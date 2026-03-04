Стали известны самые значительные риски для Швейцарии
Новейшее аналитическое исследование выявило основные риски, которые могут в ближне- и среднесрочной перспективе угрожать Швейцарии.
Федеральное Ведомство гражданской обороны Швейцарии (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS, подразделение Минобороны VBS) опубликовало свой очередной аналитический доклад Disasters and Emergencies in Switzerland 2025 (в формате PDFВнешняя ссылка). Наиболее серьёзными угрозами для страны названы пандемии и дефицит электроэнергии. Эти два риска заняли в аналитическом рейтинге первые позиции благодаря сочетанию очень высокого потенциального ущерба и сравнительно высокой вероятности их возникновения.
По сравнению с предыдущим докладом от 2020 года риск возникновения дефицита электроэнергии снизился, в частности, благодаря введению новых планов по нормированию потребления. Тем не менее энергодефицит остаётся одной из ключевых угроз, поскольку вероятность его наступления по-прежнему оценивается как «высокая». В то же время за последние пять лет вырос и риск новой пандемии. Авторы доклада объясняют этот вывод глобализацией, более тесным взаимодействием человека и животных, а также изменением климата.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарская модель страхования от стихийных бедствий
Среди других значимых угроз названы землетрясения, массовый миграция беженцев, наводнения, бури, засуха, масштабные отключения электроэнергии, периоды аномальной жары и оползни. Всего в анализ включены 44 вида угроз, актуальных для Швейцарии. В докладе подчёркивается, что структура рисков постоянно меняется. В перечень добавлены теперь и новые сценарии: оползни, сильные осадки с поверхностным стоком воды и перебои в поставках природного газа. Одновременно три угрозы исключены из списка: экстремальные погодные явления, сбой в работе дата-центров и саботаж в отношении перевозимых по железной дороге опасных грузов.
В ведомстве поясняют, что такой пересмотр рисков основан на новых данных, на уже реализованных мерах по снижению рисков и на итогах технологического прогресса. Кибератаки зато теперь рассматриваются в качестве наиболее вероятной повседневной угрозы, хотя эксперты и считают, что масштабное скоординированное нападение одновременно на несколько секторов и отраслей общества и экономики была бы крайне сложной операцией, и потому они оценивают такой сценарий в качестве «частично правдоподобного». В настоящее время также нет признаков соответствующий конкретных намерений со стороны потенциальных злоумышленников.
Показать больше
Почему Швейцария столь уязвима для кибератак?
Все 44 угрозы распределены по трём категориям. Среди природных рисков наибольший ущерб способны причинить землетрясения, наводнения и штормовые явления. В технической сфере к наиболее серьёзным рискам и сценариям относятся дефицит электроэнергии, аварии на атомных электростанциях и масштабные отключения электричества. В категории социальных угроз наибольший потенциал ущерба с точки зрения возможного числа жертв и экономических последствий имеют вооружённые конфликты и пандемии.
Показать больше
Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?
В докладе отмечается также, что такие мегатренды, как изменение климата, цифровая революция и геополитические конфликты будут и дальше влиять на структуру рисков. Указанный доклад призван сыграть роль эмпирической основы для превентивного планирования на федеральном, кантональном и муниципальном уровнях, а также в качестве практического руководства для операторов объектов критической инфраструктуры.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.