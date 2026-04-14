В Швейцарии пожилых людей теперь больше, чем молодых

Население: в Швейцарии доля пожилых людей превышает долю молодежи
В 2025 году численность населения выросла во всех швейцарских кантонах. Keystone-SDA

В Швейцарии впервые число жителей в возрасте 65 лет и старше превысило число людей моложе 20 лет. Об этом свидетельствуют данные за 2025 год, опубликованные Федеральным статистическим ведомством страны (Bundesamt für Statistik, BFS). Число рождений в стране продолжает сокращаться, тогда как число смертей остаётся стабильным.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По состоянию на конец 2025 года постоянное население Швейцарии составило 9 124 300 человек. Это на 0,8%, или на 73 300 человек, больше, чем годом ранее. Показатель темпов прироста, однако, оказался ниже, чем в 2024 году. Население страны увеличилось во всех кантонах. Самый заметный рост был зафиксирован в кантонах Шаффхаузен (Schaffhausen, +1,6%), Базель-городской (Basel-Stadt, +1,4%) и Вале (Valais, +1,3%).

В конце списка оказались кантоны Гларус (Glarus) и Тичино (Ticino): +0,2%. В кантонах Берн (Bern), Юра (Jura) и Невшатель (Neuchâtel) прирост населения составил +0,4%. Число пожилых людей впервые превысило в Конфедерации число молодых: жителей в возрасте 65 лет и старше в стране насчитывается 1 811 000, тогда как людей моложе 20 лет — 1 802 000. На каждую из этих двух возрастных групп приходится примерно по 20% всего населения Швейцарии.

Деревянный пенис в Баварии

Ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году, по прогнозам, составит 86,3 года для женщин и 82,7 года для мужчин. Число рождений продолжает снижаться, но уже не так быстро: в 2025 году спад составил 0,5% после снижения на 2,2% в 2024 году. По предварительным данным, среднее число детей на одну женщину в 2025 году составило 1,28. Снижение числа рождений по сравнению с 2024 годом наблюдается в 18 из 26 кантонов.

Рост числа рождений, напротив, зафиксирован в обоих кантонах Аппенцелль, а также в кантонах Нидвальден (Nidwalden), Женева (Genève), Базель-городской (Basel-Stadt), Во (Vaud), Золотурн (Solothurn) и Шаффхаузен (Schaffhausen). Число смертей оказалось немного ниже, чем в 2024 году: минус 0,03%; всего было зарегистрировано 71 700 смертей. В Швейцарии за отчётный период было заключено около 35 000 браков, что на 1000 меньше, чем годом ранее. Сократилось и число разводов — примерно на 400.

По оценке Федерального статистического ведомства, если показатели 2025 года сохранятся и в будущем, то разводом в будущем в среднем будут заканчиваться почти два из пяти браков, или 38,8%. Иммиграция людей со швейцарским гражданством выросла на 2,5%, приток иностранных граждан, напротив, сократился на 4,5%. В 2025 году общее число иммигрантов, прибывших в страну, составило 204 600 человек, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. Сократилась и эмиграция — примерно на 2%. По данным Федерального статистического ведомства, в 2025 году из страны выехали 127 300 человек, из них 29 400 — швейцарские граждане и 97 900 — иностранные граждане.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

