурентное преимущество. Он позволяет сохранять репутацию надёжного партнёра для всех сторон независимо от политических или экономических блоков. Этот вывод применим не только к Швейцарии: в условиях глобальной напряжённости способность оставаться вне конфронтационной логики становится важным элементом внешнеэкономической устойчивости.

В мире, где экономические рычаги всё чаще используются как инструменты политического давления, значение стабильных институтов и предсказуемых норм не уменьшается, а, напротив, возрастает. Международная торговая система, основанная на общих для всех нормах и правилах — это не ограничение национального суверенитета, а инструмент защиты от произвола, фрагментации рынков и нарастающей нестабильности. Поэтому ключевая задача сегодня состоит не в отказе от многостороннего регулирования торговли, а в его защите и адаптации к новым реалиям. Только в этом случае глобальная торговля будет и впредь регулироваться правом, а не правилом «прав тот, кто сильнее».

