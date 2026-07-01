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Гуманитарная помощь

Президент МККК прибыла в Москву

Президент МККК посещает Москву
Президент Международного комитета Красного Креста (International Committee of the Red Cross, ICRC) Мирьяна Сполярич (Mirjana Spoljaric) находится с визитом в Москве. Keystone-SDA

Президент Международного комитета Красного Креста (International Committee of the Red Cross, ICRC) Мирьяна Сполярич (Mirjana Spoljaric) находится с визитом в Москве. В ближайшие два дня она намерена обсудить с российскими властями «ключевые гуманитарные вопросы», связанные с войной России против Украины.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщил в среду 1 июля 2026 года в Женеве МККК, в ходе визита Мирьяна Сполярич планирует встретиться с несколькими высокопоставленными российскими должностными лицами. Других подробностей организация не привела. В частности, она намерена поднять вопрос о защите гражданского населения и инфраструктуры в ситуации регулярных российских воздушных ударов по объектам энергетики в Украине.

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На повестке дня также будут вопросы, связанные с военнопленными и пропавшими без вести. За последний год МККК наблюдал за обменами военнопленными и несколько раз смог посетить украинцев, находящихся в России. При этом организация имеет самый широкий и неограниченный доступ к россиянам, удерживаемым в Украине. С начала войны МККК также сотни тысяч раз контактировал с родственниками пропавших без вести лиц, обращавшимися к нему за помощью.

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