В Швейцарии всё больше людей работают после выхода на пенсию

В Швейцарии всё больше людей работают после выхода на пенсию. Keystone-SDA

В Швейцарии всё больше людей остаются на рынке труда и после достижения пенсионного возраста: с 2005 года число работающих в возрасте старше 64 лет лиц выросло более чем вдвое.

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За последние два десятилетия в Швейцарии заметно увеличилось число людей, продолжающих работать и после выхода на пенсию. Согласно новым данным регулярного исследования рынка труда, которое проводит Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, SAKEВнешняя ссылка), доля людей старше 64 лет среди всех занятых за период с 2005 года выросла более чем вдвое.

Если 20 лет назад после достижения установленного пенсионного возраста работали около 87 тыс. человек, то к 2025 году их число увеличилось до 220 тыс. По оценкам финансово-новостного агентства AWP это примерно в два с половиной раза больше, чем в 2005 году. Отчасти этот тренд связан с демографией: многочисленное поколение беби-бумеров постепенно переходит в возрастную группу старше 64 лет.

Одновременно видна и другая тенденция: люди в целом всё чаще продолжают работать после достижения ими пенсионного возраста. Сейчас в Швейцарии заняты около 12% людей старше 64 лет, тогда как в 2005 году их было 7%. Обновлённая в середине апреля 2026 года статистика также показывает, что после 64 лет чаще работают и мужчины, и женщины.

Более половины занятых полный день людей старше 64 лет работают самостоятельно, а не по найму. При этом большинство представителей этой возрастной группы трудятся на ставку в 50% или даже меньше. Только около одной седьмой работают полный рабочий день. В целом в 2025 году люди старше 64 лет составляли долю в 4,5% от числа всех занятых в Швейцарии, тогда как в 2005 году их доля составляла 2,1%.

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